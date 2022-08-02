Триммер электрический Denzel TE-650

Преимущества

Катушка-автомат: удлинение лески происходит в момент запуска триммера

Телескопическая штанга

Регулируемые углы наклона

Высокую частоту вращения режущей головки обеспечивает электродвигатель мощностью 650 Вт

Малый вес DENZEL TE-650 96620

Защитная металлическая скоба - для защиты стволов деревьев и кустарников от повреждения леской

Дополнительная рукоятка - для полного контроля

Электрический триммер DENZEL TE-650 96620 с ограничителем аккуратно выкашивает траву вокруг деревьев, кустов и вдоль кромок дорожек. Имеет автоматический выпуск лески (когда леска выпускается автоматом при запуске инструмента). Регулировка угла наклона штанги относительно мотора обеспечит максимальный комфорт при работе. Регулируемая штанга с диапазоном регулировки 215 мм позволяет настроить триммер под любой рост.