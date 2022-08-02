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Триммер электрический Denzel TE-650
Арт. О00000038796
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|3.45
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Мощность, кВт
|0.65
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Ширина скашивания леской, см
|33
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- Электрический триммер DENZEL TE-650 96620 с ограничителем аккуратно выкашивает траву вокруг деревьев, кустов и вдоль кромок дорожек. Имеет автоматический выпуск лески (когда леска выпускается автоматом при запуске инструмента). Регулировка угла наклона штанги относительно мотора обеспечит максимальный комфорт при работе. Регулируемая штанга с диапазоном регулировки 215 мм позволяет настроить триммер под любой рост.
Преимущества
- Катушка-автомат: удлинение лески происходит в момент запуска триммера
- Телескопическая штанга
- Регулируемые углы наклона
- Высокую частоту вращения режущей головки обеспечивает электродвигатель мощностью 650 Вт
- Малый вес DENZEL TE-650 96620
- Защитная металлическая скоба - для защиты стволов деревьев и кустарников от повреждения леской
- Дополнительная рукоятка - для полного контроля