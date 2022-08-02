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Триммер электрический Denzel TE-650
4.0
1
3 850 ₽
Электрические триммеры
  • Персональная скидка
Триммер электрический Denzel TE-650
Арт. О00000038796
4.0
1
Триммер электрический Denzel TE-650
Триммер электрический Denzel TE-650
Триммер электрический Denzel TE-650
Триммер электрический Denzel TE-650
Триммер электрический Denzel TE-650
  • Персональная скидка
Триммер электрический Denzel TE-650
Триммер электрический Denzel TE-650
Триммер электрический Denzel TE-650
Триммер электрический Denzel TE-650
Триммер электрический Denzel TE-650

Триммер электрический Denzel TE-650

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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000038796
4.0
1

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Режущий элемент
леска
Вес, кг
3.45
Мощность, кВт
0.65
Ширина скашивания леской, см
33
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический триммер DENZEL TE-650 96620 с ограничителем аккуратно выкашивает траву вокруг деревьев, кустов и вдоль кромок дорожек. Имеет автоматический выпуск лески (когда леска выпускается автоматом при запуске инструмента). Регулировка угла наклона штанги относительно мотора обеспечит максимальный комфорт при работе. Регулируемая штанга с диапазоном регулировки 215 мм позволяет настроить триммер под любой рост.

    Преимущества

    • Катушка-автомат: удлинение лески происходит в момент запуска триммера
    • Телескопическая штанга
    • Регулируемые углы наклона
    • Высокую частоту вращения режущей головки обеспечивает электродвигатель мощностью 650 Вт
    • Малый вес DENZEL TE-650 96620
    • Защитная металлическая скоба - для защиты стволов деревьев и кустарников от повреждения леской
    • Дополнительная рукоятка - для полного контроля