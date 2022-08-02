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Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
5.0
1
Найти аналог
Электрические триммеры
    Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
    Арт. О00000031509
    5.0
    1
    Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
    Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
    Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
    Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
    Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
    Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
    Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
    Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
    Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
    Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
      Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
      Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
      Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
      Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
      Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
      Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
      Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
      Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
      Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
      Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт

      Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031509
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2.4
      Мощность, кВт
      		0.5
      Ширина скашивания леской, см
      		33
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер GreenWorks GST5033M Deluxe 21277 предназначен для скашивания мягкой травы и поросли. Имеет наклоняемую режущую часть. Может выполнять функцию кромкореза. На кожухе расположено колесико для удобства в работе. Триммер оснащен катушкой в автоподачей лески. Телескопическая штанга позволяет выполнять регулировку положения рукоятки.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки 
        • Телескопическая штанга
        • Защитный кожух с опорным колесом
        • Фиксатор кабеля
        • Регулируемая площадь скоса
        • Автоматическая подача лески
        • Тихая работа
        • Кнопка-предохранитель от случайного включения
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Отсекающее леску лезвие, расположенное на защитном кожухе
        • Наклоняемая режущая часть
        • Функция кромкореза