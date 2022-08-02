Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
Арт. О00000031509
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2.4
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Мощность, кВт
|0.5
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Ширина скашивания леской, см
|33
- Электрический триммер GreenWorks GST5033M Deluxe 21277 предназначен для скашивания мягкой травы и поросли. Имеет наклоняемую режущую часть. Может выполнять функцию кромкореза. На кожухе расположено колесико для удобства в работе. Триммер оснащен катушкой в автоподачей лески. Телескопическая штанга позволяет выполнять регулировку положения рукоятки.
Преимущества
- Малый вес
- Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки
- Телескопическая штанга
- Защитный кожух с опорным колесом
- Фиксатор кабеля
- Регулируемая площадь скоса
- Автоматическая подача лески
- Тихая работа
- Кнопка-предохранитель от случайного включения
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Отсекающее леску лезвие, расположенное на защитном кожухе
- Наклоняемая режущая часть
- Функция кромкореза