Триммер струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт

Преимущества

Малый вес

Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки

Телескопическая штанга

Защитный кожух с опорным колесом

Фиксатор кабеля

Регулируемая площадь скоса

Автоматическая подача лески

Тихая работа

Кнопка-предохранитель от случайного включения

Отсутствие токсичных выхлопов

Отсекающее леску лезвие, расположенное на защитном кожухе

Наклоняемая режущая часть

Функция кромкореза

Электрический триммер GreenWorks GST5033M Deluxe 21277 предназначен для скашивания мягкой травы и поросли. Имеет наклоняемую режущую часть. Может выполнять функцию кромкореза. На кожухе расположено колесико для удобства в работе. Триммер оснащен катушкой в автоподачей лески. Телескопическая штанга позволяет выполнять регулировку положения рукоятки.