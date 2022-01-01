Российские бензиновые триммеры
Найдено: 7 товаров
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- Нет в наличиинож, 2.15 л.с., 42 см³Вес, кг: 8.1Мощность 2.15 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5Двигатель 42 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 3.1 л.с., 52 см³Вес, кг: 8Мощность 3.1 л.с.Ширина скашивания, см: 45Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 3.4 л.с.Вес, кг: 7Мощность 3.4 л.с.Ширина скашивания, см: 40Тактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 7Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.35 л.с., 32.6 см³Вес, кг: 7Мощность 1.35 л.с.Двигатель 32.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.35 л.с., 32.6 см³Вес, кг: 7Мощность 1.35 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 32.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 7Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
Российские бензиновые триммеры в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 850 рублей до 8 790 рублей. В наличии более 2 наименования. Купить Российские бензиновые триммеры on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.