Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновые триммеры

Разборные бензиновые триммеры

Найдено: 233 товара
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
    5 391 ₽
    5 990 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
    леска, нож, 4.1 л.с., 42.7 см³
    Вес, кг: 8.94
    Мощность 4.1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 42.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -599 ₽
  • Бензиновый триммер Huter GGT-443TX 1,5 кВт , триммерная катушка + диск-фреза 40TP 900/70/2/61
    6 290 ₽
    7 990 ₽
    4.0
    Бензиновый триммер Huter GGT-443TX 1,5 кВт , триммерная катушка + диск-фреза 40TP 900/70/2/61
    леска, диск, 2 л.с.
    Вес, кг: 9
    Мощность 2 л.с.
    Ширина скашивания, см: 25.5
    • -1 700 ₽
    • Выгодный комплект
  • Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
    6 469 ₽
    6 490 ₽
    3.8
    Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
    леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 2.5 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -21 ₽
  • Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
    8 459 ₽
    9 870 ₽
    4.7
    Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
    леска, нож, 3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 8.9
    Мощность 3 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -1 411 ₽
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Stihl FS 55 41402000475
    25 990 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Stihl FS 55 41402000475
    леска, 1 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.9
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 25.5
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
    6 990 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
    леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 9.54
    Мощность 2.5 л.с.
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
    7 385 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
    леска, нож, 3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 6.3
    Мощность 3 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Patriot PT 4555ES Country 250108045
    8 990 ₽
    4.2
    Бензиновый триммер Patriot PT 4555ES Country 250108045
    леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 8.9
    Мощность 2.5 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    15 990 ₽
    4.3
    Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    леска, 0.9 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.1
    Мощность 0.9 л.с.
    Ширина скашивания, см: 23
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Champion T433-2
    9 250 ₽
    4.7
    Бензиновый триммер Champion T433-2
    леска, диск, 1.7 л.с., 42.7 см³
    Вес, кг: 7.2
    Мощность 1.7 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 42.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    10 999 ₽
    13 165 ₽
    3.7
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    леска, диск, нож, 3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 8.7
    Мощность 3 л.с.
    Ширина скашивания, см: 42
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -2 166 ₽
  • Бензиновый триммер Champion T333-2
    8 750 ₽
    4.6
    Бензиновый триммер Champion T333-2
    леска, нож, 1.22 л.с., 32.6 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 1.22 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 32.6 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Champion T252
    8 400 ₽
    4.8
    Бензиновый триммер Champion T252
    леска, 0.95 л.с., 25.4 см³
    Вес, кг: 5.2
    Мощность 0.95 л.с.
    Ширина скашивания, см: 35
    Двигатель 25.4 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер c неразборной штангой Patriot PT 3555ES Country
    9 850 ₽
    9 935 ₽
    4.1
    Бензиновый триммер c неразборной штангой Patriot PT 3555ES Country
    леска, нож, 1.8 л.с., 33 см³
    Вес, кг: 8.28
    Мощность 1.8 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 33 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -85 ₽
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    7 190 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    леска, нож, 3.3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 3.3 л.с.
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
    16 990 ₽
    3.5
    Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
    леска, нож, 2.1 л.с., 51.7 см³
    Вес, кг: 8
    Мощность 2.1 л.с.
    Двигатель 51.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Oleo-Mac SPARTA 25 ECO ALUMINIUM 6103-9137E1T
    25 990 ₽
    4.6
    Бензиновый триммер Oleo-Mac SPARTA 25 ECO ALUMINIUM 6103-9137E1T
    леска, нож, 1 л.с., 25.4 см³
    Вес, кг: 6.2
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 38
    Двигатель 25.4 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Huter GGT-553TX 52см3, 2.5кВт 70/2/55
    8 022 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Huter GGT-553TX 52см3, 2.5кВт 70/2/55
    леска, диск, 3.4 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 6.8
    Мощность 3.4 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383
    16 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383
    леска, 1 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.3
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 45
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)
    8 650 ₽
    Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)
    леска, диск, 2 л.с., 51.7 см³
    Вес, кг: 6.7
    Мощность 2 л.с.
    Двигатель 51.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Новинка
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
    5 360 ₽
    5 990 ₽
    4.0
    Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
    леска, нож, 1.7 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 8
    Мощность 1.7 л.с.
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -630 ₽
  • Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
    45 990 ₽
    4.8
    Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
    леска, нож, 2 л.с., 41.5 см³
    Вес, кг: 7.6
    Мощность 2 л.с.
    Ширина скашивания, см: 27.5
    Двигатель 41.5 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
    26 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
    леска, нож, 1 л.с., 25.4 см³
    Вес, кг: 6.2
    Мощность 1 л.с.
    Двигатель 25.4 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
    14 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
    леска, диск, 1.5 л.с., 33.5 см³
    Вес, кг: 7.8
    Мощность 1.5 л.с.
    Ширина скашивания, см: 42
    Двигатель 33.5 куб.см
    Тактность двигателя: четырехтактный
Разборные бензиновые триммеры в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 590 рублей до 25 492 рубля. В наличии более 63 наименования. Купить Разборные бензиновые триммеры on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.