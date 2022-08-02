Преимущества

Удобное управление, вынесенное на рукоятку

Кошение как молодой травы, так и густой поросли

Воздушное охлаждение двигателя

Обороты двигателя: 7500-9500 об/мин

Электронное зажигание

Система гашения вибраций

Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - мощный агрегат для среза молодой травы или густой поросли на придомовой территории. Укомплектован 2-х тактным двигателем мощностью 2.5 кВт. Электронное зажигание упрощает запуск. Модель оснащена велосипедной рукояткой - для комфортного удержания инструмента. Так как штанга разбирается, инструмент удобно перевозить и хранить