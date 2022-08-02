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Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
5.0
2
7 190 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    Арт. test-resanta_70x2x13
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500S

      Бензиновый триммер Huter GGT-2500S

      7 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. test-resanta_70x2x13
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		3.3
      Все характеристики
      7 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - мощный агрегат для среза молодой травы или густой поросли на придомовой территории. Укомплектован 2-х тактным двигателем мощностью 2.5 кВт. Электронное зажигание упрощает запуск. Модель оснащена велосипедной рукояткой - для комфортного удержания инструмента. Так как штанга разбирается, инструмент удобно перевозить и хранить

        Преимущества

        • Удобное управление, вынесенное на рукоятку
        • Кошение как молодой травы, так и густой поросли
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Обороты двигателя: 7500-9500 об/мин
        • Электронное зажигание
        • Система гашения вибраций