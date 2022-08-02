Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
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Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|3.3
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- Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - мощный агрегат для среза молодой травы или густой поросли на придомовой территории. Укомплектован 2-х тактным двигателем мощностью 2.5 кВт. Электронное зажигание упрощает запуск. Модель оснащена велосипедной рукояткой - для комфортного удержания инструмента. Так как штанга разбирается, инструмент удобно перевозить и хранить
Преимущества
- Удобное управление, вынесенное на рукоятку
- Кошение как молодой травы, так и густой поросли
- Воздушное охлаждение двигателя
- Обороты двигателя: 7500-9500 об/мин
- Электронное зажигание
- Система гашения вибраций