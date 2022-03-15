Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
Арт. X186126999
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|1.7
- Бензиновый триммер Huter GGT 1300T - инструмент мощностью 1.7 л.с., предназначенный для окашивания газона. Защитный кожух триммера предотвращает выброс травы на оператора. Для увеличения комфорта при работе установлена система анти-вибрации.
Благодаря наличию как косильной головки, так и ножа возможно скашивание молодой травы и густой жесткой поросли.
Преимущества
- Система гашения вибраций
- Легкий запуск
- Элементы управления расположены на рукоятке
- Жесткий вал