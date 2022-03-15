Преимущества

Система гашения вибраций

Легкий запуск

Элементы управления расположены на рукоятке

Жесткий вал

Бензиновый триммер Huter GGT 1300T - инструмент мощностью 1.7 л.с., предназначенный для окашивания газона. Защитный кожух триммера предотвращает выброс травы на оператора. Для увеличения комфорта при работе установлена система анти-вибрации.Благодаря наличию как косильной головки, так и ножа возможно скашивание молодой травы и густой жесткой поросли.