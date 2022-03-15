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Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
    Арт. X186126999
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
    Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T

      Бензиновый триммер Huter GGT-1300T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126999
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		1.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Huter GGT 1300T - инструмент мощностью 1.7 л.с., предназначенный для окашивания газона. Защитный кожух триммера предотвращает выброс травы на оператора. Для увеличения комфорта при работе установлена система анти-вибрации.
        Благодаря наличию как косильной головки, так и ножа возможно скашивание молодой травы и густой жесткой поросли.

        Преимущества

        • Система гашения вибраций
        • Легкий запуск
        • Элементы управления расположены на рукоятке
        • Жесткий вал