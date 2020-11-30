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Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
5.0
4
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Арт. X186126248
    5.0
    4
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T

      Бензиновый триммер Huter GGT-2500T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126248
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		3.4
      Ширина скашивания леской, см
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый триммер Huter GGT-2500Т оснащен электронной системой зажигания - для быстрого начала работы. Имеет цельную штангу, защитный кожух, велосипедную рукоятку и полупрозрачный топливный бак. Специальная система гасит вибрацию при работе, что исключает усталость даже при длительной работе. Инструмент применяется для срезания травы, густой поросли на садовом участке и придомовой территории.

        Преимущества

        • Полупрозрачный топливный бак - для простоты отслеживания расхода топлива
        • Благодаря велосипедной рукоятке обеспечено точное ведение бензинового триммера Huter GGT-2500Т
        • Защитный кожух предотвращает попадание скошенной травы в оператора
        • Удобное управление, вынесенное на рукоятку
        • Кошение как молодой травы, так и густой поросли
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Обороты двигателя: 7500-9500 об/мин
        • Электронное зажигание
        • Система гашения вибраций