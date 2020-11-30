Бензиновый триммер Huter GGT-2500T
Арт. X186126248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|3.4
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Ширина скашивания леской, см
|46
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- Бензиновый триммер Huter GGT-2500Т оснащен электронной системой зажигания - для быстрого начала работы. Имеет цельную штангу, защитный кожух, велосипедную рукоятку и полупрозрачный топливный бак. Специальная система гасит вибрацию при работе, что исключает усталость даже при длительной работе. Инструмент применяется для срезания травы, густой поросли на садовом участке и придомовой территории.
Преимущества
- Полупрозрачный топливный бак - для простоты отслеживания расхода топлива
- Благодаря велосипедной рукоятке обеспечено точное ведение бензинового триммера Huter GGT-2500Т
- Защитный кожух предотвращает попадание скошенной травы в оператора
- Удобное управление, вынесенное на рукоятку
- Кошение как молодой травы, так и густой поросли
- Воздушное охлаждение двигателя
- Обороты двигателя: 7500-9500 об/мин
- Электронное зажигание
- Система гашения вибраций