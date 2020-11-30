Бензиновый триммер Huter GGT-2500T

Бензиновый триммер Huter GGT-2500Т оснащен электронной системой зажигания - для быстрого начала работы. Имеет цельную штангу, защитный кожух, велосипедную рукоятку и полупрозрачный топливный бак. Специальная система гасит вибрацию при работе, что исключает усталость даже при длительной работе. Инструмент применяется для срезания травы, густой поросли на садовом участке и придомовой территории.

Преимущества