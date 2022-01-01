Японские бензиновые триммеры
Найдено: 16 товаров
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- 32 000 ₽леска, диск, 20 см³Вес, кг: 4.5Двигатель 20 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 34 550 ₽нож, 1 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 5.1Мощность 1 л.с.Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 46 000 ₽нож, 1.7 л.с., 35.5 см³Вес, кг: 7.2Мощность 1.7 л.с.Двигатель 35.5 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 30 000 ₽леска, нож, 0.75 л.с., 19.8 см³Вес, кг: 4.5Мощность 0.75 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 19.8 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиинож, 1.2 л.с., 23 см³Вес, кг: 4.7Мощность 1.2 л.с.Двигатель 23 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 0.77 л.с., 21.2 см³Вес, кг: 5.4Мощность 0.77 л.с.Двигатель 21.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.22 л.с., 30.5 см³Вес, кг: 6.76Мощность 1.22 л.с.Двигатель 30.5 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, нож, 1.05 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 6.28Мощность 1.05 л.с.Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, 20 см³Вес, кг: 4.3Двигатель 20 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.5 л.с., 34.3 см³Вес, кг: 6.78Мощность 1.5 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5Двигатель 34.3 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 2.45 л.с., 45.7 см³Вес, кг: 7.14Мощность 2.45 л.с.Двигатель 45.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, 0.98 л.с., 19.8 см³Вес, кг: 4Мощность 0.98 л.с.Ширина скашивания, см: 23Двигатель 19.8 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.16 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 5Мощность 1.16 л.с.Ширина скашивания, см: 23Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, 23 см³Вес, кг: 4.8Двигатель 23 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, нож, 0.77 л.с., 21.2 см³Вес, кг: 5.4Мощность 0.77 л.с.Двигатель 21.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.05 л.с., 22.5 см³Вес, кг: 5Мощность 1.05 л.с.Ширина скашивания, см: 23Двигатель 22.5 куб.смТактность двигателя: двухтактный
Японские бензиновые триммеры в интернет-магазине «Бигам» по цене от 13 990 рублей до 43 000 рублей. В наличии более 15 наименований. Купить Японские бензиновые триммеры on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.