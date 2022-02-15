Бензиновая самоходная газонокосилка Caiman Ferro 52CV

Бензиновая газонокосилка Caiman Ferro 52CV
Арт. О00000017989
Характеристики
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Производитель
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|1
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Привод
|задний
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Производитель двигателя
|Caiman
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- Газонокосилки профессионального уровня Caiman Ferro 52СV/55CLV предназначены для интенсивных работ по уходу за газонами больших площадей. Все элементы конструкции косилки произведены из качественных материалов и имеют высокий запас прочности для работы при повышенных нагрузках. Ширина полосы, которую может обработать газонокосилка за 1 проход, позволяет окашивать открытые пространства за небольшое количество времени. Модели могут работать в режиме мульчирования, выбрасывать траву, собирать ее в травосборник. Объемный бак для бензина в совокупности с низким потреблением топлива обеспечивает длительную непрерывную работу. Эргономика рукоятки находится на самом высоком уровне, она складывается и регулируется под рост пользователя.
Преимущества
- Профессиональная трансмиссия с динамическим вариатором
- Цельнометаллический адаптер ножа
- Ударопрочное молотковое покрытие деки
- Профессиональная система стрижки 3 в 1
- Центральная регулировка высоты стрижки
- Профессиональная рукоятка
- Профессиональные двойные подшипники