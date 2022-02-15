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Бензиновая самоходная газонокосилка Caiman Ferro 52CV
4.3
4
55 000 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Caiman Ferro 52CV
    Арт. О00000017989
    4.3
    4
    Бензиновая самоходная газонокосилка Caiman Ferro 52CV

    Бензиновая газонокосилка Caiman Ferro 52CV

    55 000 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    3 года гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 903 ₽
    • Доставка завтра или позже, бесплатно
    Арт. О00000017989
    4.3
    4

    Характеристики

    Производитель
    		Caiman
    Тактность двигателя
    		четырехтактный
    Ёмкость топливного бака, л
    		1
    Привод
    		задний
    Производитель двигателя
    		Caiman
    Все характеристики
    55 000 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    3 года гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 903 ₽
    • Доставка завтра или позже, бесплатно

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Газонокосилки профессионального уровня Caiman Ferro 52СV/55CLV предназначены для интенсивных работ по уходу за газонами больших площадей. Все элементы конструкции косилки произведены из качественных материалов и имеют высокий запас прочности для работы при повышенных нагрузках. Ширина полосы, которую может обработать газонокосилка за 1 проход, позволяет окашивать открытые пространства за небольшое количество времени. Модели могут работать в режиме мульчирования, выбрасывать траву, собирать ее в травосборник. Объемный бак для бензина в совокупности с низким потреблением топлива обеспечивает длительную непрерывную работу. Эргономика рукоятки находится на самом высоком уровне, она складывается и регулируется под рост пользователя.

      Преимущества

      • Профессиональная трансмиссия с динамическим вариатором
      • Цельнометаллический адаптер ножа
      • Ударопрочное молотковое покрытие деки
      • Профессиональная система стрижки 3 в 1
      • Центральная регулировка высоты стрижки
      • Профессиональная рукоятка
      • Профессиональные двойные подшипники