Бензиновая самоходная газонокосилка Caiman Ferro 52CV

Преимущества

Профессиональная трансмиссия с динамическим вариатором

Цельнометаллический адаптер ножа

Ударопрочное молотковое покрытие деки

Профессиональная система стрижки 3 в 1

Центральная регулировка высоты стрижки

Профессиональная рукоятка

Профессиональные двойные подшипники

Газонокосилки профессионального уровня Caiman Ferro 52СV/55CLV предназначены для интенсивных работ по уходу за газонами больших площадей. Все элементы конструкции косилки произведены из качественных материалов и имеют высокий запас прочности для работы при повышенных нагрузках. Ширина полосы, которую может обработать газонокосилка за 1 проход, позволяет окашивать открытые пространства за небольшое количество времени. Модели могут работать в режиме мульчирования, выбрасывать траву, собирать ее в травосборник. Объемный бак для бензина в совокупности с низким потреблением топлива обеспечивает длительную непрерывную работу. Эргономика рукоятки находится на самом высоком уровне, она складывается и регулируется под рост пользователя.