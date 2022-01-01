Газонокосилки без травосборника
Найдено: 32 товара
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- 36 800 ₽32 кг, 5 л.с.Мощность 5 л.с.Ширина скашивания 59.9 см
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- 51 057 ₽31 кг, 3.53 л.с.Мощность 3.53 л.с.Ширина скашивания 51 см
- 16 990 ₽18 725 ₽26.9 кг, 3.5 л.с.Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 50.8 см
- -1 735 ₽
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- 12 990 ₽Вес 8.7 кгТравосборник: нетШирина скашивания 40 см
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- 158 590 ₽9 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 2.1Мин. высота кошения 20 ммШирина скашивания 22 смМульчирование: да
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- 39 990 ₽33.1 кг, 3.67 л.с., 166 см³Мощность 3.67 л.с.Ширина скашивания 56 смОбъем двигателя 166 куб.см
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- Нет в наличии24.7 кг, 3.5 л.с.Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 51 см
- Нет в наличии7.3 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 2.5Мин. высота кошения 25 ммШирина скашивания 18 смМульчирование: да
- Нет в наличии54 кг, 6 л.с.Мощность 6 л.с.Ширина скашивания 51 см
- Нет в наличииШирина скашивания 46 см
- Нет в наличии93 кг, 8 л.с.Мощность 8 л.с.Ширина скашивания 60 см
- Нет в наличии48 кгШирина скашивания 53 см
- Нет в наличии54 кгШирина скашивания 51 см
- Нет в наличии48 кгШирина скашивания 53 см
- Нет в наличии40.4 кгШирина скашивания 46 см
- Нет в наличии200 м²Вес 8.6 кгРежущая система: барабаннаяТравосборник: нетШирина скашивания 40 см
- Нет в наличии22.5 кг, 2.8 л.с., 125 см³Мощность 2.8 л.с.Ширина скашивания 50 смОбъем двигателя 125 куб.см
- Нет в наличииАккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-029.2 кг, 58, Li-ionАккумулятор, А/ч: 2Мин. высота кошения 20 ммШирина скашивания 22 смМульчирование: нет
- Нет в наличии50 кг, 2.31 л.с.Мощность 2.31 л.с.Ширина скашивания 87 см
- Нет в наличии54 кг, 5 л.с.Мощность 5 л.с.Ширина скашивания 51 см
- Нет в наличии30 кг, 2.6 л.с., 190 см³Мощность 2.6 л.с.Ширина скашивания 48 смОбъем двигателя 190 куб.см
- Нет в наличии26 кг, 2.67 л.с.Мощность 2.67 л.с.Ширина скашивания 45 см
- Нет в наличии34 кг, 4 л.с.Мощность 4 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: мягкий
- Нет в наличии21.7 кг, 4 л.с.Мощность 4 л.с.Ширина скашивания 51 см
Газонокосилки без травосборника в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 400 рублей до 470 000 рублей. В наличии более 38 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.