Газонокосилки для неровного участка
Найдено: 166 товаров
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- 27 175 ₽35 кг, 4.5 л.с.Мощность 4.5 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: жесткий
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- 22 593 ₽33 кг, 4 л.с., 139 см³Мощность 4 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: комбинированныйОбъем двигателя 139 куб.см
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- 10 599 ₽11 990 ₽10.2 кг, 400 м²Вес 10.2 кгМощность: 1.2К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 33 см
- -1 391 ₽
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- 9 490 ₽12 кг, 500 м²Вес 12 кгМощность: 1.4К ВтТип травосборника: жесткийШирина скашивания 38 см
- 49 900 ₽50 590 ₽33 кг, 3.54 л.с.Мощность 3.54 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- -690 ₽
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- 13 290 ₽13 670 ₽11.6 кг, 500 м²Вес 11.6 кгМощность: 1.4К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 37 см
- -380 ₽
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- 26 700 ₽32 кг, 3.5 л.с.Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
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- 42 390 ₽32 кг, 2.99 л.с.Мощность 2.99 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: комбинированный
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- 51 057 ₽31 кг, 3.53 л.с.Мощность 3.53 л.с.Ширина скашивания 51 см
- 25 190 ₽38.2 кг, 6 л.с.Мощность 6 л.с.Ширина скашивания 53 смТип травосборника: пластик
- 24 990 ₽Li-ion, 560 м²Вес, кг: 15Напряжение аккумулятора, В: 18Ширина скашивания 38 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- 16 590 ₽15 кг, 500 м²Вес 15 кгМощность: 1.4К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 37 см
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- 36 990 ₽27 кг, 2.9 л.с., 139 см³Мощность 2.9 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: мягкий с жестким верхомОбъем двигателя 139 куб.см
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- 59 690 ₽34.4 кг, 3.5 л.с.Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: жесткий
- 30 630 ₽35 990 ₽Li-ion, 540 м²Вес, кг: 16.9Напряжение аккумулятора, В: 18Ширина скашивания 38 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- -5 360 ₽
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- 49 390 ₽30 кг, 3 л.с.Мощность 3 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: текстиль
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- 18 750 ₽19 810 ₽540 м²Вес, кг: 15Ширина скашивания 38 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- -1 060 ₽
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- 16 990 ₽19 кг, 600 м²Вес 19 кгМощность: 1.4К ВтТип травосборника: жесткийШирина скашивания 40 см
- 40 890 ₽28 кг, 2.71 л.с.Мощность 2.71 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
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- 17 550 ₽Li-ion, 400 м²Вес, кг: 14.1Напряжение аккумулятора, В: 36Ширина скашивания 37 смТип травосборника: пластик
- 41 608 ₽32.88 кг, 5 л.с., 161 см³Мощность 5 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: пластикОбъем двигателя 161 куб.см
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- 48 290 ₽37 кг, 4.5 л.с., 166 см³Мощность 4.5 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: комбинированныйОбъем двигателя 166 куб.см
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- 33 990 ₽30.3 кг, 3.54 л.с., 166 см³Мощность 3.54 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: мягкийОбъем двигателя 166 куб.см
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- 56 990 ₽Бензиновая газонокосилка Al-Ko Premium 470 SP-B, самоходн.B&S650 EXI ,46см мульч., бок.выброс, Ready Start, 70л, сталь 11996634.6 кг, 3.26 л.с., 163 см³Мощность 3.26 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: жесткийОбъем двигателя 163 куб.см
Газонокосилки для неровного участка в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 080 рублей до 130 000 рублей. В наличии более 141 наименование. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.