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Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
5.0
2
17 550 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
    Арт. О00000013315
    5.0
    2
    Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством

      Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством

      17 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000013315
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      17 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li 70/4/10 с литий-ионным аккумулятором  36В обрабатывает площадь до 400 кв.м. Небольшие габариты и вес позволяют пройти с косилкой между деревьями и аккуратно скосить траву. Вместительный травосборник в 40 литров позволяет работать длительное время без остановки.

        Преимущества

        • Пластиковый корпус не подвержен коррозии
        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Пластиковый травосборник легко устанавливается и демонтируется
        • Косилка не зависит от близости источника питания, например, домашней электросети
        • Отсутствие вредных выхлопных газов
        • Тихая работа