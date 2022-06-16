Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством

Преимущества

Пластиковый корпус не подвержен коррозии

Центральная регулировка высоты скашивания

Пластиковый травосборник легко устанавливается и демонтируется

Косилка не зависит от близости источника питания, например, домашней электросети

Отсутствие вредных выхлопных газов

Тихая работа

Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li 70/4/10 с литий-ионным аккумулятором 36В обрабатывает площадь до 400 кв.м. Небольшие габариты и вес позволяют пройти с косилкой между деревьями и аккуратно скосить траву. Вместительный травосборник в 40 литров позволяет работать длительное время без остановки.