Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li с АКБ 4 А/ч и зарядным устройством
Арт. О00000013315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Аккумуляторная газонокосилка Huter CLM-36 Li 70/4/10 с литий-ионным аккумулятором 36В обрабатывает площадь до 400 кв.м. Небольшие габариты и вес позволяют пройти с косилкой между деревьями и аккуратно скосить траву. Вместительный травосборник в 40 литров позволяет работать длительное время без остановки.
Преимущества
- Пластиковый корпус не подвержен коррозии
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Пластиковый травосборник легко устанавливается и демонтируется
- Косилка не зависит от близости источника питания, например, домашней электросети
- Отсутствие вредных выхлопных газов
- Тихая работа