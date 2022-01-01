Газонокосилки с травосборником
Найдено: 320 товаров
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- 27 175 ₽35 кг, 4.5 л.с.Мощность 4.5 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: жесткий
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- 22 593 ₽33 кг, 4 л.с., 139 см³Мощность 4 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: комбинированныйОбъем двигателя 139 куб.см
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- 10 599 ₽11 990 ₽10.2 кг, 400 м²Вес 10.2 кгМощность: 1.2К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 33 см
- -1 391 ₽
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- 9 490 ₽12 кг, 500 м²Вес 12 кгМощность: 1.4К ВтТип травосборника: жесткийШирина скашивания 38 см
- 30 999 ₽35 990 ₽26.8 кг, 2.65 л.с.Мощность 2.65 л.с.Ширина скашивания 40 смТип травосборника: комбинированный
- -4 991 ₽
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- 43 990 ₽49 990 ₽36 кг, 6.5 л.с.Мощность 6.5 л.с.Ширина скашивания 50 смТип травосборника: комбинированный
- -6 000 ₽
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- 6 150 ₽Вес 7.5 кгРежущая система: барабаннаяТравосборник: опцияШирина скашивания 40 см
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- 14 100 ₽18 кг, 3.5 л.с., 130 см³Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 40 смТип травосборника: мягкий с жестким верхомОбъем двигателя 130 куб.см
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- 49 900 ₽50 590 ₽33 кг, 3.54 л.с.Мощность 3.54 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- -690 ₽
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- 13 290 ₽13 670 ₽11.6 кг, 500 м²Вес 11.6 кгМощность: 1.4К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 37 см
- -380 ₽
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- 6 990 ₽9 900 ₽8.2 кгВес 8.2 кгМощность: 1.2К ВтТип травосборника: пластикШирина скашивания 32 см
- -2 910 ₽
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- 14 782 ₽13.9 кг, 1500 м²Вес 13.9 кгМощность: 2К ВтТип травосборника: текстильШирина скашивания 43 см
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- 44 990 ₽51 400 ₽31.2 кг, 2.58 л.с.Мощность 2.58 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- -6 410 ₽
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- 26 700 ₽32 кг, 3.5 л.с.Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
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- 9 990 ₽10 890 ₽11 кг, 400 м²Вес 11 кгМощность: 1.3К ВтТип травосборника: жесткийШирина скашивания 34 см
- -900 ₽
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- 55 000 ₽43.5 кгШирина скашивания 50 смТип травосборника: мягкий
- 22 999 ₽25.2 кг, 2.65 л.с.Мощность 2.65 л.с.Ширина скашивания 40 смТип травосборника: комбинированный
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- 37 400 ₽39 кг, 6.5 л.с.Мощность 6.5 л.с.Ширина скашивания 52 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
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- 45 000 ₽34.5 кг, 4.5 л.с.Мощность 4.5 л.с.Ширина скашивания 45 смТип травосборника: мягкий
- 42 390 ₽32 кг, 2.99 л.с.Мощность 2.99 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: комбинированный
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- 11 810 ₽13 310 ₽200 м²Вес 8.9 кгРежущая система: барабаннаяТравосборник: опцияШирина скашивания 40 см
- -1 500 ₽
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- 53 990 ₽32.3 кг, 3.54 л.с.Мощность 3.54 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: мягкий
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- 29 999 ₽29.3 кг, 4.5 л.с., 145 см³Мощность 4.5 л.с.Ширина скашивания 48 смТип травосборника: комбинированныйОбъем двигателя 145 куб.см
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- 36 990 ₽32 кг, 5 л.с.Мощность 5 л.с.Ширина скашивания 48 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
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