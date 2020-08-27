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Электрическая газонокосилка Champion EM4118
5.0
1
13 900 ₽
Электрические газонокосилки
  • Персональная скидка
Электрическая газонокосилка Champion EM4118
Арт. champion_4919
5.0
1
Электрическая газонокосилка Champion EM4118
Электрическая газонокосилка Champion EM4118
Электрическая газонокосилка Champion EM4118
Электрическая газонокосилка Champion EM4118
  • Персональная скидка
Электрическая газонокосилка Champion EM4118
Электрическая газонокосилка Champion EM4118
Электрическая газонокосилка Champion EM4118
Электрическая газонокосилка Champion EM4118

Электрическая газонокосилка Champion EM4118

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13 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. champion_4919
5.0
1

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Колеса на подшипниках
Нет
Количество колес
четырехколесная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая газонокосилка CHAMPION EM4118 C8033 предназначена для стрижки и подравнивания травы. Однорычажная регулировка ножей позволяет быстро и удобно менять положение под необходимую высоту травы. Травосборник объемом 50 литров обеспечивает долгую работу без очистки бака. Пластиковый верх травосборника защищает его от повреждений, а текстиль дает возможность легкой и быстрой очистки.

    Преимущества

    • Пять режимов регулировки высоты кошения - для различных задач
    • Комбинированный травосборник - для продолжительности срока службы
    • Электрический двигатель CHAMPION EM4118 C8033 не вредит окружающей среде
    • Высокая мощность газонокосилки - для качественной работы
    • Низкий уровень вибрации для снижения воздействия на здоровье