Преимущества

Пять режимов регулировки высоты кошения - для различных задач

Комбинированный травосборник - для продолжительности срока службы

Электрический двигатель CHAMPION EM4118 C8033 не вредит окружающей среде

Высокая мощность газонокосилки - для качественной работы

Низкий уровень вибрации для снижения воздействия на здоровье

Электрическая газонокосилка CHAMPION EM4118 C8033 предназначена для стрижки и подравнивания травы. Однорычажная регулировка ножей позволяет быстро и удобно менять положение под необходимую высоту травы. Травосборник объемом 50 литров обеспечивает долгую работу без очистки бака. Пластиковый верх травосборника защищает его от повреждений, а текстиль дает возможность легкой и быстрой очистки.