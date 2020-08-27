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Электрическая газонокосилка Champion EM4118
Арт. champion_4919
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
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- Электрическая газонокосилка CHAMPION EM4118 C8033 предназначена для стрижки и подравнивания травы. Однорычажная регулировка ножей позволяет быстро и удобно менять положение под необходимую высоту травы. Травосборник объемом 50 литров обеспечивает долгую работу без очистки бака. Пластиковый верх травосборника защищает его от повреждений, а текстиль дает возможность легкой и быстрой очистки.
Преимущества
- Пять режимов регулировки высоты кошения - для различных задач
- Комбинированный травосборник - для продолжительности срока службы
- Электрический двигатель CHAMPION EM4118 C8033 не вредит окружающей среде
- Высокая мощность газонокосилки - для качественной работы
- Низкий уровень вибрации для снижения воздействия на здоровье