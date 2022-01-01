Газонокосилки электрические с асинхронным двигателем
Найдено: 6 товаров
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- 16 990 ₽19 кг, 600 м²Вес 19 кгМощность: 1.4К ВтТип травосборника: жесткийШирина скашивания 40 см
- Нет в наличии23.4 кг, 1000 м²Вес 23.4 кгМощность: 1.8К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 46 см
- Нет в наличии24.5 кг, 800 м²Вес 24.5 кгМощность: 1.8К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 46 см
- Нет в наличии11.5 кг, 400 м²Вес 11.5 кгМощность: 1.1К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 33 см
- Нет в наличии14 кг, 500 м²Вес 14 кгМощность: 1.3К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 37 см
- Нет в наличии23 кг, 600 м²Вес 23 кгМощность: 1.6К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 41 см
Газонокосилки электрические с асинхронным двигателем в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 320 рублей до 40 660 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.