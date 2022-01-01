Фильтр 1

Газонокосилки легки в управлении, работают с низким уровнем шума, могут использоваться как на садовом участке, так и для оформления парковых территорий в условиях города. Удобный инструмент для работ на участках с доступом к электрическому току. Представлены модели с разным уровнем мощности, высотой скашивания и объемом травосборника.