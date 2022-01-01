Механические газонокосилки
Найдено: 10 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 6 150 ₽Вес 7.5 кгРежущая система: барабаннаяТравосборник: опцияШирина скашивания 40 см
- Персональная скидка
-
- 11 810 ₽13 310 ₽200 м²Вес 8.9 кгРежущая система: барабаннаяТравосборник: опцияШирина скашивания 40 см
- -1 500 ₽
- Персональная скидка
- 11 260 ₽150 м²Вес 8.2 кгРежущая система: барабаннаяТравосборник: опцияШирина скашивания 33 см
- Персональная скидка
-
- 8 490 ₽250 м²Вес 7.7 кгТравосборник: даШирина скашивания 380 см
- 12 990 ₽Вес 8.7 кгТравосборник: нетШирина скашивания 40 см
- Персональная скидка
-
- Нет в наличии200 м²Вес 6.4 кгРежущая система: барабаннаяТравосборник: опцияШирина скашивания 30 см
- Нет в наличии200 м²Вес 8.6 кгРежущая система: барабаннаяТравосборник: нетШирина скашивания 40 см
- Нет в наличииВес 7.3 кгРежущая система: барабаннаяТравосборник: опцияШирина скашивания 40 см
- Нет в наличии150 м²Вес 8.7 кгРежущая система: барабаннаяТравосборник: опцияШирина скашивания 40 см
- Нет в наличииВес 8.6 кгШирина скашивания 40 см
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить механические газонокосилки в городе Ярославль по цене от 4400 до 12990 рублей. В наличии более 10 наименований. Механические газонокосилки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж