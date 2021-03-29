Содержание:
- Что такое мульчирование в газонокосилках?
- Устройство газонокосилки с функцией мульчирования
- Отличие от обычных моделей
- Преимущества и недостатки мульчирования
Нюансы использования и особенности эксплуатации Виды Какой агрегат с мульчированием выбрать? Рейтинг моделей
Большинство покупателей, выбирая садовую технику, не понимают, что такое мульчирование в газонокосилках и зачем оно нужно. Давайте разберемся с ответом на этот вопрос и решим, нужна такая функция для дачной техники или нет смысла за нее переплачивать.
Функция мульчирования – это дополнительная опция садовой техники, применяемая для быстрой переработки скошенной травы и удобрения лужайки. В чуть более общем смысле под мульчированием понимается способ удобрения плодородного грунта путем укрывания с/х культур слоем органической или минеральной мульчи. Она позволяет сохранить в почте влагу, а за счет перегнивания улучшить плодородные свойства грунта и рост высаженных в него растений.
Мульча в косилке производится автоматически: скошенная трава попадает в специальный отсек и разрушается до мельчайших частичек ножами. После этого полученная смесь просто высыпается на газон по ходу движения косилки. Вам не нужно ни убирать после покоса, ни удобрять лужайку – техника все сделает за вас.
Чтобы понять, что такое мульчирование в газонокосилке, давайте разберем устройство самой техники. Это поможет представить и сам процесс окашивания травы, и понять, как за машиной ухаживать.
Устроены косилки примерно одинаково и состоят из 7 основных элементов:
Функция мульчирования травы – это дополнительная опция, которая есть далеко не у всех косилок. Опытные садовники и ландшафтные дизайнеры рекомендуют обязательно покупать косилки с измельчением, так как это уход за травой сразу в нескольких режимах.
Помимо этого, измельчение травы в газонокосилках требует и несколько измененной конструкции самой техники. Вместо травосборника у нее устанавливается емкость для нарезания мульчи, а выброс смеси осуществляется не сбоку, как у классических моделей, а назад.
Функция мульчирования в газонокосилках – это не масса преимуществ в вопросах ухода за газоном. Однако любой плюс очень легко превратить в минус, поэтому выяснить, как работает агрегат и когда его нужно использовать, лучше еще до его приобретения.
Во время дождей и повышенной влажности газоны лучше не мульчировать вовсе – измельченная трава начнет загнивать и испортит лужайку.
Проводить такие работы часто нельзя: не успевшая высохнуть мульча станет отличным местом для роста грибков и плесени.
Убирать засохшую мульчу все же придется. Для этого потребуются либо грабли, либо специальная садовая техника дополнительно.
Чтобы ваша садовая техника всегда работала исправно, а газон оставался в идеальном состоянии, не забывайте правила эксплуатации купленного вами оборудования. Чаще всего производитель уведомляет о них в инструкции. Но если вы ее потеряли или забыли прочитать, вот 5 простых советов о том, как использовать мульчирование в газонокосилках.
Нужна ли функция «мульчирование» в газонокосилке? Те, кто ей пользователя хотя бы раз, однозначно ответят – да. Кроме того, нарезание мульчи является дополнительной опцией. Это значит, что вы всегда можете использовать косилку в стандартном режиме работы, если нарезка травяной массы вам не нужна.
Есть и обратная сторона этой проблемы: если косилка у вас обычная, для нарезания мульчи вы можете купить специальный набор ножей и контейнер под травяную массу. Для этого спросите у продавца, что такое мульчирующая насадка и какая подходит под вашу модель садового оборудования.
Зачем нужно мульчирование и в какой газонокосилке оно лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте поговорим о видах косилок для стрижки травы и их основных функциях.
Самые производительные и популярные средства для стрижки газонов – бензиновые. Это возможность проводить мульчирование газона газонокосилкой на площади от нескольких гектаров. При этом техника не будет «уставать» или требовать подзарядки.
Вы не зависите от источника электропитания, не будете думать о чистке травосборника и одновременно не только остижете газон, но и удобрите его органической сечкой по всей обрабатываемой площади.
Это косилки, предназначенные для работы на небольшой территории. Идеально подходят для дачного участка, небольших газонов на приусадебной территории частного дома или работ на клумбах близ офисных и торговых зданий. Чаще всего это техника с небольшими габаритами, маневренная и достаточно легкая.
Агрегаты отличаются невысокой мощностью, поэтому и производительность их рассчитана на разовый покос площади до нескольких десятков квадратных метров (5-10 соток максимум). Еще одна особенность данной вида садового оборудования – зависимость от источника тока, который должен всегда быть поблизости, чтобы прибор был подключен к сети.
Косилки, которые стригут газон без участия человека, - уже давно реальность. При этом мини-роботы не оснащаются травосборником и всегда проводят мульчирование в газонокосилке автоматически.
Работают они автономно, не требуя управления. Датчики считывают препятствия, и робот аккуратно их объезжает. В этом время острые ножи подрезают траву, а измельченная сечка сразу выбрасывается на газон.
Кажется, у таких косилок нет недостатков, но это не так. Мульчирование у робота газонокосилки иногда проходит с накладками: прибор не может отследить свой маршрут и периодически наезжает на уже остриженную и мульчированную территорию. Кроме того, робот может запутаться в кустах или застрять в высоких корнях деревьев. Хорош он только для маленьких лужаек ровной формы с огороженными краями и невысокой травой.
Давайте разберем, на какие параметры нужно обращать внимание при выборе косилки с функцией измельчения скошенной травы. Мы разобрали для вас три основные характеристики любой модели – мощность, материал деки и тип колесной базы.
Современный рынок предлагает нам модели косилок различной мощности, но это не самый главный показатель садовой техники. Намного важнее другой параметр, тесно связанный с мощностью, - ширина скашивания. От ее величины зависит количество проходов техники по участку, а значит и ее производительность.
Для небольших дачных участков, где нужно мульчирование, газонокосилка подбирается с шириной скашивания в 30-40 см. Для больших территорий по типу парковых зон – с шириной в 45-50 см.
Корпус косилку или дека – важный ее элемент, отвечающий за срок службы агрегата, его проходимость, маневренность и качество скашивания травы. Почему? Потому что прочный и тяжеловесный металл дает дополнительную нагрузку на грунт, продавливает сам газон и сминает траву. Слишком легкой пластик, напротив, быстро растрескается и может привести к повреждению самого ножа косилки или травосборника.
Выбирайте садовую технику из прочного и одновременно легкого материала, которые не трескается, не подвержен коррозии и не портит саму лужайку.
Их выбирают, как альтернативу колесной базе с пластиковыми втулками. Более надежные и долговечные, подшипники обладают целым рядом преимуществ:
Существенно продлевают срок службы косилки без замены поврежденных деталей,
Сохраняют режущие ножи в безопасности, так как дают более ровный и плавный ход,
Стойки к ударам при движении по неровному газону,
Легко меняются при повреждении подшипника.
Помните, подключая мульчирование в газонокосилке, что это дополнительная опция и качество ее во многом зависит от того, какую технику вы выбрали. Вот почему мы подготовили для вас информацию о наиболее популярных моделях косилок, которым отдают предпочтение и дачники, и профессиональные садовники.
|Тип двигателя
|электрический
|Вес
|16,7 кг
|Материал деки
|пластик
|Мощность
|1200 вт
|Ширина скашивания
|40 см
|Высота скашивания
|85 мм
|Регулировка высоты скоса
|6 уровней
|Объем травосборника
|50 л
|Мульчирование
|есть
Удобная и надежная косилка с регулируемой по высоте ручной. Имеет надежную четырехколесную базу и легко справляется с неровными участками на газоне. Ее прочный пластиковый корпус прослужит долго и позволит использовать технику даже женщинам и детям.
Идеально подходит для бытового использования и ухода за лужайкой на даче или во дворе частного дома.
|Тип двигателя
|электрический
|Вес
|32,9 кг
|Материал деки
|сталь
|Мощность
|1800 Вт
|Ширина скашивания
|46 см
|Высота скашивания
|80 мм
|Регулировка высоты скоса
|5 уровней
|Объем травосборника
|60 л
|Мульчирование
|есть
Садовая техника, которая наглядно может показать, что значит режим мульчирования в современных электрических, а не бензиновых газонокосилках. Оборудована мощными задними колесами, но требует дополнительных усилий для движения (толкания).
Обеспечивает достаточно широкое скашивание до 46 см за одну линию хода, а также возможность работы в стандартном режиме косилки со сбором травы в травосборник или в режиме измельчения.
|Тип двигателя
|электрический
|Вес
|27 кг
|Материал деки
|сталь
|Мощность
|1800 Вт
|Ширина скашивания
|46 см
|Высота скашивания
|75 мм
|Регулировка высоты скоса
|8 уровней
|Объем травосборника
|60 л
|Мульчирование
|есть
Косилка, которую вы можете смело купить для дачи. Мощная для своего веса, она прекрасно подходит под стрижку газона на участке до 10 соток. Может работать в режиме сбора травы или измельчения в зависимости от установленной вами программы. Хорошо адаптируется под нужную высоту скашивания травы, хотя и работает на максимальной до 7,5 сантиметров.
|Тип двигателя
|бензиновый
|Вес
|30,6 кг
|Материал деки
|сталь
|Мощность
|2500 Вт
|Ширина скашивания
|41 см
|Высота скашивания
|75 мм
|Регулировка высоты скоса
|7 уровней
|Объем травосборника
|55 л
|Мульчирование
|есть
Самоходная косилка с бензиновым двигателем и высокой мощностью. Даже при небольшой ширине покоса дает прекрасную производительность и зарекомендовала себя, как надежную и долговечную технику.
Прекрасно справляется с покосом травы высотой до 7,5 см с возможностью регулирования уровня положения ножей, а также переключением косилки в режим измельчения при необходимости.
|Тип двигателя
|бензиновый
|Вес
|32 кг
|Материал деки
|сталь
|Мощность
|2600 Вт
|Ширина скашивания
|46 см
|Высота скашивания
|75 мм
|Регулировка высоты скоса
|7 уровней
|Объем травосборника
|60 л
|Мульчирование
|есть
Бензиновая косилка с возможностью сбора травы в сборник, боковым целиковым или задним выбросом мульчи. Благодаря высокой мощности легко справляется с работами больших объемов, а также подходит для профессионального использования.
На нее практически нет отрицательных отзывов, а потому Champion LM 4670 смело можно рекомендовать для покупки к летнему сезону.
Наверняка вы уже знаете все про мульчирование газонокосилки – что это такое, когда необходимо, как работает. Поэтому давайте разберем еще несколько популярных моделей садовой техники, которые также требуют к себе внимания: