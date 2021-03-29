Большинство покупателей, выбирая садовую технику, не понимают, что такое мульчирование в газонокосилках и зачем оно нужно. Давайте разберемся с ответом на этот вопрос и решим, нужна такая функция для дачной техники или нет смысла за нее переплачивать.

Что такое мульчирование в газонокосилках?

Функция мульчирования – это дополнительная опция садовой техники, применяемая для быстрой переработки скошенной травы и удобрения лужайки. В чуть более общем смысле под мульчированием понимается способ удобрения плодородного грунта путем укрывания с/х культур слоем органической или минеральной мульчи. Она позволяет сохранить в почте влагу, а за счет перегнивания улучшить плодородные свойства грунта и рост высаженных в него растений.

Мульча в косилке производится автоматически: скошенная трава попадает в специальный отсек и разрушается до мельчайших частичек ножами. После этого полученная смесь просто высыпается на газон по ходу движения косилки. Вам не нужно ни убирать после покоса, ни удобрять лужайку – техника все сделает за вас.

Устройство газонокосилки с функцией мульчирования

Чтобы понять, что такое мульчирование в газонокосилке, давайте разберем устройство самой техники. Это поможет представить и сам процесс окашивания травы, и понять, как за машиной ухаживать.

Устроены косилки примерно одинаково и состоят из 7 основных элементов:

Дека – корпус садовой техники, который служит основой для всех последующих элементов, а также защищает их от повреждения или загрязнения в процессе работы.

Колесная база – как правило, это 4 небольших колеса для удобного управления косилкой. Реже встречаются варианты на 3 колесах.

Двигатель – он может быть бензиновым или электрическим в зависимости от выбранной вами модели. От мощности двигателя зависит производительность агрегата и длительность его работы.

Нож для покоса травы – вращающийся элемент, закрепленный под корпусом косилки. Выполняет основную функцию и помимо скашивания при вращении затягивает траву в травосборник для последующего измельчения.

Травосборник с мульчирующими ножами – основной отсек садовой техники, где срезанные растения измельчаются в мульчу с помощью мелких ножей. Принцип их работы очень схож с блендером.

Отверстие для выброса мульчи – под действием воздушного потока после переработки трава в виде мульчи выбрасывается на газон, равномерно распределяясь по ходу движения газонокосилки.

Рукоять – основной орган управления косилкой, на который выведены клавиши для пуска и остановки техники.

Отличие от обычных моделей

Функция мульчирования травы – это дополнительная опция, которая есть далеко не у всех косилок. Опытные садовники и ландшафтные дизайнеры рекомендуют обязательно покупать косилки с измельчением, так как это уход за травой сразу в нескольких режимах.

Во-первых, во время покоса вы срезаете ненужный слой растительности, приводя газон в красивых вид.

Во-вторых, вы сразу же решаете проблему с утилизацией срезанной травы, так как она попросту отсутствует.

В-третьих, вы получаете готовую мульчу для ухода за почвой, ее увлажнения и питания, а также защиты молодого газона от пересыхания в жару.

Помимо этого, измельчение травы в газонокосилках требует и несколько измененной конструкции самой техники. Вместо травосборника у нее устанавливается емкость для нарезания мульчи, а выброс смеси осуществляется не сбоку, как у классических моделей, а назад.

Преимущества и недостатки мульчирования

Функция мульчирования в газонокосилках – это не масса преимуществ в вопросах ухода за газоном. Однако любой плюс очень легко превратить в минус, поэтому выяснить, как работает агрегат и когда его нужно использовать, лучше еще до его приобретения.

Какие проблемы решает мульча?

Вы экономите время и силы – за одну обработку участка вы получаете и чистый газон, и подкормку растений органическими удобрениями;

Мульча препятствует росту сорняков, а значит вам не нужно будет заниматься прополкой газона;

Вы защищаете свежую поросль от пересыхания на солнце. Мульча покрывает газон плотным слоем и не дает молодой травке сгореть под палящими лучами в жаркий день;

Вам нужно будет реже поливать газон за счет сохранения влаги в почве под слоем мульчи;

Вы получаете органическое удобрение абсолютно бесплатно;

Вам не нужно беспокоиться об утилизации скошенной травы, так как она автоматически становится полезным слоем для образования перегноя на лужайке;

Вам не нужно регулярно очищать травосборник.

Какие недостатки у косилок-измельчителей?

Мульчирование сильно выросшей травы газонокосилкой провести невозможно. Предварительно лужайку придется обкосить, так как срезанные растения просто не поместятся в емкость для измельчения.

Во время дождей и повышенной влажности газоны лучше не мульчировать вовсе – измельченная трава начнет загнивать и испортит лужайку.

Проводить такие работы часто нельзя: не успевшая высохнуть мульча станет отличным местом для роста грибков и плесени.

Убирать засохшую мульчу все же придется. Для этого потребуются либо грабли, либо специальная садовая техника дополнительно.

Нюансы использования и особенности эксплуатации

Чтобы ваша садовая техника всегда работала исправно, а газон оставался в идеальном состоянии, не забывайте правила эксплуатации купленного вами оборудования. Чаще всего производитель уведомляет о них в инструкции. Но если вы ее потеряли или забыли прочитать, вот 5 простых советов о том, как использовать мульчирование в газонокосилках.

Выбирайте агрегаты с учетом обрабатываемой площади. Маломощные модели не справятся с большими газонами или полями. Они будут либо перегреваться, либо вовсе выйдут из строя.

Не работайте в дождь, сразу после дождя или при высокой росе. Это опасно и для самой косилки (влажная травяная масса может забить контейнер), и приведет к неравномерному распределению мульчи по газону.

Нельзя проводить покос (и мульчирование) по высокой траве. Срезанные стебли быстро забьют косилку и приведут к проблемам с ее чисткой и дальнейшим использованием.

Нельзя проводить мульчирование газонокосилкой в жару. Если несколько дней на улице ясная погода и повышенная температура воздуха, трава на газоне будет пожухлой.

Нельзя проводить удобрение лужайки с помощью мульчи при каждой стрижке газона. Оптимальным будет использование функции раз в месяц и реже.

Нужна ли функция «мульчирование» в газонокосилке? Те, кто ей пользователя хотя бы раз, однозначно ответят – да. Кроме того, нарезание мульчи является дополнительной опцией. Это значит, что вы всегда можете использовать косилку в стандартном режиме работы, если нарезка травяной массы вам не нужна.

Есть и обратная сторона этой проблемы: если косилка у вас обычная, для нарезания мульчи вы можете купить специальный набор ножей и контейнер под травяную массу. Для этого спросите у продавца, что такое мульчирующая насадка и какая подходит под вашу модель садового оборудования.

Виды

Зачем нужно мульчирование и в какой газонокосилке оно лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте поговорим о видах косилок для стрижки травы и их основных функциях.

Мотокосилки

Самые производительные и популярные средства для стрижки газонов – бензиновые. Это возможность проводить мульчирование газона газонокосилкой на площади от нескольких гектаров. При этом техника не будет «уставать» или требовать подзарядки.

Вы не зависите от источника электропитания, не будете думать о чистке травосборника и одновременно не только остижете газон, но и удобрите его органической сечкой по всей обрабатываемой площади.

Электрические газонокосилки

Это косилки, предназначенные для работы на небольшой территории. Идеально подходят для дачного участка, небольших газонов на приусадебной территории частного дома или работ на клумбах близ офисных и торговых зданий. Чаще всего это техника с небольшими габаритами, маневренная и достаточно легкая.

Агрегаты отличаются невысокой мощностью, поэтому и производительность их рассчитана на разовый покос площади до нескольких десятков квадратных метров (5-10 соток максимум). Еще одна особенность данной вида садового оборудования – зависимость от источника тока, который должен всегда быть поблизости, чтобы прибор был подключен к сети.

Роботы

Косилки, которые стригут газон без участия человека, - уже давно реальность. При этом мини-роботы не оснащаются травосборником и всегда проводят мульчирование в газонокосилке автоматически.

Работают они автономно, не требуя управления. Датчики считывают препятствия, и робот аккуратно их объезжает. В этом время острые ножи подрезают траву, а измельченная сечка сразу выбрасывается на газон.

Кажется, у таких косилок нет недостатков, но это не так. Мульчирование у робота газонокосилки иногда проходит с накладками: прибор не может отследить свой маршрут и периодически наезжает на уже остриженную и мульчированную территорию. Кроме того, робот может запутаться в кустах или застрять в высоких корнях деревьев. Хорош он только для маленьких лужаек ровной формы с огороженными краями и невысокой травой.

Какой агрегат с мульчированием выбрать?

Давайте разберем, на какие параметры нужно обращать внимание при выборе косилки с функцией измельчения скошенной травы. Мы разобрали для вас три основные характеристики любой модели – мощность, материал деки и тип колесной базы.

Мощность

Современный рынок предлагает нам модели косилок различной мощности, но это не самый главный показатель садовой техники. Намного важнее другой параметр, тесно связанный с мощностью, - ширина скашивания. От ее величины зависит количество проходов техники по участку, а значит и ее производительность.

Для небольших дачных участков, где нужно мульчирование, газонокосилка подбирается с шириной скашивания в 30-40 см. Для больших территорий по типу парковых зон – с шириной в 45-50 см.

Материал корпуса

Корпус косилку или дека – важный ее элемент, отвечающий за срок службы агрегата, его проходимость, маневренность и качество скашивания травы. Почему? Потому что прочный и тяжеловесный металл дает дополнительную нагрузку на грунт, продавливает сам газон и сминает траву. Слишком легкой пластик, напротив, быстро растрескается и может привести к повреждению самого ножа косилки или травосборника.

Выбирайте садовую технику из прочного и одновременно легкого материала, которые не трескается, не подвержен коррозии и не портит саму лужайку.

Колеса с подшипниками

Их выбирают, как альтернативу колесной базе с пластиковыми втулками. Более надежные и долговечные, подшипники обладают целым рядом преимуществ:

Существенно продлевают срок службы косилки без замены поврежденных деталей,

Сохраняют режущие ножи в безопасности, так как дают более ровный и плавный ход,

Стойки к ударам при движении по неровному газону,

Легко меняются при повреждении подшипника.

Рейтинг моделей

Помните, подключая мульчирование в газонокосилке, что это дополнительная опция и качество ее во многом зависит от того, какую технику вы выбрали. Вот почему мы подготовили для вас информацию о наиболее популярных моделях косилок, которым отдают предпочтение и дачники, и профессиональные садовники.

Monferme 26197M

Тип двигателя электрический Вес 16,7 кг Материал деки пластик Мощность 1200 вт Ширина скашивания 40 см Высота скашивания 85 мм Регулировка высоты скоса 6 уровней Объем травосборника 50 л Мульчирование есть

Удобная и надежная косилка с регулируемой по высоте ручной. Имеет надежную четырехколесную базу и легко справляется с неровными участками на газоне. Ее прочный пластиковый корпус прослужит долго и позволит использовать технику даже женщинам и детям.

Идеально подходит для бытового использования и ухода за лужайкой на даче или во дворе частного дома.

Stiga Combi 48 ES

Тип двигателя электрический Вес 32,9 кг Материал деки сталь Мощность 1800 Вт Ширина скашивания 46 см Высота скашивания 80 мм Регулировка высоты скоса 5 уровней Объем травосборника 60 л Мульчирование есть

Садовая техника, которая наглядно может показать, что значит режим мульчирования в современных электрических, а не бензиновых газонокосилках. Оборудована мощными задними колесами, но требует дополнительных усилий для движения (толкания).

Обеспечивает достаточно широкое скашивание до 46 см за одну линию хода, а также возможность работы в стандартном режиме косилки со сбором травы в травосборник или в режиме измельчения.

Makita ELM 4613

Тип двигателя электрический Вес 27 кг Материал деки сталь Мощность 1800 Вт Ширина скашивания 46 см Высота скашивания 75 мм Регулировка высоты скоса 8 уровней Объем травосборника 60 л Мульчирование есть

Косилка, которую вы можете смело купить для дачи. Мощная для своего веса, она прекрасно подходит под стрижку газона на участке до 10 соток. Может работать в режиме сбора травы или измельчения в зависимости от установленной вами программы. Хорошо адаптируется под нужную высоту скашивания травы, хотя и работает на максимальной до 7,5 сантиметров.

Hyundai L 4300S

Тип двигателя бензиновый Вес 30,6 кг Материал деки сталь Мощность 2500 Вт Ширина скашивания 41 см Высота скашивания 75 мм Регулировка высоты скоса 7 уровней Объем травосборника 55 л Мульчирование есть

Самоходная косилка с бензиновым двигателем и высокой мощностью. Даже при небольшой ширине покоса дает прекрасную производительность и зарекомендовала себя, как надежную и долговечную технику.

Прекрасно справляется с покосом травы высотой до 7,5 см с возможностью регулирования уровня положения ножей, а также переключением косилки в режим измельчения при необходимости.

Champion LM 4670

Тип двигателя бензиновый Вес 32 кг Материал деки сталь Мощность 2600 Вт Ширина скашивания 46 см Высота скашивания 75 мм Регулировка высоты скоса 7 уровней Объем травосборника 60 л Мульчирование есть

Бензиновая косилка с возможностью сбора травы в сборник, боковым целиковым или задним выбросом мульчи. Благодаря высокой мощности легко справляется с работами больших объемов, а также подходит для профессионального использования.

На нее практически нет отрицательных отзывов, а потому Champion LM 4670 смело можно рекомендовать для покупки к летнему сезону.

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Наверняка вы уже знаете все про мульчирование газонокосилки – что это такое, когда необходимо, как работает. Поэтому давайте разберем еще несколько популярных моделей садовой техники, которые также требуют к себе внимания: