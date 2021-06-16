Содержание:
- Тип передвижения
- По источнику питания
- Мощность
- Высота среза
- Ширина среза
- Травосборник
- Мульчирование
- Другие важные характеристики
Какой фирмы купить электрическую газонокосилку Рейтинг лучших недорогих моделей Рейтинг электрических газонокосилок до 1500 Вт Лучшие электрические газонокосилки 1500-2000 Вт Лучшие по соотношению цена\качество Лучшие аккумуляторные электрические газонокосилки Рейтинг самоходных электрических газонокосилок Лучшие газонокосилки-роботы
Электротехника отличается от бензиновых аналогов повышенной простотой эксплуатации и экологичностью. Именно по этим причинам дачники отдают предпочтение оборудованию, работающему от сети или аккумулятора. Но какую модель выбрать среди множества представленных на рынке? Мы составили электрическая газонокосилки рейтинг. В нем собраны лучшие, по нашему мнению, образцы. Чтобы сделать выбор еще проще, мы дополнили топ информацией, которую полезно знать новичкам в данной сфере.
Газонокосилка – это садовая техника, которая используется для укорачивания мягкой травы. Модели отличаются между собой габаритами, мощностью, качеством сборки, принципом работы. Каждый аппарат отвечает своим потребностям, поэтому при подготовке рейтинга мы разбили газонокосилки по категориям.
Перед тем, как начать топ газонокосилок электрических, мы разберем основные технические характеристики данного садового оборудования. Далее в подробностях рассмотрим, какие бывают модели, в чем сильные и слабые стороны каждой, что стоит учитывать при выборе.
Чтобы вам было проще понять, какую электрическую газонокосилку купить, перечислим разновидности садовой техники по способу перемещения:
Прежде, чем понять, какую газонокосилку электрическую без привода купить, рассмотрим сильные и слабые стороны несамоходных моделей.
|Плюсы газонокосилок без привода
|Минусы газонокосилок без привода
|Ниже стоимость
|Не подходят для ухода за крупными участками
|Более экономичное энергопотребление
|Управлять несамоходными устройствами более тяжело физически
|Меньше вес оборудования
|Зачастую оснащены маломощными моторами
|Проще обслуживание
|Малошумность
|Легче обрабатывать труднодоступные участки и рельефную местность
Самоходные модели делятся на четыре подвида в зависимости от характеристик: того, каким образом размещен привод.
Отдельно выделим газонокосилки с характеристикой вариатора. Лучшие (и наиболее дорогие) модели газонокосилок самоходных электрических отличаются возможностью переключать скорость движения прямо в процессе работы. Это позволяет моментально адаптировать интенсивность кошения под сиюминутные потребности.
|Плюсы самоходных газонокосилок
|Минусы самоходных газонокосилок
|Подходят для крупных участков
|Более высокая стоимость, чем у несамоходных
|Обладают высокой мощностью
|Шумный мотор
|Оператор меньше утомляется при длительной эксплуатации
|Выше энергопотребление
|Зачастую имеют более широкий функционал (к примеру, могут оснащаться несколькими режимами работы)
|Большой вес
Электрические газонокосилки (также известные как сетевые) подключаются через удлинитель к бытовой розетке на 220 В. Являются хорошим выбором для ухода за газоном приусадебного участка, в котором есть стабильный источник энергии.
Любая – даже хорошая газонокосилка электрическая – обладает следующими характеристиками.
|Преимущества сетевых газонокосилок
|Недостатки сетевых газонокосилок
|Время работы не ограничено емкостью батарейного блока
|Для работы необходим удлинитель
|Демократичная стоимость
|Провод значительно снижает мобильность, при неаккуратной эксплуатации его можно повредить ножом
|Отсутствие вредных выхлопов
|Область применения: исключительно участки с доступом к стабильной электросети
|Практически не генерируют шум
|Не подходят для кошения при высокой влажности
Аккумуляторные газонокосилки – это устройства для пользователей, которые ценят автономность. Функционируют за счет батарейного блока, заряженного предварительно. Время кошения ограничено интенсивностью эксплуатации и емкостью АКБ. Сфера применения: участки, на которых нет электричества, но есть потребность выполнять простые непродолжительные работы.
|Преимущества аккумуляторных газонокосилок
|Недостатки аккумуляторных газонокосилок
|Независимость от источников сети: пока есть заряд, работать можно где угодно
|Мощность меньше, чем у сетевых газонокосилок
|Управление проще за счет того, что кабель не стесняет движение
|Время работы ограничено емкостью аккумулятора
|Нет необходимости в покупке удлинителя
|Стоимость выше, чем у сетевых моделей
|Мотор не производит токсичные выхлопы
|Масса больше: источник питания вы всегда переносите с собой
|Малошумность
|Могут повредиться, если косить после дождя и в росу
Характеристика отвечает за скорость движения (если газонокосилка самоходная), вес оборудования, а также устойчивость к интенсивным и длительным работам. Измеряется в Ваттах (Вт). Выбор электрической газонокосилки по мощности осуществляется в рамках трех категорий:
Абсолютно все газонокосилки для травы позволяют регулировать высоту скашивания. Характеристика ее диапазона исходит из двух показателей: максимальной и минимальной высоты среза. В рамках этих двух значений инженерами предусмотрено несколько ступеней, среди которых оператор выбирает оптимальное положение. Характеристика минимальной высоты скашивания составляет 20—30 мм, максимальной – 55—85 мм.
Каждый хозяин самостоятельно выбирает, какой высоты должен быть газон на его участке. При этом рекомендуется выставлять высоту 30—40 мм для стрижки двора и 70—80 мм на садовом участке. Совет для обработки плотной травы: косить в два захода. В первый выставляем максимальное положение высоты, во второй – необходимое вам.
Остановимся подробнее на способах переключения высоты среза:
Такая характеристика, как ширина среза, определяется диаметром режущего элемента и указывает, какой размер участка будет захватываться за один проход газонокосилки. Большая ширина позволит быстрее обслуживать крупные газоны, малая – комфортнее работать на тесных или холмистых участках.
Как и мощность, характеристику ширины среза рекомендуется подбирать по размеру приусадебной территории. Мы подготовили таблицу, по которой можно сопоставить площадь и ширину режущего основания газонокосилки.
|Площадь участка (м2)
|Ширина среза (см)
|300 и меньше
|30 и больше
|300—400
|30—40
|400—600
|40—50
|600 и больше
|50 и больше
Сбор травы в специальный контейнер (травосборник) – это один из режимов работы газонокосилки, наравне с выбросом вбок/назад и мульчированием. Существуют три разновидности травосборников:
Это режим работы, который поможет использовать собранную траву для удобрения газона. Трава измельчается в специальном блоке газонокосилки, перерабатываясь в так называемую мульчу. Она оседает на почве, увлажняя и защищая ее от излишков солнечных лучей.
Подробнее тему, что такое мульчирование в газонокосилке, мы раскрыли в отдельном материале.
В вопросе, какую выбрать электрическую газонокосилку, обязательно необходимо учитывать каждый из факторов, перечисленных в статье ранее. Но есть и другие моменты, которые сделают эксплуатацию садовой техники комфортнее:
В вопросе, какие газонокосилки электрические лучшие, практически невозможно игнорировать производителя. Мы подготовили краткую справку о каждом бренде, продукция которого окажется в нашем рейтинге.
Ниже собраны газонокосилки стоимостью до 11 тысяч рублей. Они подойдут для периодической обработки небольших газонов. Чтобы вам было максимально комфортно понять, как выбрать электрическую газонокосилку для дачи, мы подобрали четыре модели бюджетного ценового сегмента, а также расписали плюсы и минусы каждой.
|Модель
|Мощность (Вт)
|Тип травосборника
|Ширина скашивания (см)
|Рекомендуемая площадь (м2)
|Min-max высота скашивания (мм)
|Средняя цена в России (руб.)
|BOSCH ARM 34
|1300
|Жесткий
|34
|400
|20—70
|7 853
|Makita ELM3320
|1200
|Комбинированный (мягкий с жестким верхом)
|33
|400
|20—55
|10 111
|BOSCH ARM 37
|1400
|Жесткий
|37
|500
|20—70
|10 705
|Kronwerk EGC-1000
|1000
|Мягкий (текстиль)
|32
|300
|27—65
|5 350
Открывает рейтинг электрогазонокосилок бюджетного сегмента BOSCH ARM 34. Простая модель для дачных работ. Малый вес позволит с комфортом использовать технику физически неподготовленным пользователям.
Преимущества:
Недостатки:
В рейтинги лучших электрических газонокосилок, которые обойдутся вам недорого, попала и Makita ELM3320 от японского бренда. Несмотря на малую стоимость, пользователи отмечают длительный период эксплуатации газонокосилки.
Преимущества:
Недостатки:
Качественная газонокосилка для бытовой эксплуатации. BOSCH ARM 37 – это недорогая садовая техника с минимальным функционалом, которой просто и приятно работать.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает рейтинг бюджетных электрических газонокосилок хорошая модель от российского производителя. Kronwerk EGC-1000 – это самый дешевый из представленных в данной категории образец, при этом в нем есть все необходимое большинству дачников.
Преимущества:
Недостатки:
Хорошие электрические газонокосилки для травы необязательно должны обладать высокой мощностью. Мы выделили две модели с двигателями, которые не создадут большую нагрузку на сеть, но при этом справятся с небольшой площадью.
|Модель
|Мощность (Вт)
|Тип травосборника
|Ширина скашивания (см)
|Рекомендуемая площадь (м2)
|Min-max высота скашивания (мм)
|Средняя цена в России (руб.)
|AL-KO 112856 Classic 3.82 SE
|1400
|Жесткий
|38
|500
|20—60
|8 990
|RYOBI RLM 13E33S
|1300
|Комбинированный (мягкий с жестким верхом)
|33
|250
|20—60
|7 006
Немецкая газонокосилка бытового класса AL-KO 112856 Classic 3.82 SE выделяется лучшим соотношением массы корпуса и мощности двигателя. Благодаря этому ей легко косить, и эффективность работы остается достаточно хорошей.
Преимущества:
Недостатки:
Хорошая для бытового использования газонокосилка отличается не только эффективностью работы, но и удобством. RYOBI RLM 13E33S соответствует данным критериям: она мощная, простая в работе и удобная в хранении.
Преимущества:
Недостатки:
В данный рейтинг лучших газонокосилок электрических вошла достаточно мощная садовая техника, ориентированная на крупные приусадебные участки.
|Модель
|Мощность (Вт)
|Тип травосборника
|Ширина скашивания (см)
|Рекомендуемая площадь (м2)
|Min-max высота скашивания (мм)
|Средняя цена в России (руб.)
|CHAMPION EM4118
|1800
|Комбинированный (мягкий с жестким верхом)
|42
|850
|25—75
|11 700
|Makita ELM4121
|1600
|Комбинированный (мягкий с жестким верхом)
|41
|800
|20—75
|14 674
|STIHL RМЕ 443
|1500
|Жесткий
|41
|600
|25—75
|25 990
Несмотря на демократичную цену, CHAMPION EM4118 от российской фирмы оснащена мощным двигателем и хорошим комбинированным травосборником. Один из лучших в рейтинге агрегатов для интенсивных бытовых работ.
Преимущества:
Недостатки:
Модель подойдет пользователям, которые ценят вариативность. Этому способствует то, что Makita ELM4121 позволяет выбрать между тремя режимами работы: выбросом, сбором в травосборник, мульчированием. Также есть семь ступеней регулировки высоты скоса.
Преимущества:
Недостатки:
Немецкий агрегат замыкает рейтинг электрических газонокосилок с мощностью до 2 кВт. Цена STIHL RМЕ 443 оправдывается лучшим качеством сборки, характеристиками и материалами.
Преимущества:
Недостатки:
В наш рейтинг лучших газонокосилок электрических по соотношению надежности и цены попали агрегаты от трех разных производителей, зарекомендовавших себя в сфере садового оборудования.
|Модель
|Мощность (Вт)
|Тип травосборника
|Ширина скашивания (см)
|Рекомендуемая площадь (м2)
|Min-max высота скашивания (мм)
|Средняя цена в России (руб.)
|AL-KO 112858 Silver 40 E Comfort
|1400
|Жесткий
|40
|600
|28—68
|14 990
|BOSCH AdvancedRotak 760
|1800
|Комбинированный (мягкий с жестким верхом)
|46
|760
|20—80
|26 670
|Makita ELM4620
|1800
|Комбинированный (мягкий с жестким верхом)
|46
|1000
|20—75
|18 589
Один из лучших в рейтинге агрегатов для регулярной домашней эксплуатации. AL-KO 112858 Silver 40 E Comfort позволит выбирать из трех режимов работы и хорошо справляется с большими приусадебными участками.
Преимущества:
Недостатки:
Если не самая надежная электрическая газонокосилка для кошения травы на широких газонах, то уж точно одна из лучших. BOSCH AdvancedRotak 760 мощная, простая в управлении и имеет большое количество настроек.
Преимущества:
Недостатки:
Косилка Makita ELM4620 с тремя режимами работы оптимально подойдет для ухода за газоном до 10 соток. Мощный движок обеспечит стабильное продолжительное кошение.
Преимущества:
Недостатки:
Если вы цените мобильность, то обратите внимание на беспроводные модели. Чтобы помочь вам понять, какая газонокосилка для травы электрическая с аккумулятором лучше, мы выбрали два действительно хороших, на наш взгляд, агрегата.
|Модель
|Мощность (Вт)
|Тип травосборника
|Ширина скашивания (см)
|Рекомендуемая площадь (м2)
|Min-max высота скашивания (мм)
|Средняя цена в России (руб.)
|BOSCH EasyRotak 36-550
|36
|Жесткий
|37
|550
|25—70
|38 839
|PATRIOT cm 435XL
|40
|Жесткий
|37
|200
|25—75
|21 210
Рейтинг лучших моделей беспроводных электрических газонокосилок открывает BOSCH EasyRotak 36-550. Этот агрегат эффективно справляется с уходом за травой на труднодоступных участках, хорош в кошении вдоль кромок.
Преимущества:
Недостатки:
Косилка для обслуживания небольших участков вдали от электросетей. PATRIOT cm 435XL – легкая и компактная модель, аккумулятор которой заряжается всего за полтора часа.
Преимущества:
Недостатки:
Привод способен облегчить обработку крупных участков. Если вы цените ваши силы и время, рейтинг электрических самоходных газонокосилок – для вас.
|Модель
|Мощность (Вт)
|Напряжение аккумулятора (А*ч)
|Тип травосборника
|Ширина скашивания (см)
|Рекомендуемая площадь (м2)
|Min-max высота скашивания (мм)
|Средняя цена в России (руб.)
|STIGA Combi 48 ES
|1800
|—
|Комбинированный (мягкий с жестким верхом)
|46
|1000
|27—80
|27 600
|Monferme 25197M
|1200
|—
|Комбинированный (мягкий с жестким верхом)
|40
|500
|30—85
|12 990
|Patriot PT 1634E
|1600
|—
|Жесткий
|34
|600
|25—75
|11 010
|Makita DLM431Z
|—
|18
|Комбинированный (мягкий с жестким верхом)
|43
|750
|20—75
|13 790
Начнем рейтинг самоходных электрических газонокосилок со шведского агрегата. STIGA Combi 48 ES – это модель для кошения травы на крупных участках до 10 соток. Эффективной работе способствует задний привод.
Преимущества:
Недостатки:
Французская газонокосилка – это одно из лучших решений для ухода за дачным участком. За счет самоходного механизма и малого веса с Monferme 25197M управятся даже неподготовленные пользователи.
Преимущества:
Недостатки:
Несмотря на невысокую цену, Patriot PT 1634E характерна мощным двигателем и большим диапазоном ширины скашивания травы. Это подходящий вариант для ухода за приусадебными участками среднего размера.
Преимущества:
Недостатки:
Завершим сравнение электрических газонокосилок с самоходным механизмом моделью, которая ориентирована на уход за большими территориями. Makita DLM431Z справится с приусадебными участками до 8 соток.
Преимущества:
Недостатки:
Автоматизированная садовая техника – это нечто сравнительно новое. Моделей на рынке представлено немного, а их цена отпугивает большинство клиентов. Если вам интересно, какую электрическую газонокосилку-робота выбрать, мы нашли две интересные модели.
|Модель
|Напряжение аккумулятора (А*ч)
|Режимы работы
|Ширина скашивания (см)
|Рекомендуемая площадь (м2)
|Min-max высота скашивания (мм)
|Средняя цена в России (руб.)
|Robomow RX20u
|26
|Мульчирование / выброс назад
|18
|200
|15—45
|39 990
|Gardena Sileno City 250
|18
|Мульчирование
|17
|250
|20—50
|60 500
Устройство поможет автоматизировать уход за небольшими участками до 2 соток. Robomow RX20u настраивается со смартфона, самостоятельно уходит на зарядку, непрерывно косит до 2 часов.
Преимущества:
Недостатки:
Тем, кому мощности и функционала первой модели не хватило, рекомендуем обратить внимание на Gardena Sileno City 250. За более высокий ценник вы получите надежный прибор для обработки 3 соток.
Преимущества:
Недостатки: