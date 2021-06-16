Электротехника отличается от бензиновых аналогов повышенной простотой эксплуатации и экологичностью. Именно по этим причинам дачники отдают предпочтение оборудованию, работающему от сети или аккумулятора. Но какую модель выбрать среди множества представленных на рынке? Мы составили электрическая газонокосилки рейтинг. В нем собраны лучшие, по нашему мнению, образцы. Чтобы сделать выбор еще проще, мы дополнили топ информацией, которую полезно знать новичкам в данной сфере.

Как выбрать электрическую газонокосилку для дачи

Газонокосилка – это садовая техника, которая используется для укорачивания мягкой травы. Модели отличаются между собой габаритами, мощностью, качеством сборки, принципом работы. Каждый аппарат отвечает своим потребностям, поэтому при подготовке рейтинга мы разбили газонокосилки по категориям.

Перед тем, как начать топ газонокосилок электрических, мы разберем основные технические характеристики данного садового оборудования. Далее в подробностях рассмотрим, какие бывают модели, в чем сильные и слабые стороны каждой, что стоит учитывать при выборе.

Тип передвижения

Чтобы вам было проще понять, какую электрическую газонокосилку купить, перечислим разновидности садовой техники по способу перемещения:

Несамоходные газонокосилки. Чтобы передвигать такие устройства по газону, придется толкать их вручную.

газонокосилки. Чтобы передвигать такие устройства по газону, придется толкать их вручную. Самоходные газонокосилки. Оснащены приводом, который получает энергию от электродвигателя. За счет него перемещаются самостоятельно, от оператора требуется только контролировать направление движения и скорость оборудования.

Прежде, чем понять, какую газонокосилку электрическую без привода купить, рассмотрим сильные и слабые стороны несамоходных моделей.

Плюсы газонокосилок без привода Минусы газонокосилок без привода Ниже стоимость Не подходят для ухода за крупными участками Более экономичное энергопотребление Управлять несамоходными устройствами более тяжело физически Меньше вес оборудования Зачастую оснащены маломощными моторами Проще обслуживание Малошумность Легче обрабатывать труднодоступные участки и рельефную местность

Самоходные модели делятся на четыре подвида в зависимости от характеристик: того, каким образом размещен привод.

Передний . Оптимальный выбор для прямого ландшафта без холмов и ям. Отличается простотой управления, высокой маневренностью. Модели с передним приводом более поворотливые.

. Оптимальный выбор для прямого ландшафта без холмов и ям. Отличается простотой управления, высокой маневренностью. Модели с передним приводом более поворотливые. Задний . Лучше аналогов с передним справляются с холмистой местностью. Менее поворотливы.

. Лучше аналогов с передним справляются с холмистой местностью. Менее поворотливы. Полный. Объединяют в себе сильные стороны первых двух категорий. Характерны высокой стоимостью.

Отдельно выделим газонокосилки с характеристикой вариатора. Лучшие (и наиболее дорогие) модели газонокосилок самоходных электрических отличаются возможностью переключать скорость движения прямо в процессе работы. Это позволяет моментально адаптировать интенсивность кошения под сиюминутные потребности.

Плюсы самоходных газонокосилок Минусы самоходных газонокосилок Подходят для крупных участков Более высокая стоимость, чем у несамоходных Обладают высокой мощностью Шумный мотор Оператор меньше утомляется при длительной эксплуатации Выше энергопотребление Зачастую имеют более широкий функционал (к примеру, могут оснащаться несколькими режимами работы) Большой вес

По источнику питания

Электрические газонокосилки (также известные как сетевые) подключаются через удлинитель к бытовой розетке на 220 В. Являются хорошим выбором для ухода за газоном приусадебного участка, в котором есть стабильный источник энергии.

Любая – даже хорошая газонокосилка электрическая – обладает следующими характеристиками.

Преимущества сетевых газонокосилок Недостатки сетевых газонокосилок Время работы не ограничено емкостью батарейного блока Для работы необходим удлинитель Демократичная стоимость Провод значительно снижает мобильность, при неаккуратной эксплуатации его можно повредить ножом Отсутствие вредных выхлопов Область применения: исключительно участки с доступом к стабильной электросети Практически не генерируют шум Не подходят для кошения при высокой влажности

Аккумуляторные газонокосилки – это устройства для пользователей, которые ценят автономность. Функционируют за счет батарейного блока, заряженного предварительно. Время кошения ограничено интенсивностью эксплуатации и емкостью АКБ. Сфера применения: участки, на которых нет электричества, но есть потребность выполнять простые непродолжительные работы.

Преимущества аккумуляторных газонокосилок Недостатки аккумуляторных газонокосилок Независимость от источников сети: пока есть заряд, работать можно где угодно Мощность меньше, чем у сетевых газонокосилок Управление проще за счет того, что кабель не стесняет движение Время работы ограничено емкостью аккумулятора Нет необходимости в покупке удлинителя Стоимость выше, чем у сетевых моделей Мотор не производит токсичные выхлопы Масса больше: источник питания вы всегда переносите с собой Малошумность Могут повредиться, если косить после дождя и в росу

Мощность

Характеристика отвечает за скорость движения (если газонокосилка самоходная), вес оборудования, а также устойчивость к интенсивным и длительным работам. Измеряется в Ваттах (Вт). Выбор электрической газонокосилки по мощности осуществляется в рамках трех категорий:

До 1500 Вт . Бюджетные модели, характерные малыми габаритами и массой. Легко управляются, удобны в хранении и транспортировке, оптимально подходят для малых газонов (не более 400 м 2 ) без неровностей в ландшафте.

. Бюджетные модели, характерные малыми габаритами и массой. Легко управляются, удобны в хранении и транспортировке, оптимально подходят для малых газонов (не более 400 м ) без неровностей в ландшафте. 1500—2000 Вт . Весят ощутимо больше, за счет чего сложнее в управлении. Эффективно справляются с работой на холмистых газонах площадью до 600 м 2 . Мощность помогает косить сравнительно плотную траву. Некоторые модели оснащены блоком мульчирования.

. Весят ощутимо больше, за счет чего сложнее в управлении. Эффективно справляются с работой на холмистых газонах площадью до 600 м . Мощность помогает косить сравнительно плотную траву. Некоторые модели оснащены блоком мульчирования. 2000 Вт и больше. Полупрофессиональные и профессиональные модели, большинство которых оснащены самоходным механизмом. Используются на крупных участках размером более 600 м2. Двигатель высокой мощности гарантирует стабильность даже при длительной и интенсивной работе, но нуждается в качественной и надежной электросети.

Высота среза

Абсолютно все газонокосилки для травы позволяют регулировать высоту скашивания. Характеристика ее диапазона исходит из двух показателей: максимальной и минимальной высоты среза. В рамках этих двух значений инженерами предусмотрено несколько ступеней, среди которых оператор выбирает оптимальное положение. Характеристика минимальной высоты скашивания составляет 20—30 мм, максимальной – 55—85 мм.

Каждый хозяин самостоятельно выбирает, какой высоты должен быть газон на его участке. При этом рекомендуется выставлять высоту 30—40 мм для стрижки двора и 70—80 мм на садовом участке. Совет для обработки плотной травы: косить в два захода. В первый выставляем максимальное положение высоты, во второй – необходимое вам.

Остановимся подробнее на способах переключения высоты среза:

Центральный рычаг . Наиболее удобный способ регулировки высоты.

. Наиболее удобный способ регулировки высоты. Рычаг на колесной оси .

. Рычаги у каждой колесной пары. Занимает много времени на переключение высоты.

Ширина среза

Такая характеристика, как ширина среза, определяется диаметром режущего элемента и указывает, какой размер участка будет захватываться за один проход газонокосилки. Большая ширина позволит быстрее обслуживать крупные газоны, малая – комфортнее работать на тесных или холмистых участках.

Как и мощность, характеристику ширины среза рекомендуется подбирать по размеру приусадебной территории. Мы подготовили таблицу, по которой можно сопоставить площадь и ширину режущего основания газонокосилки.

Площадь участка (м2) Ширина среза (см) 300 и меньше 30 и больше 300—400 30—40 400—600 40—50 600 и больше 50 и больше

Травосборник

Сбор травы в специальный контейнер (травосборник) – это один из режимов работы газонокосилки, наравне с выбросом вбок/назад и мульчированием. Существуют три разновидности травосборников:





Мягкий травосборник . Характерен малым весом. Рвется, если вытаскивать или переносить неаккуратно. Требует скрупулезной очистки после того, как вы вытряхните всю траву.

. Характерен малым весом. Рвется, если вытаскивать или переносить неаккуратно. Требует скрупулезной очистки после того, как вы вытряхните всю траву. Жесткий травосборник . Пластиковый контейнер. Достаточно тяжелый, но значительно более надежный, чем текстильные мешки.

. Пластиковый контейнер. Достаточно тяжелый, но значительно более надежный, чем текстильные мешки. Комбинированный травосборник. Лучшие электрические газонокосилки оснащены травосборниками, в которых каркас выполнен из пластика, а стенки мягкие. Это позволяет совмещать сильные характеристики мягких и жестких контейнеров для травы.

Мульчирование

Это режим работы, который поможет использовать собранную траву для удобрения газона. Трава измельчается в специальном блоке газонокосилки, перерабатываясь в так называемую мульчу. Она оседает на почве, увлажняя и защищая ее от излишков солнечных лучей.

Подробнее тему, что такое мульчирование в газонокосилке, мы раскрыли в отдельном материале.





Другие важные характеристики

В вопросе, какую выбрать электрическую газонокосилку, обязательно необходимо учитывать каждый из факторов, перечисленных в статье ранее. Но есть и другие моменты, которые сделают эксплуатацию садовой техники комфортнее:

Размер колес . Параметр не имеет особого значения, если вы работаете на ровном ландшафте. Лучшая газонокосилка электрическая для холмистой местности обладает колесами крупного диаметра. Обратите внимание, что задние должны быть ощутимо больше передних.

. Параметр не имеет особого значения, если вы работаете на ровном ландшафте. Лучшая газонокосилка электрическая для холмистой местности обладает колесами крупного диаметра. Обратите внимание, что задние должны быть ощутимо больше передних. Ручка . Удобны рукояти, длину которых можно настраивать под рост оператора. Некоторые газонокосилки для травы позволяют и вовсе сложить ручку, чтобы сделать хранение максимально удобным.

. Удобны рукояти, длину которых можно настраивать под рост оператора. Некоторые газонокосилки для травы позволяют и вовсе сложить ручку, чтобы сделать хранение максимально удобным. Материал корпуса . Дека газонокосилки может быть выполнена из пластика и металла. Первый вариант легче и дешевле, второй – надежнее и долговечнее.

. Дека газонокосилки может быть выполнена из пластика и металла. Первый вариант легче и дешевле, второй – надежнее и долговечнее. Вес . Чем газонокосилка мощнее, тем она тяжелее. Вес влияет на удобство при длительном использовании.

. Чем газонокосилка мощнее, тем она тяжелее. Вес влияет на удобство при длительном использовании. Индикатор заполнения. Полупрозрачное окошко в травосборнике газонокосилки поможет отследить степень заполненности контейнера травой.

Какой фирмы купить электрическую газонокосилку

В вопросе, какие газонокосилки электрические лучшие, практически невозможно игнорировать производителя. Мы подготовили краткую справку о каждом бренде, продукция которого окажется в нашем рейтинге.

Bosch. Немецкий бренд, выпускающий широкий ассортимент техники для домашнего и профессионального использования. Большой выбор позволит подобрать газонокосилку для травы от Бош под разный бюджет. Makita. Мало какой обзор газонокосилок электрических обходится без данной японской компании. Стоимость садовой техники Макита варьируется в среднем от 10 до 20 тысяч рублей. Kronwerk. Российская фирма, помимо силовой техники, выпускающая газонокосилки и электротриммеры. Продукция компании относится к бюджетному ценовому сегменту. AL-KO. Торговая марка из Германии, получившая признание благодаря садовой технике: мотокосам, газонокосилкам для травы, минитракторам. RYOBI. Японский производитель, известный за счет широкой линейки аккумуляторного инструмента. Помимо него, выпускает и сетевой оборудование – в том числе, газонокосилки. CHAMPION. Российская торговая марка, выпускающая бюджетную технику для бытового использования. STIHL. Бренд из Германии, ответственный за высококачественный инструмент премиум-класса. Цена такого оборудования соответствует статусу. PATRIOT. Российская компания, которая производит разнообразное оборудование для ремонта, строительства, сада, климата. STIGA. Основанный в Швеции бренд садовой техники выпускает газонокосилки бытового и профессионального класса. Monferme. Французская торговая марка, которая производит газонокосилки для травы и электротриммеры бюджетного ценового сегмента. Robomow Компания, которая специализируется на производстве роботов-газонокосилок и организации их работы на участке пользователя. Gardena. Немецкий производитель садовой техники для полива, ухода за газоном, деревьями и кустарниками.

Рейтинг лучших недорогих моделей

Ниже собраны газонокосилки стоимостью до 11 тысяч рублей. Они подойдут для периодической обработки небольших газонов. Чтобы вам было максимально комфортно понять, как выбрать электрическую газонокосилку для дачи, мы подобрали четыре модели бюджетного ценового сегмента, а также расписали плюсы и минусы каждой.

Модель Мощность (Вт) Тип травосборника Ширина скашивания (см) Рекомендуемая площадь (м2) Min-max высота скашивания (мм) Средняя цена в России (руб.) BOSCH ARM 34 1300 Жесткий 34 400 20—70 7 853 Makita ELM3320 1200 Комбинированный (мягкий с жестким верхом) 33 400 20—55 10 111 BOSCH ARM 37 1400 Жесткий 37 500 20—70 10 705 Kronwerk EGC-1000 1000 Мягкий (текстиль) 32 300 27—65 5 350

BOSCH ARM 34

Открывает рейтинг электрогазонокосилок бюджетного сегмента BOSCH ARM 34. Простая модель для дачных работ. Малый вес позволит с комфортом использовать технику физически неподготовленным пользователям.





Преимущества:

Большой диапазон высоты скашивания.

Низкая стоимость газонокосилки для травы.

Простота эксплуатации.

Легкость.

Удобное переключение высоты скашивания.

Недостатки:

Нож из непрочного материала.

Слабое крепление ручек к корпусу газонокосилки.

Makita ELM3320

В рейтинги лучших электрических газонокосилок, которые обойдутся вам недорого, попала и Makita ELM3320 от японского бренда. Несмотря на малую стоимость, пользователи отмечают длительный период эксплуатации газонокосилки.





Преимущества:

Малый вес газонокосилки для травы.

Компактность.

Низкий уровень шума.

Качественная сборка.

Удобно выполнены регулировка высоты ручки и скашивания.

Недостатки:

Малый диапазон и всего три положения высоты скашивания.

Газонокосилка плохо собирает влажную траву в травосборник.

BOSCH ARM 37

Качественная газонокосилка для бытовой эксплуатации. BOSCH ARM 37 – это недорогая садовая техника с минимальным функционалом, которой просто и приятно работать.





Преимущества:

Качество сборки.

Малошумность.

Малый вес – газонокосилку для травы легко переносить.

Простая сборка.

Высокая маневренность.

Недостатки:

Мягкий некачественный нож – проблема дешевых газонокосилок от Бош.

Помимо травосборника, режимы работы отсутствуют.

Трава забивается в отверстие для выброса.

Kronwerk EGC-1000

Закрывает рейтинг бюджетных электрических газонокосилок хорошая модель от российского производителя. Kronwerk EGC-1000 – это самый дешевый из представленных в данной категории образец, при этом в нем есть все необходимое большинству дачников.





Преимущества:

Простота управления.

Низкая цена.

Хорошее качество материалов.

Недостатки:

Уровень шума.

Неудобное скашивание вдоль заграждений.

Рейтинг электрических газонокосилок до 1500 Вт

Хорошие электрические газонокосилки для травы необязательно должны обладать высокой мощностью. Мы выделили две модели с двигателями, которые не создадут большую нагрузку на сеть, но при этом справятся с небольшой площадью.

Модель Мощность (Вт) Тип травосборника Ширина скашивания (см) Рекомендуемая площадь (м2) Min-max высота скашивания (мм) Средняя цена в России (руб.) AL-KO 112856 Classic 3.82 SE 1400 Жесткий 38 500 20—60 8 990 RYOBI RLM 13E33S 1300 Комбинированный (мягкий с жестким верхом) 33 250 20—60 7 006

AL-KO 112856 Classic 3.82 SE

Немецкая газонокосилка бытового класса AL-KO 112856 Classic 3.82 SE выделяется лучшим соотношением массы корпуса и мощности двигателя. Благодаря этому ей легко косить, и эффективность работы остается достаточно хорошей.





Преимущества:

Дешевизна.

Легкость.

Удобство эксплуатации.

Показатель ширины среза.

Хорошая маневренность.

Вместительный травосборник.

Недостатки:

Режущий элемент из мягкого металла.

Возникают проблемы с поиском запчастей.

RYOBI RLM 13E33S

Хорошая для бытового использования газонокосилка отличается не только эффективностью работы, но и удобством. RYOBI RLM 13E33S соответствует данным критериям: она мощная, простая в работе и удобная в хранении.





Преимущества:

Ручка настраивается по высоте, чтобы пользователям с разным ростом было удобно ей работать.

Ручка складывается, что облегчает перевозку и хранение.

Небольшой вес.

Хорошая маневренность.

Простота работы.

Недостатки:

Влажная трава забивается в травосборнике.

Малая вместительность контейнера.

Не подходит для неровного ландшафта.

Лучшие электрические газонокосилки 1500-2000 Вт

В данный рейтинг лучших газонокосилок электрических вошла достаточно мощная садовая техника, ориентированная на крупные приусадебные участки.

Модель Мощность (Вт) Тип травосборника Ширина скашивания (см) Рекомендуемая площадь (м2) Min-max высота скашивания (мм) Средняя цена в России (руб.) CHAMPION EM4118 1800 Комбинированный (мягкий с жестким верхом) 42 850 25—75 11 700 Makita ELM4121 1600 Комбинированный (мягкий с жестким верхом) 41 800 20—75 14 674 STIHL RМЕ 443 1500 Жесткий 41 600 25—75 25 990

CHAMPION EM4118

Несмотря на демократичную цену, CHAMPION EM4118 от российской фирмы оснащена мощным двигателем и хорошим комбинированным травосборником. Один из лучших в рейтинге агрегатов для интенсивных бытовых работ.





Преимущества:

Комбинированный травосборник, совмещающий надежность и малый вес.

Доступная цена.

Хороший уровень вибрации.

Подходит для крупных газонов.

Простая сборка.

Большая ширина среза.

Недостатки:

Некачественный комплектный нож, который быстро тупится.

Недостаточно маневренная.

Makita ELM4121

Модель подойдет пользователям, которые ценят вариативность. Этому способствует то, что Makita ELM4121 позволяет выбрать между тремя режимами работы: выбросом, сбором в травосборник, мульчированием. Также есть семь ступеней регулировки высоты скоса.





Преимущества:

Вместительный контейнер для травы.

Есть окошко в травосборнике для отслеживания заполненности.

Хорошая настройка высоты ручки.

Ручка складная, что упрощает хранение.

Низкий уровень шума.

Недостатки:

Неудобная конструкция травосборника, из-за которой его приходится долго опустошать.

STIHL RМЕ 443

Немецкий агрегат замыкает рейтинг электрических газонокосилок с мощностью до 2 кВт. Цена STIHL RМЕ 443 оправдывается лучшим качеством сборки, характеристиками и материалами.





Преимущества:

Ручка газонокосилки для травы складывается и настраивается по высоте.

Хорошее устройство для фиксации провода, препятствующее отсоединению.

Качественная сборка.

Прочный комплектный нож.

Диапазон высоты среза.

Недостатки:

Цена.

Можно было бы установить комбинированный травосборник.

Лучшие по соотношению цена\качество

В наш рейтинг лучших газонокосилок электрических по соотношению надежности и цены попали агрегаты от трех разных производителей, зарекомендовавших себя в сфере садового оборудования.

Модель Мощность (Вт) Тип травосборника Ширина скашивания (см) Рекомендуемая площадь (м2) Min-max высота скашивания (мм) Средняя цена в России (руб.) AL-KO 112858 Silver 40 E Comfort 1400 Жесткий 40 600 28—68 14 990 BOSCH AdvancedRotak 760 1800 Комбинированный (мягкий с жестким верхом) 46 760 20—80 26 670 Makita ELM4620 1800 Комбинированный (мягкий с жестким верхом) 46 1000 20—75 18 589

AL-KO 112858 Silver 40 E Comfort

Один из лучших в рейтинге агрегатов для регулярной домашней эксплуатации. AL-KO 112858 Silver 40 E Comfort позволит выбирать из трех режимов работы и хорошо справляется с большими приусадебными участками.





Преимущества:

Функционирует в трех режимах: выброс, травосборник, мульчирование.

Низкий уровень шума.

Малый вес.

Вместительный контейнер для травы.

Недостатки:

Недостаточно хорошо работает с высокой густой травой.

BOSCH AdvancedRotak 760

Если не самая надежная электрическая газонокосилка для кошения травы на широких газонах, то уж точно одна из лучших. BOSCH AdvancedRotak 760 мощная, простая в управлении и имеет большое количество настроек.





Преимущества:

Тихая.

Диапазон высоты среза.

Занимает мало места при хранении.

Хорошая маневренность.

Эффективно косит траву на крупных газонах.

Высота скашивания удобно настраивается.

Недостатки:

Мягкий комплектный нож, быстро портится.

Датчик заполненности контейнера травой иногда поздно срабатывает.

Makita ELM4620

Косилка Makita ELM4620 с тремя режимами работы оптимально подойдет для ухода за газоном до 10 соток. Мощный движок обеспечит стабильное продолжительное кошение.





Преимущества:

Крупные колеса обеспечат проходимость на холмистой местности.

Хорошая ширина скашивания травы.

Металлический корпус исключает механические повреждения при столкновении.

Недостатки:

Большой для несамоходной модели вес.

Лучшие аккумуляторные электрические газонокосилки

Если вы цените мобильность, то обратите внимание на беспроводные модели. Чтобы помочь вам понять, какая газонокосилка для травы электрическая с аккумулятором лучше, мы выбрали два действительно хороших, на наш взгляд, агрегата.

Модель Мощность (Вт) Тип травосборника Ширина скашивания (см) Рекомендуемая площадь (м2) Min-max высота скашивания (мм) Средняя цена в России (руб.) BOSCH EasyRotak 36-550 36 Жесткий 37 550 25—70 38 839 PATRIOT cm 435XL 40 Жесткий 37 200 25—75 21 210

BOSCH EasyRotak 36-550

Рейтинг лучших моделей беспроводных электрических газонокосилок открывает BOSCH EasyRotak 36-550. Этот агрегат эффективно справляется с уходом за травой на труднодоступных участках, хорош в кошении вдоль кромок.





Преимущества:

Кошение травы на участках до 6 соток.

Ручка для удобной переноски до рабочей области.

Время полной зарядки аккумулятора – 2 часа.

Крупные задние колеса.

Недостатки:

Цена.

Нет режима мульчирования.

PATRIOT cm 435XL

Косилка для обслуживания небольших участков вдали от электросетей. PATRIOT cm 435XL – легкая и компактная модель, аккумулятор которой заряжается всего за полтора часа.





Преимущества:

Бесщеточный двигатель.

Широкий диапазон для выбора высоты скоса травы.

Пластиковый корпус делает работу легкой.

Высокая маневренность.

Недостатки:

Малое время работы на комплектном аккумуляторе.

Рейтинг самоходных электрических газонокосилок

Привод способен облегчить обработку крупных участков. Если вы цените ваши силы и время, рейтинг электрических самоходных газонокосилок – для вас.

Модель Мощность (Вт) Напряжение аккумулятора (А*ч) Тип травосборника Ширина скашивания (см) Рекомендуемая площадь (м2) Min-max высота скашивания (мм) Средняя цена в России (руб.) STIGA Combi 48 ES 1800 — Комбинированный (мягкий с жестким верхом) 46 1000 27—80 27 600 Monferme 25197M 1200 — Комбинированный (мягкий с жестким верхом) 40 500 30—85 12 990 Patriot PT 1634E 1600 — Жесткий 34 600 25—75 11 010 Makita DLM431Z — 18 Комбинированный (мягкий с жестким верхом) 43 750 20—75 13 790

STIGA Combi 48 ES

Начнем рейтинг самоходных электрических газонокосилок со шведского агрегата. STIGA Combi 48 ES – это модель для кошения травы на крупных участках до 10 соток. Эффективной работе способствует задний привод.





Преимущества:

Высокая мощность двигателя.

Функция мульчирования.

Диапазон регулировки высоты скашивания травы.

Скорость перемещения настраивается.

Недостатки:

При недостаточной физической подготовке тяжело перемещать до рабочей области и обратно.

Не подойдет для высокой травы.

Monferme 25197M

Французская газонокосилка – это одно из лучших решений для ухода за дачным участком. За счет самоходного механизма и малого веса с Monferme 25197M управятся даже неподготовленные пользователи.





Преимущества:

Низкий уровень шума.

Регулировка высоты скашивания травы центральным рычагом.

Адаптер, предотвращающий поломку мотора при попадании посторонних предметов.

Яркий дизайн.

Хороший выбор высоты скоса.

Недостатки:

Застревает в высокой траве.

Patriot PT 1634E

Несмотря на невысокую цену, Patriot PT 1634E характерна мощным двигателем и большим диапазоном ширины скашивания травы. Это подходящий вариант для ухода за приусадебными участками среднего размера.





Преимущества:

Режим мульчирования травы.

Малый вес.

Возможность перемещения по неровной поверхности.

Генерирует мало шума.

Недостатки:

Малая вместительность травосборника.

Комплектный нож быстро стачивается.

Makita DLM431Z

Завершим сравнение электрических газонокосилок с самоходным механизмом моделью, которая ориентирована на уход за большими территориями. Makita DLM431Z справится с приусадебными участками до 8 соток.





Преимущества:

Достойный нож «из коробки».

Мало шума.

Простота работы.

Недостатки:

Ручка не складная.

Большой вес.

Ненадежные крепления на передней паре колес.

Лучшие газонокосилки-роботы

Автоматизированная садовая техника – это нечто сравнительно новое. Моделей на рынке представлено немного, а их цена отпугивает большинство клиентов. Если вам интересно, какую электрическую газонокосилку-робота выбрать, мы нашли две интересные модели.

Модель Напряжение аккумулятора (А*ч) Режимы работы Ширина скашивания (см) Рекомендуемая площадь (м2) Min-max высота скашивания (мм) Средняя цена в России (руб.) Robomow RX20u 26 Мульчирование / выброс назад 18 200 15—45 39 990 Gardena Sileno City 250 18 Мульчирование 17 250 20—50 60 500

Robomow RX20u

Устройство поможет автоматизировать уход за небольшими участками до 2 соток. Robomow RX20u настраивается со смартфона, самостоятельно уходит на зарядку, непрерывно косит до 2 часов.





Преимущества:

Прочность.

Компактные размеры.

Функциональное приложение для телефона.

Цена (в сравнении с другими газонокосилками-роботами).

Недостатки:

Не подходит для густой травы.

Малая мощность.

Скромное количество настроек.

Gardena Sileno City 250

Тем, кому мощности и функционала первой модели не хватило, рекомендуем обратить внимание на Gardena Sileno City 250. За более высокий ценник вы получите надежный прибор для обработки 3 соток.





Преимущества:

Функция мульчирования травы.

Защита от кражи установкой PIN-кода.

Низкий уровень шума.

Устойчивость к повышенной влажности.

Непрерывное кошение травы на протяжении часа.

Синхронизация с телефоном по Bluetooth.

Недостатки: