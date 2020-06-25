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Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
4.5
4
Найти аналог
Электрические газонокосилки
  • Новинка
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Арт. X18612894
4.5
4
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
  • Новинка
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E

Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E

Найти аналог
Нет в наличии
24 месяца гарантии
Арт. X18612894
4.5
4

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Колеса на подшипниках
Нет
Габариты, мм
660х410х370АсинхрАсинхр
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
24 месяца гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая газонокосилка PATRIOT PT 1634E 512309224 отличается высокой маневренностью и удобным управлением. Работает от электрической сети и не выделяет вредных выхлопов при работе. Оснащена функцией мульчирования. Обрабатывает полосу шириной 34 см. Высота покоса регулируется с помощью рычага в диапазоне 25-75 мм.

    Преимущества

    • Режимы: выброс травы назад, мульчирование, сбор в травосборнике
    • Регулировка высоты скашивания - 6 позиции (25/35/45/55/65/75 мм)
    • Маневренность
    • Экологичность
    • Легкий запуск
    • Регулируемая по высоте рукоятка
    • Двигатель с медной обмоткой
    • Небольшой вес упрощает управление косилкой
    • Пластиковый корпус