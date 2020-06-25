- Новинка
Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E
Арт. X18612894
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|660х410х370АсинхрАсинхр
- Электрическая газонокосилка PATRIOT PT 1634E 512309224 отличается высокой маневренностью и удобным управлением. Работает от электрической сети и не выделяет вредных выхлопов при работе. Оснащена функцией мульчирования. Обрабатывает полосу шириной 34 см. Высота покоса регулируется с помощью рычага в диапазоне 25-75 мм.
Преимущества
- Режимы: выброс травы назад, мульчирование, сбор в травосборнике
- Регулировка высоты скашивания - 6 позиции (25/35/45/55/65/75 мм)
- Маневренность
- Экологичность
- Легкий запуск
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Двигатель с медной обмоткой
- Небольшой вес упрощает управление косилкой
- Пластиковый корпус