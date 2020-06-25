Электрическая газонокосилка Patriot 1634 E

Преимущества

Режимы: выброс травы назад, мульчирование, сбор в травосборнике

Регулировка высоты скашивания - 6 позиции (25/35/45/55/65/75 мм)

Маневренность

Экологичность

Легкий запуск

Регулируемая по высоте рукоятка

Двигатель с медной обмоткой

Небольшой вес упрощает управление косилкой

Пластиковый корпус

Электрическая газонокосилка PATRIOT PT 1634E 512309224 отличается высокой маневренностью и удобным управлением. Работает от электрической сети и не выделяет вредных выхлопов при работе. Оснащена функцией мульчирования. Обрабатывает полосу шириной 34 см. Высота покоса регулируется с помощью рычага в диапазоне 25-75 мм.