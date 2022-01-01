Роторные газонокосилки
Найдено: 162 товара
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- 27 175 ₽35 кг, 4.5 л.с.Мощность 4.5 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: жесткий
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- 22 593 ₽33 кг, 4 л.с., 139 см³Мощность 4 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: комбинированныйОбъем двигателя 139 куб.см
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- 10 599 ₽11 990 ₽10.2 кг, 400 м²Вес 10.2 кгМощность: 1.2К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 33 см
- -1 391 ₽
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- 9 490 ₽12 кг, 500 м²Вес 12 кгМощность: 1.4К ВтТип травосборника: жесткийШирина скашивания 38 см
- 49 900 ₽50 590 ₽33 кг, 3.54 л.с.Мощность 3.54 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- -690 ₽
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- 13 290 ₽13 670 ₽11.6 кг, 500 м²Вес 11.6 кгМощность: 1.4К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 37 см
- -380 ₽
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- 14 782 ₽13.9 кг, 1500 м²Вес 13.9 кгМощность: 2К ВтТип травосборника: текстильШирина скашивания 43 см
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- 26 700 ₽32 кг, 3.5 л.с.Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
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- 42 390 ₽32 кг, 2.99 л.с.Мощность 2.99 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: комбинированный
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- 51 057 ₽31 кг, 3.53 л.с.Мощность 3.53 л.с.Ширина скашивания 51 см
- 25 190 ₽38.2 кг, 6 л.с.Мощность 6 л.с.Ширина скашивания 53 смТип травосборника: пластик
- 36 990 ₽27 кг, 2.9 л.с., 139 см³Мощность 2.9 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: мягкий с жестким верхомОбъем двигателя 139 куб.см
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- 37 990 ₽Li-ion, 550 м²Вес, кг: 15Напряжение аккумулятора, В: 36Ширина скашивания 37 смТип травосборника: жесткий
- 30 630 ₽35 990 ₽Li-ion, 540 м²Вес, кг: 16.9Напряжение аккумулятора, В: 18Ширина скашивания 38 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- -5 360 ₽
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- 49 390 ₽30 кг, 3 л.с.Мощность 3 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: текстиль
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- 19 990 ₽25 990 ₽Li-ion, 200 м²Вес, кг: 11.3Напряжение аккумулятора, В: 20Ширина скашивания 34 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- -6 000 ₽
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- 16 990 ₽19 кг, 600 м²Вес 19 кгМощность: 1.4К ВтТип травосборника: жесткийШирина скашивания 40 см
- 40 890 ₽28 кг, 2.71 л.с.Мощность 2.71 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
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- 17 890 ₽12.43 кг, 300 м²Вес 12.43 кгМощность: 1.8К ВтТип травосборника: текстильШирина скашивания 42 см
- 17 550 ₽Li-ion, 400 м²Вес, кг: 14.1Напряжение аккумулятора, В: 36Ширина скашивания 37 смТип травосборника: пластик
- 41 608 ₽32.88 кг, 5 л.с., 161 см³Мощность 5 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: пластикОбъем двигателя 161 куб.см
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- 29 690 ₽Li-ion, 400 м²Вес, кг: 14Напряжение аккумулятора, В: 48Ширина скашивания 42 смТип травосборника: пластик
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- 22 100 ₽35 290 ₽Li-ion, 350 м²Вес, кг: 12Напряжение аккумулятора, В: 20Ширина скашивания 38 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- -13 190 ₽
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- 33 990 ₽30.3 кг, 3.54 л.с., 166 см³Мощность 3.54 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: мягкийОбъем двигателя 166 куб.см
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Роторные газонокосилки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 941 рубль до 159 990 рублей. В наличии более 214 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.