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Бензиновая газонокосилка Al-ko Classic 4.66 SP-A Edition 119766
5.0
3
42 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Al-ko Classic 4.66 SP-A Edition 119766
    Арт. X186129219
    5.0
    3
    Бензиновая газонокосилка Al-ko Classic 4.66 SP-A Edition 119766

      Бензиновая газонокосилка Al-ko Classic 4.66 SP-A Edition 119766

      42 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 220 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. X186129219
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		2.78
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      42 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 220 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Classic 4.66 SP-A Edition 119766 предназначена для ухода за газоном площадью до 1400 м². Корпус газонокосилки изготовлен из листовой стали, что обеспечивает защиту аппарата от механических повреждений и коррозии. Регулируемая ручка позволяет подобрать оптимальную высоту под рост пользователя. Для удобной транспортировки на передней части аппарата предусмотрена ручка.

        Преимущества

        • Функция "2-в-1": кошение и сбор
        • Объемный травосборник (65 л)
        • Колеса на шарикоподшипниках - комфортное движение
        • Мощный бензиновый двигатель 2.3 л.с.
        • Эргономичная складная ручка - удобство хранения AL-KO Classic 4.66 SP-A Edition 119766
        • Аэродинамическая форма корпуса - эффективное кошение и сбор травы
        • Семиступенчатая регулировка высоты среза на каждом колесе
        • Возможность установки роторного рабочего инструмента или лопастного ножа