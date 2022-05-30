Бензиновая газонокосилка Al-ko Classic 4.66 SP-A Edition 119766
Арт. X186129219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|2.78
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Бензиновая газонокосилка AL-KO Classic 4.66 SP-A Edition 119766 предназначена для ухода за газоном площадью до 1400 м². Корпус газонокосилки изготовлен из листовой стали, что обеспечивает защиту аппарата от механических повреждений и коррозии. Регулируемая ручка позволяет подобрать оптимальную высоту под рост пользователя. Для удобной транспортировки на передней части аппарата предусмотрена ручка.
Преимущества
- Функция "2-в-1": кошение и сбор
- Объемный травосборник (65 л)
- Колеса на шарикоподшипниках - комфортное движение
- Мощный бензиновый двигатель 2.3 л.с.
- Эргономичная складная ручка - удобство хранения AL-KO Classic 4.66 SP-A Edition 119766
- Аэродинамическая форма корпуса - эффективное кошение и сбор травы
- Семиступенчатая регулировка высоты среза на каждом колесе
- Возможность установки роторного рабочего инструмента или лопастного ножа