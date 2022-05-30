Преимущества

Функция "2-в-1": кошение и сбор

Объемный травосборник (65 л)

Колеса на шарикоподшипниках - комфортное движение

Мощный бензиновый двигатель 2.3 л.с.

Эргономичная складная ручка - удобство хранения AL-KO Classic 4.66 SP-A Edition 119766

Аэродинамическая форма корпуса - эффективное кошение и сбор травы

Семиступенчатая регулировка высоты среза на каждом колесе

Возможность установки роторного рабочего инструмента или лопастного ножа

Бензиновая газонокосилка AL-KO Classic 4.66 SP-A Edition 119766 предназначена для ухода за газоном площадью до 1400 м². Корпус газонокосилки изготовлен из листовой стали, что обеспечивает защиту аппарата от механических повреждений и коррозии. Регулируемая ручка позволяет подобрать оптимальную высоту под рост пользователя. Для удобной транспортировки на передней части аппарата предусмотрена ручка.