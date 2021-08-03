Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709
Арт. X186129199
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Австралия
|
Родина бренда
|Германия
|
Большие задние колеса
|Да
|
Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка AL-KO газонокосилка бензиновая Classic 5.16 VS-B PLUS предназначена для ухода за газоном площадью до 1800 м². Корпус газонокосилки изготовлен из листовой стали, что обеспечивает защиту аппарата от механических повреждений и коррозии. Регулируемая ручка позволяет подобрать оптимальную высоту под рост пользователя. Для удобной транспортировки на передней части аппарата предусмотрена ручка
Преимущества
- 4-в-1: кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- Большой травосборник объемом 65 л с индикатором уровня заполнения
- Ручка управления эргономичной формы - складывается для компактного хранения
- Оптимальное заполнение травосборника благодаря высокому корпусу аэродинамичной формы
- Широкопрофильные колеса на шарикоподшипниках обеспечивают максимальный комфорт во время движения
- Ассиметричный корпус газонокосилки позволяет скашивать траву вплотную к краям газона
- Встроенная фронтальная ручка для удобной транспортировки
- Большая ширина захвата
- Бесступенчатый привод на колеса