Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709

Преимущества

4-в-1: кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс

Большой травосборник объемом 65 л с индикатором уровня заполнения

Ручка управления эргономичной формы - складывается для компактного хранения

Оптимальное заполнение травосборника благодаря высокому корпусу аэродинамичной формы

Широкопрофильные колеса на шарикоподшипниках обеспечивают максимальный комфорт во время движения

Ассиметричный корпус газонокосилки позволяет скашивать траву вплотную к краям газона

Встроенная фронтальная ручка для удобной транспортировки

Большая ширина захвата

Бесступенчатый привод на колеса

Бензиновая газонокосилка AL-KO газонокосилка бензиновая Classic 5.16 VS-B PLUS предназначена для ухода за газоном площадью до 1800 м². Корпус газонокосилки изготовлен из листовой стали, что обеспечивает защиту аппарата от механических повреждений и коррозии. Регулируемая ручка позволяет подобрать оптимальную высоту под рост пользователя. Для удобной транспортировки на передней части аппарата предусмотрена ручка