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Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709
    Арт. X186129199
    5.0
    1
    Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709
    Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709
    Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709
    Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709
      Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709
      Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709
      Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709
      Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709

      Газонокосилка бензиновая Al-ko Classic Plus 5.16 VS-B 119709

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129199
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австралия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка  AL-KO газонокосилка бензиновая Classic 5.16 VS-B PLUS предназначена для ухода за газоном площадью до 1800 м². Корпус газонокосилки изготовлен из листовой стали, что обеспечивает защиту аппарата от механических повреждений и коррозии. Регулируемая ручка позволяет подобрать оптимальную высоту под рост пользователя. Для удобной транспортировки на передней части аппарата предусмотрена ручка

        Преимущества

        • 4-в-1: кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
        • Большой травосборник объемом 65 л с индикатором уровня заполнения
        • Ручка управления эргономичной формы - складывается для компактного хранения
        • Оптимальное заполнение травосборника благодаря высокому корпусу аэродинамичной формы
        • Широкопрофильные колеса на шарикоподшипниках обеспечивают максимальный комфорт во время движения
        • Ассиметричный корпус газонокосилки позволяет скашивать траву вплотную к краям газона
        • Встроенная фронтальная ручка для удобной транспортировки
        • Большая ширина захвата
        • Бесступенчатый привод на колеса