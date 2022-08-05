Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 VS 119949
Арт. О00000027670
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|3.9
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VS-B 119949 оснащена мощным двигателем Briggs&Stratton 3.95 лошадиных сил. Подойдет для ухода за газоном площадью до 1800 м². Возможна плавня регулировка скорости движения аппарата с 2.5 до 4.5 километров в час, для комфортного передвижения по участку без приложения усилий. Скошенная трава попадает в травосборник с индикацией заполнения объемом 70 литров. Высокий корпус из листовой стали с технологией "MaxAirflow" обеспечивает максимальное заполнение травосборника, что позволяет реже прерываться для его опустошения.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты реза AL-KO Premium 520 VS-B 119949
- Привод задних колес с плавной регулировкой скоростей
- Ручка на передней части корпуса для удобной переноски
- Большие ходовые колеса XXL на шарикоподшипниках - простота движения в пред
- Функция “4 в 1”: стрижка, сбор, мульчирование и боковой выброс
- Корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow для эффективной стрижки и сбора травы
- Усовершенствованная ручка управления и эргономичный рычаг переключения передач с системой управления