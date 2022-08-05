Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 VS 119949

Преимущества

Центральная регулировка высоты реза AL-KO Premium 520 VS-B 119949

Привод задних колес с плавной регулировкой скоростей

Ручка на передней части корпуса для удобной переноски

Большие ходовые колеса XXL на шарикоподшипниках - простота движения в пред

Функция “4 в 1”: стрижка, сбор, мульчирование и боковой выброс

Корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow для эффективной стрижки и сбора травы

Усовершенствованная ручка управления и эргономичный рычаг переключения передач с системой управления

Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VS-B 119949 оснащена мощным двигателем Briggs&Stratton 3.95 лошадиных сил. Подойдет для ухода за газоном площадью до 1800 м². Возможна плавня регулировка скорости движения аппарата с 2.5 до 4.5 километров в час, для комфортного передвижения по участку без приложения усилий. Скошенная трава попадает в травосборник с индикацией заполнения объемом 70 литров. Высокий корпус из листовой стали с технологией "MaxAirflow" обеспечивает максимальное заполнение травосборника, что позволяет реже прерываться для его опустошения.