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Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 VS 119949
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 VS 119949
    Арт. О00000027670
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 VS 119949
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 VS 119949
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 VS 119949
      Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 VS 119949
      Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 VS 119949
      Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 VS 119949

      Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 VS 119949

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000027670
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		3.9
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VS-B 119949 оснащена мощным двигателем Briggs&Stratton 3.95 лошадиных сил. Подойдет для ухода за газоном площадью до 1800 м². Возможна плавня регулировка скорости движения аппарата с 2.5 до 4.5 километров в час, для комфортного передвижения по участку без приложения усилий. Скошенная трава попадает в травосборник с индикацией заполнения объемом 70 литров. Высокий корпус из листовой стали с технологией "MaxAirflow" обеспечивает максимальное заполнение травосборника, что позволяет реже прерываться для его опустошения.

        Преимущества

        • Центральная регулировка высоты реза AL-KO Premium 520 VS-B 119949 
        • Привод задних колес с плавной регулировкой скоростей
        • Ручка на передней части корпуса для удобной переноски
        • Большие ходовые колеса XXL на шарикоподшипниках - простота движения в пред
        • Функция “4 в 1”: стрижка, сбор, мульчирование и боковой выброс
        • Корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow для эффективной стрижки и сбора травы
        • Усовершенствованная ручка управления и эргономичный рычаг переключения передач с системой управления