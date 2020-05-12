Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617
Арт. X186129183
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Австрия
|
Родина бренда
|Германия
|
Большие задние колеса
|Да
|
Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 46.5 SP-A 119617 - садовая техника для кошения травы на участке площадью до 1400 кв.м. Модель имеет довольно большой травосборник, что повышает продолжительность рабочего цикла. Рукоятка при необходимости складывается для транспортировки и хранения. Колеса с шарикоподшипниками позволяют демонстрировать оптимальные ходовые качества.
Преимущества
- Самоходный принцип перемещения
- Прочный стальной корпус
- Режимы работы: кошение, сбор, мульчирование
- Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
- Технология MaxAirflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса
- Травосборник снабжен индикатором уровня заполнения
- Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)
- Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм