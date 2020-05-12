Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617

Преимущества

Самоходный принцип перемещения

Прочный стальной корпус

Режимы работы: кошение, сбор, мульчирование

Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода

Технология MaxAirflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса

Травосборник снабжен индикатором уровня заполнения

Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)

Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм

Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 46.5 SP-A 119617 - садовая техника для кошения травы на участке площадью до 1400 кв.м. Модель имеет довольно большой травосборник, что повышает продолжительность рабочего цикла. Рукоятка при необходимости складывается для транспортировки и хранения. Колеса с шарикоподшипниками позволяют демонстрировать оптимальные ходовые качества.