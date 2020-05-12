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Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617
4.3
9
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617
    Арт. X186129183
    4.3
    9
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617
      Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617
      Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617
      Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617
      Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617

      Бензиновая газонокосилка Al-Ko 119617 Highline 46.5 SP-A 119617

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129183
      4.3
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 46.5 SP-A 119617 - садовая техника для кошения травы на участке площадью до 1400 кв.м. Модель имеет довольно большой травосборник, что повышает продолжительность рабочего цикла. Рукоятка при необходимости складывается для транспортировки и хранения. Колеса с шарикоподшипниками позволяют демонстрировать оптимальные ходовые качества.

        Преимущества

        • Самоходный принцип перемещения
        • Прочный стальной корпус
        • Режимы работы: кошение, сбор, мульчирование
        • Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
        • Технология MaxAirflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса
        • Травосборник снабжен индикатором уровня заполнения
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)
        • Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм