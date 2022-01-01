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Газонокосилка Al-Ko Highline 51.5 SP-A Edition 119618
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Al-Ko Highline 51.5 SP-A Edition 119618
    Арт. X186129194
    Газонокосилка Al-Ko Highline 51.5 SP-A Edition 119618
    Газонокосилка Al-Ko Highline 51.5 SP-A Edition 119618
    Газонокосилка Al-Ko Highline 51.5 SP-A Edition 119618
    Газонокосилка Al-Ko Highline 51.5 SP-A Edition 119618
      Газонокосилка Al-Ko Highline 51.5 SP-A Edition 119618
      Газонокосилка Al-Ko Highline 51.5 SP-A Edition 119618
      Газонокосилка Al-Ko Highline 51.5 SP-A Edition 119618
      Газонокосилка Al-Ko Highline 51.5 SP-A Edition 119618

      Газонокосилка Al-Ko Highline 51.5 SP-A Edition 119618

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129194

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.5 SP-A edition 119618 - самоходный агрегат на 1800 кв.м. Большой рычаг у заднего колеса позволяет выставлять желаемую высоту скашивания от 30 до 80 мм. Модель укомплектована комплектом для мульчирования, травосборником и блоком выброса. Это расширяет возможности агрегата, позволяя выбрать режим работы в зависимости от состояния газона. Технология MaxAirflow и вместительный травосборник позволяют реже останавливаться на опустошение

        Преимущества

        • Самоходный принцип перемещения
        • Прочный стальной корпус
        • Режимы работы: кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс
        • Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
        • Технология MaxAirflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса
        • Травосборник с системой простой навески EasyClick снабжен индикатором уровня заполнения
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)
        • Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм