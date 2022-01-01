Газонокосилка Al-Ko Highline 51.5 SP-A Edition 119618
Арт. X186129194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.5 SP-A edition 119618 - самоходный агрегат на 1800 кв.м. Большой рычаг у заднего колеса позволяет выставлять желаемую высоту скашивания от 30 до 80 мм. Модель укомплектована комплектом для мульчирования, травосборником и блоком выброса. Это расширяет возможности агрегата, позволяя выбрать режим работы в зависимости от состояния газона. Технология MaxAirflow и вместительный травосборник позволяют реже останавливаться на опустошение
Преимущества
- Самоходный принцип перемещения
- Прочный стальной корпус
- Режимы работы: кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс
- Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
- Технология MaxAirflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса
- Травосборник с системой простой навески EasyClick снабжен индикатором уровня заполнения
- Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)
- Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм