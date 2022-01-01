Преимущества

Самоходный принцип перемещения

Прочный стальной корпус

Режимы работы: кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс

Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода

Технология MaxAirflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса

Травосборник с системой простой навески EasyClick снабжен индикатором уровня заполнения

Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)

Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм

Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.5 SP-A edition 119618 - самоходный агрегат на 1800 кв.м. Большой рычаг у заднего колеса позволяет выставлять желаемую высоту скашивания от 30 до 80 мм. Модель укомплектована комплектом для мульчирования, травосборником и блоком выброса. Это расширяет возможности агрегата, позволяя выбрать режим работы в зависимости от состояния газона. Технология MaxAirflow и вместительный травосборник позволяют реже останавливаться на опустошение