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Газонокосилки широко используются в сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства, а также в быту. Предназначены для скашивания травы на газонах, полянах и клумбах. Изделия различаются не только по цене, но и по мощности, размеру, функциональному назначению. Различают бензиновые, электрические, аккумуляторные, механические. Выбор зависит от поставленных задач.