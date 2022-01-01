Газонокосилки с электростартером
Найдено: 8 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 36 800 ₽32 кг, 5 л.с.Мощность 5 л.с.Ширина скашивания 59.9 см
- Персональная скидка
-
- 48 290 ₽37 кг, 4.5 л.с., 166 см³Мощность 4.5 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: комбинированныйОбъем двигателя 166 куб.см
- Персональная скидка
-
- Нет в наличии26 кг, 2.6 л.с.Мощность 2.6 л.с.Ширина скашивания 41 смТип травосборника: комбинированный
- Нет в наличии41 кг, 6 л.с., 196 см³Мощность 6 л.с.Ширина скашивания 53 смТип травосборника: мягкий с жестким верхомОбъем двигателя 196 куб.см
- Нет в наличии35 кг, 3.5 л.с.Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 48 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- Нет в наличии33 кг, 3 л.с.Мощность 3 л.с.Ширина скашивания 48 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- Нет в наличии35 кг, 3.5 л.с.Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 48 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- Нет в наличии40 кг, 3.5 л.с.Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 53 смТип травосборника: мягкий
Газонокосилки с электростартером в интернет-магазине «Бигам» по цене от 16 992 рубля до 110 690 рублей. В наличии более 31 наименование. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.