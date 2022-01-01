Газонокосилка-робот - современное решение для ухода за садовым и дачным участком. Оснащенная аккумуляторным двигателем, острыми ножами и встроенным травосборником, эта портативная косилка на колесах имеет возможность регулировки по высоте и ширине скашивания, поэтому легко справится со стрижкой газона по всей площади.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить роботы-газонокосилки в городе Ярославль по цене от 1 до 300000 рублей. В наличии более 21 наименования. Роботы-газонокосилки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.