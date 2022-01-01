Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторные газонокосилки

Роботы-газонокосилки

Найдено: 21 товар
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить роботы-газонокосилки в городе Ярославль по цене от 1 до 300000 рублей. В наличии более 21 наименования. Роботы-газонокосилки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Опрыскиватель рычажный Champion SL16
1 490 ₽
Опрыскиватель рычажный Champion SL16
Роторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1, мульчирование
15 799 ₽
Роторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1, мульчирование
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000
5 780 ₽
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000
Газонокосилка-робот HUSQVARNA Automower 310 9676729-11
158 590 ₽
Газонокосилка-робот HUSQVARNA Automower 310 9676729-11
Триммер Oleo-Mac BCH 25 T
21 990 ₽
Триммер Oleo-Mac BCH 25 T
Колесная газонокосилка робот CAIMAN Tech X4 Basic Medium
300 000 ₽
Колесная газонокосилка робот CAIMAN Tech X4 Basic Medium
Газонокосилка аккумуляторная AL-KO 34.8 Li EasyFlex 113540
19 990 ₽
Газонокосилка аккумуляторная AL-KO 34.8 Li EasyFlex 113540
Райдер solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4
244 990 ₽
Райдер solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4
Садовая газонокосилка электрическая Champion EM4118
13 900 ₽
Садовая газонокосилка электрическая Champion EM4118
Мотоблок Patriot КАЛУГА М 440107570
37 490 ₽
Мотоблок Patriot КАЛУГА М 440107570
Цепная пила Husqvarna 535ixp 9678938-14
49 990 ₽
Цепная пила Husqvarna 535ixp 9678938-14
Самоходный робот-косилка с дистанционным управлением Husqvarna AM 310 9676729-17
121 990 ₽
Самоходный робот-косилка с дистанционным управлением Husqvarna AM 310 9676729-17
Самоходный автономный робот-косилка травы Caiman
130 000 ₽
Самоходный автономный робот-косилка травы Caiman
Садовая ручная газонокосилка Gardena PowerMax, 1100 Вт
5 990 ₽
Садовая ручная газонокосилка Gardena PowerMax, 1100 Вт
Бензиновый робот газонокосилка Commando GPS
1 ₽
Бензиновый робот газонокосилка Commando GPS
Роботизированная газонокосилка Tech X2 Deluxe
1 ₽
Роботизированная газонокосилка Tech X2 Deluxe
Газонокосилка робот без провода
1 ₽
Газонокосилка робот без провода
Мульчирующая газонокосилка робот Ambrogio L30 Elite V18, 18В
1 ₽
Мульчирующая газонокосилка робот Ambrogio L30 Elite V18, 18В
Газонокосилка робот Tech X4 Basic Light
1 ₽
Газонокосилка робот Tech X4 Basic Light
Роботизированная газонокосилка Ambrogio L32 Deluxe
1 ₽
Роботизированная газонокосилка Ambrogio L32 Deluxe
Газонокосилка-робот Tech X4 Basic Premium
1 ₽
Газонокосилка-робот Tech X4 Basic Premium
Газонокосилка-робот Tech X4 Elite Medium
1 ₽
Газонокосилка-робот Tech X4 Elite Medium
Самоходная газонокосилка робот Ambrogio L35 Basic
1 ₽
Самоходная газонокосилка робот Ambrogio L35 Basic
Газонокосилка робот Tech X4 Elite Premium
1 ₽
Газонокосилка робот Tech X4 Elite Premium
Самоходная газонокосилка робот Tech X6 Elite Ultra, акк. 10.35 Ач
1 ₽
Самоходная газонокосилка робот Tech X6 Elite Ultra, акк. 10.35 Ач
Умная газонокосилка робот Ambrogio L35I Deluxe
1 ₽
Умная газонокосилка робот Ambrogio L35I Deluxe
Бытовой робот-газонокосилка Ambrogio L60 ELITE
1 ₽
Бытовой робот-газонокосилка Ambrogio L60 ELITE
Радиоуправляемая газонокосилка-робот Ambrogio L60 Elite
1 ₽
Радиоуправляемая газонокосилка-робот Ambrogio L60 Elite
Газонокосилка робот Ambrogio L250 Deluxe
1 ₽
Газонокосилка робот Ambrogio L250 Deluxe
Газонокосилка робот Ambrogio L350I Elite, аккумулятор 15 а-ч
1 ₽
Газонокосилка робот Ambrogio L350I Elite, аккумулятор 15 а-ч
Роботизированная гусеничная газонокосилка с мульчированием Caiman Commando
1 ₽
Роботизированная гусеничная газонокосилка с мульчированием Caiman Commando
Газонокосилка для дачи Greenworks G24LM33K2, АКБ и ЗУ
12 200 ₽
Газонокосилка для дачи Greenworks G24LM33K2, АКБ и ЗУ