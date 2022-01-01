Роботы-газонокосилки
Найдено: 21 товар
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- 300 000 ₽15.3 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 5.8Мин. высота кошения 20 ммШирина скашивания 25 смМульчирование: да
- 158 590 ₽9 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 2.1Мин. высота кошения 20 ммШирина скашивания 22 смМульчирование: да
- Персональная скидка
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- Нет в наличии7.3 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 2.5Мин. высота кошения 25 ммШирина скашивания 18 смМульчирование: да
- Нет в наличии7.2 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 2.5Мин. высота кошения 25 ммШирина скашивания 18 см
- Нет в наличии380 кгМин. высота кошения 30 ммШирина скашивания 70 см
- Нет в наличии320 кгМин. высота кошения 30 ммШирина скашивания 70 смМульчирование: да
- Нет в наличииМульчирование: да
- Нет в наличии9.8 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 5Мин. высота кошения 25 ммШирина скашивания 25 см
- Нет в наличии15.6 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 8.7Мин. высота кошения 20 ммШирина скашивания 25 см
- Нет в наличии8.3 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 7.5Мин. высота кошения 42 ммШирина скашивания 25 см
- Нет в наличии15.8 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 8.7Мин. высота кошения 20 ммШирина скашивания 25 см
- Нет в наличии15.5 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 5.8Мин. высота кошения 20 ммШирина скашивания 25 см
- Нет в наличии9.8 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 5Мин. высота кошения 25 ммШирина скашивания 25 смМульчирование: да
- Нет в наличии17.8 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 10.35Мин. высота кошения 20 ммШирина скашивания 36 см
- Нет в наличии11 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 5Мин. высота кошения 25 ммШирина скашивания 25 см
- Нет в наличии10.7 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 2.5Мин. высота кошения 25 ммШирина скашивания 25 см
- Нет в наличииАккумулятор, А/ч: 7.5
- Нет в наличии18.4 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 15Мин. высота кошения 24 ммШирина скашивания 36 см
- Нет в наличии7.3 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 5Мин. высота кошения 25 ммШирина скашивания 18 см
- Нет в наличии15 кг, Li-ionАккумулятор, А/ч: 2.9Мин. высота кошения 20 ммШирина скашивания 25 см
- Нет в наличииАккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-029.2 кг, 58, Li-ionАккумулятор, А/ч: 2Мин. высота кошения 20 ммШирина скашивания 22 смМульчирование: нет
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