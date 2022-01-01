Газонокосилка робот Ambrogio L60 Elite (7.5 Aч)

Преимущества

Высокоэффективные бесщеточные моторы

Литий-ионные аккумуляторы емкостью 7,5Ач - 25,9V

Уникальный нож Diamond Blade с 4 лезвиями

Датчик распознавания травы – ZGS сенсор

Датчик края газона

Экономичный режим работы

Сенсор подъема

Большая кнопка пуска/останова на корпусе машины

Bluetooth - ресивер

Функциональные кнопки FUNCTION 1 и FUNCTION 2

Работа на склонах до 50%

Усиленные бамперы с датчиками удара

Газонокосилка-робот Caiman Ambrogio L60 Elite (7.5 Ач) - компактная и простая в обращении модель, предназначенная для небольших газонов (площадью до 400 кв.м.). Благодаря ручному способу подзарядки и датчику распознавания травы робот не требует прокладывания по участку провода периметра, поэтому вы можете сразу начинать работу. Кроме того, газонокосилку можно переносить в разные участки или сады.