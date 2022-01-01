Газонокосилка робот Ambrogio L60 Elite (7.5 Aч)
Арт. 1128810
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Франция
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Емкость аккумулятора, Ач
|7.5
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Напряжение аккумулятора, В
|25.9
- Газонокосилка-робот Caiman Ambrogio L60 Elite (7.5 Ач) - компактная и простая в обращении модель, предназначенная для небольших газонов (площадью до 400 кв.м.). Благодаря ручному способу подзарядки и датчику распознавания травы робот не требует прокладывания по участку провода периметра, поэтому вы можете сразу начинать работу. Кроме того, газонокосилку можно переносить в разные участки или сады.
Преимущества
- Высокоэффективные бесщеточные моторы
- Литий-ионные аккумуляторы емкостью 7,5Ач - 25,9V
- Уникальный нож Diamond Blade с 4 лезвиями
- Датчик распознавания травы – ZGS сенсор
- Датчик края газона
- Экономичный режим работы
- Сенсор подъема
- Большая кнопка пуска/останова на корпусе машины
- Bluetooth - ресивер
- Функциональные кнопки FUNCTION 1 и FUNCTION 2
- Работа на склонах до 50%
- Усиленные бамперы с датчиками удара