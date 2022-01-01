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Газонокосилка робот Ambrogio L60 Elite (7.5 Aч)
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Роботы-газонокосилки
    Газонокосилка робот Ambrogio L60 Elite (7.5 Aч)
    Арт. 1128810
    Газонокосилка робот Ambrogio L60 Elite (7.5 Aч)

      Газонокосилка робот Ambrogio L60 Elite (7.5 Aч)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128810

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость аккумулятора, Ач
      		7.5
      Напряжение аккумулятора, В
      		25.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка-робот Caiman Ambrogio L60 Elite (7.5 Ач) - компактная и простая в обращении модель, предназначенная для небольших газонов (площадью до 400 кв.м.). Благодаря ручному способу подзарядки и датчику распознавания травы робот не требует прокладывания по участку провода периметра, поэтому вы можете сразу начинать работу. Кроме того, газонокосилку можно переносить в разные участки или сады.

        Преимущества

        • Высокоэффективные бесщеточные моторы
        • Литий-ионные аккумуляторы емкостью 7,5Ач - 25,9V
        • Уникальный нож Diamond Blade с 4 лезвиями
        • Датчик распознавания травы – ZGS сенсор
        • Датчик края газона
        • Экономичный режим работы
        • Сенсор подъема
        • Большая кнопка пуска/останова на корпусе машины
        • Bluetooth - ресивер
        • Функциональные кнопки FUNCTION 1 и FUNCTION 2
        • Работа на склонах до 50%
        • Усиленные бамперы с датчиками удара