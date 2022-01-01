Садовая газонокосилка робот Ambrogio L35 Basic Caiman

Преимущества

Bluetooth. Коммуникационные технологии позволяют обновлять программное обеспечение, управлять и программировать робота

Высокоэффективные бесщеточные моторы. Бесщеточные двигатели, приводящие в движение колеса и нож, в отличие от щеточных, обладают более длительным сроком службы и меньше нуждаются в обслуживании. Кроме того, у них ниже уровень шума и расход электроэнергии

Приводные резиновые колеса с нулевым давлением. Колеса обеспечивают отличное сцепление с поверхностью, не повреждают дерн и не образуют колею, благодаря минимальному давлению на газон

"Свободный газон" 12 часов. Робот успевает выкосить весь газон всего за два подхода в день – ранним утром и поздним вечером, чтобы на протяжении светового дня (12 часов нон-стоп) владельцы газона могли свободно использовать его по своему усмотрению

Экономичный режим работы. Машина распознает уже подстриженные участки, что сокращает рабочее время робота и дает возможность переходить на следующую зону газона. Работа без лишней необходимости продлевает срок службы робота-газонокосилки

Уход за 8 различными рабочими зонами. Зоны участка должны быть соединены между собой узкими проходами. Машина переходит из одной зоны в другую и программирует свою работу самостоятельно, исходя из заданных условий

Уникальный нож Diamond Blade с 4 лезвиями. Режущий нож в форме 4-конечной звезды изготовлен из нержавеющей стали со специальной лазерной заточкой для выполнения ровного и быстрого среза на любом типе газона в течение длительного времени. Не требует заточки и балансировки. Рекомендуемая периодичность замены ножа - примерно 1 раз в год

Автоматический способ подзарядки. Если роботу-газонокосилке требуется больше энергии для завершения кошения газона, чем осталось в ее распоряжении, она сама находит дорогу к зарядной станции (входит в комплект), выбирая кратчайший путь по кабелю периметра (кабель нужной длины приобретается отдельно). После восполнения заряда машина продолжает свою работу

Литий-ионные аккумуляторы 5,0 Ач 25,9V. Две мощные батареи по 2,5 Ач каждая имеют срок службы в 2-3 раза больше, чем стандартные Ni-Cd и Ni-Mh, при этом они меньше и легче. Обладают низким саморазрядом, быстро заряжаются, не имеют памяти на заряд – такой аккумулятор не нужно разряжать полностью, чтобы избежать потери емкости

Стрижка по спирали. При кошении высокой и/или плотной травы робот автоматически активирует режим стрижки по спирали, чтобы обеспечить максимально быстрое покрытие рабочей зоны

Большая кнопка STOP на корпусе машины. Вы в любой момент можете экстренно остановить робота и прекратить вращение ножа

Великолепный результат без лишних трат. При ежедневном использовании робот срезает всего лишь несколько сантиметров травы, превращает ее в мульчу, которая выполняет функцию естественного удобрения. Оно способствует сопротивляемости травы болезням, засухе или вредителям, позволяет получить более зеленый и пышный газон. При этом уход очень экономичен, так как не потребуются лишние затраты на удобрения, масло и бензин, дорогостоящее техобслуживание, а потребляемая на зарядку аккумулятора энергия в разы ниже, чем у обычных электрических газонокосилок

Датчик подъема. Сенсор безопасности отключает нож, если робот перевернулся или его приподняли над землей

Датчик дождя (отключаемый, с функцией задержки). Машина оснащена сенсором, который в случае дождя дает газонокосилке команду прекратить кошение и вернуться на зарядную станцию на какое-то время. Датчик можно отключить и дать возможность машине работать в дождь (это делать не рекомендуется в связи с риском последующего образования проплешин на газоне). Для достижения максимальной эффективности результата датчик дождя можно установить в режим задержки – в этом случае робот продолжит кошение не сразу по окончании дождя, а через заданный промежуток времени. Благодаря этому газон сможет просохнуть и проветриться после дождя

Датчик удара встроенный в мягкий бампер. Когда робот сталкивается с деревом, кустом или бордюром, сенсоры столкновения, встроенные в бампер, улавливают и передают этот импульс материнской плате. Подается команда на выполнение заднего хода, поворота и продолжение работы по другой траектории

Надежность и долговечность. Робот-газонокосилка Caiman-Ambrogio – это долгосрочная инвестиция. Каждый компонент машины создан с таким расчетом, чтобы она проработала как можно дольше. Срок службы 10 лет, гарантия 5+

PIN-код. Чтобы исключить несанкционированный пуск или программирование машины, имеется защита четырехзначным PIN-кодом

Итальянский дизайн

Газонокосилка робот Caiman Ambrogio L35 Basic - новинка сезона 2021 года для небольших газонов. Материнская плата и процессор последнего поколения позволили увеличить скорость обработки данных и снизить потребление энергии. Треугольная конструкция позволяет роботу косить траву на сложных газонах, которые имеют труднодоступные места и узкие участки. Устройство может работать на 8 отдельных зонах участка, связанных между собой. Эффективные резиновые приводные колеса гарантируют высокую проходимость и не образуют колею. При помощи мобильного приложения вы можете быстро и удобно настраивать и программировать робота прямо со смартфона.