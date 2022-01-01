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Садовая газонокосилка робот Ambrogio L32 Deluxe, мощность звука 59 дБ
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Роботы-газонокосилки
    Садовая газонокосилка робот Ambrogio L32 Deluxe, мощность звука 59 дБ
    Арт. 1128792
    Садовая газонокосилка робот Ambrogio L32 Deluxe, мощность звука 59 дБ

      Садовая газонокосилка робот Ambrogio L32 Deluxe, мощность звука 59 дБ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128792

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2.5
      Напряжение аккумулятора, В
      		25.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Роботизированная газонокосилка Caiman Ambrogio L32 Deluxe предназначена для кошения травы на участках большого размера. Модель оcнащена бесщеточным двигателем, материнской платой и процессором последнего поколения позволяющим увеличить скорость обработки данных и снизить потребление энергии. Треугольная конструкция позволяет роботу косить траву на сложных газонах, которые имеют труднодоступные места и узкие участки. При помощи мобильного приложения можно быстро и удобно настраивать и программировать робота прямо со смартфона. Режущий нож Diamond Blade с 4 лезвиями изготовлен из нержавеющей стали со специальной лазерной заточкой.

        Преимущества

        • Технология Bluetooth позволяет обновлять программное обеспечение, управлять и программировать робот
        • Датчик дождя прекращает кошение и возвращает машину на зарядную станцию
        • Датчик подъема отключает нож, если робот перевернулся или его приподняли над землей
        • Датчик удара встроенный в мягкий бампер: если робот сталкивается с деревом, кустом или бордюром, подается команда на выполнение заднего хода, поворота и продолжение работы по другой траектории
        • Стрижка по спирали: при кошении высокой и/или плотной травы робот автоматически активирует режим стрижки по спирали, чтобы обеспечить максимально быстрое покрытие рабочей зоны
        • Режим Eco обнаруживает скошенные участки и сокращает время работы робота
        • Большая кнопка STOP на корпусе машины: в любой момент можно экстренно остановить робота и прекратить вращение ножа
        • PIN-код для защиты от несанкционированного пуска