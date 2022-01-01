Садовая газонокосилка робот Ambrogio L32 Deluxe, мощность звука 59 дБ

Преимущества

Технология Bluetooth позволяет обновлять программное обеспечение, управлять и программировать робот

Датчик дождя прекращает кошение и возвращает машину на зарядную станцию

Датчик подъема отключает нож, если робот перевернулся или его приподняли над землей

Датчик удара встроенный в мягкий бампер: если робот сталкивается с деревом, кустом или бордюром, подается команда на выполнение заднего хода, поворота и продолжение работы по другой траектории

Стрижка по спирали: при кошении высокой и/или плотной травы робот автоматически активирует режим стрижки по спирали, чтобы обеспечить максимально быстрое покрытие рабочей зоны

Режим Eco обнаруживает скошенные участки и сокращает время работы робота

Большая кнопка STOP на корпусе машины: в любой момент можно экстренно остановить робота и прекратить вращение ножа

PIN-код для защиты от несанкционированного пуска

Роботизированная газонокосилка Caiman Ambrogio L32 Deluxe предназначена для кошения травы на участках большого размера. Модель оcнащена бесщеточным двигателем, материнской платой и процессором последнего поколения позволяющим увеличить скорость обработки данных и снизить потребление энергии. Треугольная конструкция позволяет роботу косить траву на сложных газонах, которые имеют труднодоступные места и узкие участки. При помощи мобильного приложения можно быстро и удобно настраивать и программировать робота прямо со смартфона. Режущий нож Diamond Blade с 4 лезвиями изготовлен из нержавеющей стали со специальной лазерной заточкой.