Газонокосилка-робот Caiman Commando
Арт. 1130512
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|119х117х68
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Колеса на подшипниках
|Нет
- Газонокосилка-робот Caiman Commando - может работать на откосах вдоль дорог, территориях со сложными ландшафтами и неровностями. Для косилки не является проблемой большой объем высокой и плотной травы, кустарник, заросли борщевика, даже деревья, пни или ветви небольших диаметров.
Преимущества
- Двухцилиндровый бензиновый двигатель Kawasaki FS481V с дистанционной электрической системой запуска
- Радиоуправление с расстоянием передачи сигнала до 200 м
- Пульт управления очень прост в обращении – чтобы контролировать робота, не нужно никаких навыков или специального обучения. Бесконтактный оптический джойстик изготовлен по передовым технологиям, обеспечивает полный и точный контроль, взаимодействует с датчиками машины для исключения опасного маневрирования. Класс защиты IP65 (исключается попадание пыли и капель дождя). Автоматический поиск частоты (AFA)
- Высокая и прочная режущая дека, оснащенная ножом с плавающими наконечниками
- Электрическая трансмиссия
- Гусеничный привод с автоматическим натяжением
- Способность работать на склонах до 100% (45°) - машина обладает низким центром тяжести и отличным сцеплением с поверхностью, благодаря чему она не дрейфует на крутых склонах и эффективно выполняет свои функции
- Робот разработан таким образом, чтобы максимально упростить решение вопросов, связанных с его обслуживанием. Каждый компонент, который требует внимания, легко доступе