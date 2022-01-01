Преимущества

Двухцилиндровый бензиновый двигатель Kawasaki FS481V с дистанционной электрической системой запуска

Радиоуправление с расстоянием передачи сигнала до 200 м

Пульт управления очень прост в обращении – чтобы контролировать робота, не нужно никаких навыков или специального обучения. Бесконтактный оптический джойстик изготовлен по передовым технологиям, обеспечивает полный и точный контроль, взаимодействует с датчиками машины для исключения опасного маневрирования. Класс защиты IP65 (исключается попадание пыли и капель дождя). Автоматический поиск частоты (AFA)

Высокая и прочная режущая дека, оснащенная ножом с плавающими наконечниками

Электрическая трансмиссия

Гусеничный привод с автоматическим натяжением

Способность работать на склонах до 100% (45°) - машина обладает низким центром тяжести и отличным сцеплением с поверхностью, благодаря чему она не дрейфует на крутых склонах и эффективно выполняет свои функции

Робот разработан таким образом, чтобы максимально упростить решение вопросов, связанных с его обслуживанием. Каждый компонент, который требует внимания, легко доступе

Газонокосилка-робот Caiman Commando - может работать на откосах вдоль дорог, территориях со сложными ландшафтами и неровностями. Для косилки не является проблемой большой объем высокой и плотной травы, кустарник, заросли борщевика, даже деревья, пни или ветви небольших диаметров.