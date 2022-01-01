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Газонокосилка-робот Caiman Commando
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Роботы-газонокосилки
    Газонокосилка-робот Caiman Commando
    Арт. 1130512
    Газонокосилка-робот Caiman Commando

      Газонокосилка-робот Caiman Commando

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1130512

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		119х117х68
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка-робот Caiman Commando - может работать на откосах вдоль дорог, территориях со сложными ландшафтами и неровностями. Для косилки не является проблемой большой объем высокой и плотной травы, кустарник, заросли борщевика, даже деревья, пни или ветви небольших диаметров.

        Преимущества

        • Двухцилиндровый бензиновый двигатель Kawasaki FS481V с дистанционной электрической системой запуска
        • Радиоуправление с расстоянием передачи сигнала до 200 м
        • Пульт управления очень прост в обращении – чтобы контролировать робота, не нужно никаких навыков или специального обучения. Бесконтактный оптический джойстик изготовлен по передовым технологиям, обеспечивает полный и точный контроль, взаимодействует с датчиками машины для исключения опасного маневрирования. Класс защиты IP65 (исключается попадание пыли и капель дождя). Автоматический поиск частоты (AFA)
        • Высокая и прочная режущая дека, оснащенная ножом с плавающими наконечниками
        • Электрическая трансмиссия
        • Гусеничный привод с автоматическим натяжением
        • Способность работать на склонах до 100% (45°) - машина обладает низким центром тяжести и отличным сцеплением с поверхностью, благодаря чему она не дрейфует на крутых склонах и эффективно выполняет свои функции
        • Робот разработан таким образом, чтобы максимально упростить решение вопросов, связанных с его обслуживанием. Каждый компонент, который требует внимания, легко доступе