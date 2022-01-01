Газонокосилка робот Caiman Tech X4 Basic Medium, участок до 1200 м2

Преимущества

Умная батарея 25,9V-5,8 Ач в стандартной комплектации

Высокоэффективные бесщеточные моторы

Сочлененная рама

Самоочистка

Резиновые колеса большого диаметра обеспечивают отличное сцепление с поверхностью, не повреждая дерн, не образуют колею благодаря минимальному давлению на газон

Процессоры нового поколения NEXT работают быстро, способны моментально обрабатывать большой объем данных, с минимальными затратами энергии

Беспроводной способ ближней связи позволяет обновлять программное обеспечение и управлять роботом, находясь неподалеку от него

Сенсорная панель управления c LED. Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять роботом легко и просто, без сложных манипуляций

Большая кнопка STOP на корпусе машины

Мягкий амортизирующий бампер обеспечивает мягкий контакт с любыми препятствиями, не нанося повреждений им или самой машине

Уникальный нож Diamond Blade с 4 лезвиями

Самовыравнивание. Независимое перемещение колесных осей относительно друг друга позволяет выполнять аккуратную стрижку даже на неровной поверхности

Алгоритм спиральной стрижки. Если машина работает в зоне с высокой и/или густой травой, она активирует алгоритм спиральной стрижки для максимально быстрого результата

Экономичный режим работы

Уход за 4 различными рабочими зонами

PIN-код чтобы исключить несанкционированный пуск или программирование машины, имеется защита четырехзначным PIN-кодом, а также оповещение владельца в случае, если робот покинул пределы участка

Датчик дождя (отключаемый)

Модуляция ножа

Датчик подъема

Датчик удара, интегрированный в мягкий бампер

Удобная транспортировочная рукоятка

Надежность и долговечность

Газонокосилка робот Caiman Tech X4 Basic Medium - модель с сочлененной рамой, позволяющей работать на неровных поверхностях. Кроме того, модульная конструкция дает возможность устанавливать аккумуляторы различной емкости, чтобы адаптировать робота к различным размерам участков. Данная версия имеет оснащение, позволяющее работать на площадях до 1200 кв.м. Модульная конструкция На базе одной модели можно создать такую, которая наилучшим образом будет соответствовать размеру вашего сада. Это особенно будет актуальным, если вы решите в перспективе увеличить площадь газона.