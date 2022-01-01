Газонокосилки с боковым выбросом травы
Найдено: 125 товаров
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- 27 175 ₽35 кг, 4.5 л.с.Мощность 4.5 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: жесткий
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- 22 593 ₽33 кг, 4 л.с., 139 см³Мощность 4 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: комбинированныйОбъем двигателя 139 куб.см
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- 43 990 ₽49 990 ₽36 кг, 6.5 л.с.Мощность 6.5 л.с.Ширина скашивания 50 смТип травосборника: комбинированный
- -6 000 ₽
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- 49 900 ₽50 590 ₽33 кг, 3.54 л.с.Мощность 3.54 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- -690 ₽
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- 44 990 ₽51 400 ₽31.2 кг, 2.58 л.с.Мощность 2.58 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
- -6 410 ₽
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- 26 700 ₽32 кг, 3.5 л.с.Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
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- 37 400 ₽39 кг, 6.5 л.с.Мощность 6.5 л.с.Ширина скашивания 52 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
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- 45 000 ₽34.5 кг, 4.5 л.с.Мощность 4.5 л.с.Ширина скашивания 45 смТип травосборника: мягкий
- 42 390 ₽32 кг, 2.99 л.с.Мощность 2.99 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: комбинированный
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- 52 990 ₽32.8 кг, 2.72 л.с.Мощность 2.72 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: жесткий
- 14 485 ₽26.8 кг, 4 л.с., 125 см³Мощность 4 л.с.Ширина скашивания 42 смТип травосборника: мягкийОбъем двигателя 125 куб.см
- 36 990 ₽44 990 ₽36 кг, 6 л.с.Мощность 6 л.с.Ширина скашивания 50 смТип травосборника: комбинированный
- -8 000 ₽
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- 73 490 ₽34 кг, 3.26 л.с.Мощность 3.26 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: жесткий
- 51 057 ₽31 кг, 3.53 л.с.Мощность 3.53 л.с.Ширина скашивания 51 см
- 25 190 ₽38.2 кг, 6 л.с.Мощность 6 л.с.Ширина скашивания 53 смТип травосборника: пластик
- 35 100 ₽39.6 кг, 6 л.с., 200 см³Мощность 6 л.с.Ширина скашивания 52.5 смТип травосборника: мягкий с жестким верхомОбъем двигателя 200 куб.см
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- 59 690 ₽34.4 кг, 3.5 л.с.Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: жесткий
- 49 390 ₽30 кг, 3 л.с.Мощность 3 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: текстиль
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- 16 990 ₽18 725 ₽26.9 кг, 3.5 л.с.Мощность 3.5 л.с.Ширина скашивания 50.8 см
- -1 735 ₽
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- 40 890 ₽28 кг, 2.71 л.с.Мощность 2.71 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: мягкий с жестким верхом
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- 41 608 ₽32.88 кг, 5 л.с., 161 см³Мощность 5 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: пластикОбъем двигателя 161 куб.см
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- 48 290 ₽37 кг, 4.5 л.с., 166 см³Мощность 4.5 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: комбинированныйОбъем двигателя 166 куб.см
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- 62 390 ₽35.2 кг, 2.6 л.с.Мощность 2.6 л.с.Ширина скашивания 51 смТип травосборника: жесткий
- 56 990 ₽Бензиновая газонокосилка Al-Ko Premium 470 SP-B, самоходн.B&S650 EXI ,46см мульч., бок.выброс, Ready Start, 70л, сталь 11996634.6 кг, 3.26 л.с., 163 см³Мощность 3.26 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: жесткийОбъем двигателя 163 куб.см
Газонокосилки с боковым выбросом травы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 990 рублей до 470 000 рублей. В наличии более 125 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.