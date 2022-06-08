Преимущества

Самоходный принцип перемещения

Мощный двигатель

Стальная дека увеличивает срок эксплуатации

Ширина захвата за один проход составляет 50 см

Воздушное охлаждение двигателя

Высота среза варьируется от 25 до 75 мм

3-в-1: сбор скошенной травы в мусоросборник, мульчирование или боковой выброс

Удобное управление газонокосилкой

Электронное зажигание

Газонокосилка Champion LM5131 предназначена для аккуратной стрижки участка с ровным и неровным рельефом. Три варианта утилизации травы: сбор травы в мусоросборник, выброс в сторону и мульчирование. Самоходный принцип перемещения значительно уменьшает утомляемость оператора при работе с агрегатом. Требуемая высота кошения устанавливается с помощью одного рычага. Травосборник вмещает до 60 литров скошенной травы.