Газонокосилка Champion LM5131
Арт. champion_706
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Большие задние колеса
|Да
|
Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка Champion LM5131 предназначена для аккуратной стрижки участка с ровным и неровным рельефом. Три варианта утилизации травы: сбор травы в мусоросборник, выброс в сторону и мульчирование. Самоходный принцип перемещения значительно уменьшает утомляемость оператора при работе с агрегатом. Требуемая высота кошения устанавливается с помощью одного рычага. Травосборник вмещает до 60 литров скошенной травы.
Преимущества
- Самоходный принцип перемещения
- Мощный двигатель
- Стальная дека увеличивает срок эксплуатации
- Ширина захвата за один проход составляет 50 см
- Воздушное охлаждение двигателя
- Высота среза варьируется от 25 до 75 мм
- 3-в-1: сбор скошенной травы в мусоросборник, мульчирование или боковой выброс
- Удобное управление газонокосилкой
- Электронное зажигание