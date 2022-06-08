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Газонокосилка Champion LM5131
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Champion LM5131
    Арт. champion_706
    5.0
    1
    Газонокосилка Champion LM5131
    Газонокосилка Champion LM5131
    Газонокосилка Champion LM5131
    Газонокосилка Champion LM5131
    Газонокосилка Champion LM5131
      Газонокосилка Champion LM5131
      Газонокосилка Champion LM5131
      Газонокосилка Champion LM5131
      Газонокосилка Champion LM5131
      Газонокосилка Champion LM5131

      Газонокосилка Champion LM5131

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_706
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Champion LM5131 предназначена для аккуратной стрижки участка с ровным и неровным рельефом. Три варианта утилизации травы: сбор травы в мусоросборник, выброс в сторону и мульчирование. Самоходный принцип перемещения значительно уменьшает утомляемость оператора при работе с агрегатом. Требуемая высота кошения устанавливается с помощью одного рычага. Травосборник вмещает до 60 литров скошенной травы.

        Преимущества 

        • Самоходный принцип перемещения
        • Мощный двигатель
        • Стальная дека увеличивает срок эксплуатации
        • Ширина захвата за один проход составляет 50 см
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Высота среза варьируется от 25 до 75 мм
        • 3-в-1: сбор скошенной травы в мусоросборник, мульчирование или боковой выброс
        • Удобное управление газонокосилкой
        • Электронное зажигание