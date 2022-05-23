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Бензиновая газонокосилка Champion LM5347
3.0
1
37 400 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Champion LM5347
Арт. Ю00000023902
3.0
1
Бензиновая газонокосилка Champion LM5347
Бензиновая газонокосилка Champion LM5347
Бензиновая газонокосилка Champion LM5347
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Champion LM5347
Бензиновая газонокосилка Champion LM5347
Бензиновая газонокосилка Champion LM5347

Бензиновая газонокосилка Champion LM5347

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37 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 932 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. Ю00000023902
3.0
1

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Большие задние колеса
Нет
Рояльные колеса
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
37 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 932 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газонокосилка CHAMPION LM5347 используется для ухода за большими по площади газонами. Она поддерживает четыре рабочих режима: сбор травы в травосборник, боковой выброс, задний выброс и мульчирование (измельчение) для последующего удобрения почвы. Регулировка высоты скоса реализована центральным рычагом и осуществляется в диапазоне от 20 до 80 мм. Привод на задние колеса позволяет экономить силы оператора в процессе работы.

    Преимущества

    • Самоходная модель
    • Прочная стальная дека
    • Удобная система запуска ручным стартером
    • Складная рукоятка для удобства при хранении и транспортировке
    • Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона
    • Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)