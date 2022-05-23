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Бензиновая газонокосилка Champion LM5347
Арт. Ю00000023902
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Нет
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Рояльные колеса
|Нет
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- Газонокосилка CHAMPION LM5347 используется для ухода за большими по площади газонами. Она поддерживает четыре рабочих режима: сбор травы в травосборник, боковой выброс, задний выброс и мульчирование (измельчение) для последующего удобрения почвы. Регулировка высоты скоса реализована центральным рычагом и осуществляется в диапазоне от 20 до 80 мм. Привод на задние колеса позволяет экономить силы оператора в процессе работы.
Преимущества
- Самоходная модель
- Прочная стальная дека
- Удобная система запуска ручным стартером
- Складная рукоятка для удобства при хранении и транспортировке
- Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона
- Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)