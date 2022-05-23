Бензиновая газонокосилка Champion LM5347

Преимущества

Самоходная модель

Прочная стальная дека

Удобная система запуска ручным стартером

Складная рукоятка для удобства при хранении и транспортировке

Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона

Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)

Газонокосилка CHAMPION LM5347 используется для ухода за большими по площади газонами. Она поддерживает четыре рабочих режима: сбор травы в травосборник, боковой выброс, задний выброс и мульчирование (измельчение) для последующего удобрения почвы. Регулировка высоты скоса реализована центральным рычагом и осуществляется в диапазоне от 20 до 80 мм. Привод на задние колеса позволяет экономить силы оператора в процессе работы.