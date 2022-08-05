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Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
5.0
1
35 100 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Арт. X186129268
5.0
1
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345

Бензиновая газонокосилка Champion LM5345

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35 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 894 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. X186129268
5.0
1

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Большие задние колеса
Да
Количество колес
четырехколесная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
35 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 894 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газонокосилка CHAMPION LM5345 представляет собой производительный агрегат для ухода за большими по площади газонами. Она имеет 3 режима работы: сбор отходов в травосборник, боковой/задний выброс и мульчирование (измельчение) для дальнейшего удобрения почвы. Регулировать высоту кошения можно с помощью центрального рычага в диапазоне 25-75 мм. Широкий профиль колес не оставляет следов на только что скошенном участке газона.

    Преимущества

    • Управляемость. Задние колеса обеспечивают лучшую маневренность газонокосилки CHAMPION LM5345
    • Удобство. Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку агрегата
    • Самоходная модель
    • Прочная стальная дека
    • Удобная система запуска ручным стартером
    • Привод на задние колеса экономит силы оператора
    • Полоса скоса 53 см позволяет работать не только на ровных площадках, но также легко справляться с газонами
    • Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)
    • Максимальный расход топлива (л/ч) - 1.1 л/ч