Содержание:
На что обратить внимание при выборе
- Ножи
- Коробка передач
- Травосборники (мешки и направление выброса)
- Корпус и колеса газонокосилок
- Ширина полосы и высота скоса
Лучшие производители бензиновых газонокосилок Лучшие самоходные бензиновые газонокосилки
- Бензиновая газонокосилка STIGA Combi 48SQ
- Бензиновая газонокосилка STIGA Combi 50 SQ
- Бензиновая газонокосилка HUSQVARNA LC 253S 9670693-01
- Бензиновая газонокосилка HUSQVARNA LC 347V B&S 650EXI 9670689-01
- Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 53 LSE 512109028
- Бензиновая газонокосилка HUSQVARNA LC 353 V 9670694-01
- Бензиновая газонокосилка CAIMAN FERRO 52CV
Лучшие несамоходные модели
- Бензиновая газонокосилка HUSQVARNA LC 140 9676367-01
- Газонокосилка бензиновая Makita PLM 4626N
- Газонокосилка AL-KO Classic 4.66 P-A Edition 119765
Сравнительная таблица лучших бензиновых газонокосилок Вывод
Уход за приусадебным участком – это важная часть быта в частном или дачном доме. Именно по газону складывается первое впечатление о жилище, а вследствие – и о его хозяевах. Бензиновая газонокосилка упростит подстригание травы: она автономная, простая в работе и функциональная при любой погоде. Мы уже разобрались в данной разновидности садовой техники и готовы поделиться сложившимся ТОП-10. Лучшие самоходные и несамоходные газонокосилки бензиновые – в нашем рейтинге.
Газонокосилка бензиновая – это садовая техника, которая предназначена для подстригания мягкой травы. Подрезание осуществляется металлическим ножом. Растительность поступает в травосборник, отбрасывается в сторону или перерабатывается в мульчу. Работает же техника за счет четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Для его функционирования требуются бензин и масло.
Сфера эксплуатации косилки широка: от небольших участков перед частным домом до крупных парковых территорий. В статье мы сосредоточимся именно на моделях для дома. Но для начала предлагаем в первую очередь обратить внимание на рабочую область – ее площадь и ландшафт.
Участок по размеру можно разделить на три группы:
Ландшафт условно разделим на два типа:
Если на территории много труднодоступных мест (например, между деревьями или кустарниками), можем посоветовать устройства с узким корпусом. В качестве альтернативного пути для таких участков можно дополнительно использовать триммер.
Перед тем, как выбрать газонокосилку бензиновую, рассмотрим две основные разновидности данной техники. В нашем рейтинге вы найдете модели, относящиеся к обеим категориям.
Оснащены приводом между бензиновым двигателем и колесами (у разных моделей он подведен либо к передней, либо к задней паре). Соответственно, за счет мотора не только осуществляется работа ножей, но и движение агрегата. Это позволяет значительно экономить силы оператора, ведь ему остается только переключаться между передачами и задавать необходимую траекторию движения.
Самоходным механизмом оснащены, как правило, достаточно мощные модели, предназначенные для обслуживания крупных участков. За счет него продолжительная работа становится ощутимо менее утомительной. К тому же, он помогает компенсировать большую массу данных агрегатов.
Менее мощные аналоги лишены колесного привода, поэтому их приходится не только направлять, но и толкать своими силами. С одной стороны, это делает работу более трудоемкой. С другой, стоимость таких моделей ощутимо дешевле, и приобретаются они для значительно менее регулярной и долгой эксплуатации.
Чтобы понять, как лучше всего выбрать газонокосилку бензиновую несамоходную или самоходную, мы советуем разобраться в ключевых технических характеристиках данной садовой техники. В параметрах оборудования, размещенных в каждом интернет-магазине, указано много полезной информации. Благодаря ней вы поймете, какая модель подходит вам больше всего.
Мы расскажем о самых важных характеристиках. Они будут полезны вне зависимости от того, какую бензиновую газонокосилку вы планируете выбрать – самоходную или несамоходную.
Режущий элемент устанавливается в нижней части устройства, параллельно земле. После включения двигателя он начинает вращаться, в результате чего и осуществляется скашивание травы.
Наиболее популярные материалы, из которых изготавливают ножи:
Периодически встречаются и другие сплавы. Наш совет – выбрать закаленную сталь: она длительное время не затупляется и выдерживает механические столкновения с твердыми препятствиями (впрочем, их в любом случае лучше избегать, иначе срок службы резко сократится).
Даже нож из закаленной стали не вечен. Регулярно требуются заточка и замена. Затачивать рекомендуется у специализированных мастеров. Они учитывают центр тяжести оснастки. Если им пренебречь, повредится и ваша косилка.
Чтобы выбрать правильно самоходную газонокосилку, учитывайте количество ступеней коробки передач. Переключение между ними приведет к изменению скорости движется. Соответственно, чем больше передач заложено производителем, тем более плавно вы сможете настраивать интенсивность работы.
Как мы уже разобрались, срезается трава с помощью специального вращающегося ножа. Но что случается с ней далее? Существует три варианта – в зависимости от модели. Некоторые косилки оснащаются несколькими способами утилизации растительности: работник выбирает, какой подходит больше в данный момент.
Каждая из разновидностей травосборников имеет свои сильные стороны. Рассмотрим их подробнее:
При подборе обращаем внимание не только на внутренние характеристики, но и на внешний вид: он также говорит достаточно о рабочих свойствах косилки. В первую очередь, смотрим на материал, из которого изготовлен корпус:
Колеса влияют на легкость перемещения устройства по участку. Если ландшафт ровный, то на них можно не акцентироваться. Для рельефного участка выбираем крупные колеса, причем диаметр задних должен быть больше.
В данном пункте рассмотрим три характеристики, которые указываются в техническом паспорте каждой косилки:
В пределах минимальной и максимальной высоты скашивания можно настраивать положение ножа. Согласно своим предпочтениям, пользователь решает, какую выбрать высоту газона.
Далее мы уделим внимание торговым маркам, косилки которых пользуются наибольшим спросом в России. Перечисленные ниже бренды ответственны за лучшие модели садовой техники, представленные в нашем рейтинге:
Изучив вводную информацию, необходимую для взвешенного выбора садовой техники, перейдем к рейтингу косилок. Отдельно будут рассмотрены самоходные и несамоходные модели. Надеемся, вы решили, какая категория подходит вам больше.
Чтобы наш ответ на вопрос, какую самоходную газонокосилку для дачи выбрать, был максимально подробным, мы расскажем о плюсах и минусах каждой модели, приведем ряд технических характеристик, а также поделимся отзывами.
Самая дешевая из представленных в рейтинге самоходных косилок. Отлично подходит для обслуживания малых и средних территорий.
Нужно выбрать самоходную косилку с возможностью регулировать скорость движения? Обратите внимание на усовершенствованную версию STIGA Combi 48SQ. Она имеет практически идентичные технические характеристики, но отличается наличием ступенчатого механизма сцепления.
Хорошим решением вопроса, какую самоходную бензиновая газонокосилку для приусадебного участка выбрать, станет техника Хускварна. Но только при условии, что вы готовы основательно вкладываться в садовое оборудование.
Покупателей, которые хотят выбрать самоходную косилку для бытовой эксплуатации, техника Хускварна привлекает высокой мощностью и простотой эксплуатации. Впрочем, для профессиональных работ она малопригодна: сказываются плохая проходимость по неровному ландшафту и пластиковый корпус. Последний, хоть и облегчает конструкцию, отличается невысокой прочностью.
Самоходная газонокосилка от российской компании может похвастаться самым простым запуском. Этому способствует электрический стартер, работающий от аккумулятора. Благодаря нему для начала работы нужно нажать всего одну кнопку.
Причины, по которым мы советуем выбрать самоходную косилку Хускварна: простота использования, надежность и долговечность. Модель разработана таким образом, что она будет удобна новичкам и профессионалам. Мотор Briggs&Stratton обеспечит высокую производительность и длительный период эксплуатации.
Производитель позиционирует самоходную газонокосилку как профессиональную: она справится с обслуживанием территории площадью до 3000 м2, выдержит продолжительную непрерывную эксплуатацию, рассчитана на кошение открытых пространств.
Далее будут рассмотрены газонокосилки бензиновые без самоходного механизма. Несмотря на значительно меньшую цену, приведенные модели характерны высокой надежностью, поэтому прослужат вам не один сезон.
Сравнительно недорогая шведская косилка подойдет для обслуживания небольших частных газонов. Техника компактна, легка в управлении и производительна.
Когда требуется газонокосилку выбрать, достаточно прочную, простую в обращении и недорогую, мы советуем технику Макита. Она имеет доступную цену, и в ней нет лишнего функционала – что еще нужно для работы на даче?
Не можете решить, как выбрать сравнительно бюджетную бензиновую газонокосилку для дачи? Советуем технику немецкой компании Al-Ko. Эта модель для небольших участков дешевле, чем все остальные косилки из нашего рейтинга. Характеристик вполне достаточно для бытовых нужд.
Резюмируя рейтинг, мы составили сводную таблицу. В ней приведены все модели из нашего ТОП-10, наиболее важные технические характеристики и стоимость, актуальная на момент написания статьи. Эти сведения должны ответить на вопрос, как выбрать бензиновую косилку для работ дома.
|
Модель
|
Мощность (л.с.)
|
Минимальная высота скашивания (мм)
|
Максимальная высота скашивания (мм)
|
Выброс травы
|
Самоходная
|
Цена (руб.)
|
3
|
22
|
80
|
Задний / боковой / в травосборник / мульчирование
|
Да
|
29 990
|
3
|
25
|
65
|
Задний / боковой / в травосборник / мульчирование
|
Да
|
37 990
|
3.26
|
20
|
75
|
Задний / в травосборник
|
Да
|
53 990
|
3.26
|
20
|
75
|
Боковой / в травосборник
|
Да
|
51 990
|
PATRIOT PT 53 LSE 512109028
|
5.5
|
25
|
75
|
Боковой / в травосборник / мульчирование
|
Да
|
36 140
|
3.26
|
20
|
75
|
Задний / в травосборник
|
Да
|
60 990
|
CAIMAN FERRO 52CV
|
5
|
20
|
70
|
Задний / боковой / в травосборник / мульчирование
|
Да
|
48 990
|
2.4
|
25
|
75
|
Задний / в травосборник
|
Нет
|
26 990
|
Makita PLM 4626N
|
2.56
|
25
|
75
|
Задний / в травосборник
|
Нет
|
31 999
|
2.7
|
25
|
75
|
Задний / в травосборник
|
Нет
|
25 490
Мы разобрались в основных критериях, которые стоит учитывать при выборе садового оборудования. Вне зависимости от того, самоходная или несамоходная газонокосилка вас интересует, рассмотрели лучших производителей данной техники и составили рейтинг самых популярных моделей.
Все представленные в ТОПе устройства качественные и при правильной эксплуатации способны прослужить долго. Мы предлагали к рассмотрению технику разного уровня цен, но помните: выбирать газонокосилку нужно не по финансам. Она должна отвечать потребностям.