Уход за приусадебным участком – это важная часть быта в частном или дачном доме. Именно по газону складывается первое впечатление о жилище, а вследствие – и о его хозяевах. Бензиновая газонокосилка упростит подстригание травы: она автономная, простая в работе и функциональная при любой погоде. Мы уже разобрались в данной разновидности садовой техники и готовы поделиться сложившимся ТОП-10. Лучшие самоходные и несамоходные газонокосилки бензиновые – в нашем рейтинге.

Как выбрать хорошую бензиновую газонокосилку

Газонокосилка бензиновая – это садовая техника, которая предназначена для подстригания мягкой травы. Подрезание осуществляется металлическим ножом. Растительность поступает в травосборник, отбрасывается в сторону или перерабатывается в мульчу. Работает же техника за счет четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Для его функционирования требуются бензин и масло.

Сфера эксплуатации косилки широка: от небольших участков перед частным домом до крупных парковых территорий. В статье мы сосредоточимся именно на моделях для дома. Но для начала предлагаем в первую очередь обратить внимание на рабочую область – ее площадь и ландшафт.

Участок по размеру можно разделить на три группы:

5 соток (500 м 2 ) или меньше . Если в доме есть стабильный источник энергии, для обслуживания такой площади хватит электрической косилки. Если сети нет – будет достаточно дешевой модели с маломощным двигателем.

. Если в доме есть стабильный источник энергии, для обслуживания такой площади хватит электрической косилки. Если сети нет – будет достаточно дешевой модели с маломощным двигателем. 5—8 соток (500—800 м 2 ) . Для обслуживания такого участка потребуется устройство с двигателем мощностью 5 л.с. или меньше.

. Для обслуживания такого участка потребуется устройство с двигателем мощностью 5 л.с. или меньше. 8 соток (800 м2) или больше. Чтобы эффективно косить траву на крупном участке, обратите внимание на бензиновую газонокосилку с самоходным механизмом. Он снизит трудозатраты оператора. Мощность устройства должна составлять более 5 л.с.

Ландшафт условно разделим на два типа:

Ровный . Подразумевается, что склоны, холмы, подъемы отсутствуют. Для такого участка будет достаточно косилки с маленькими колесами.

. Подразумевается, что склоны, холмы, подъемы отсутствуют. Для такого участка будет достаточно косилки с маленькими колесами. Рельефный. Присутствуют неровности, изменения высоты. Выбирайте технику с крупными задними колесами.

Если на территории много труднодоступных мест (например, между деревьями или кустарниками), можем посоветовать устройства с узким корпусом. В качестве альтернативного пути для таких участков можно дополнительно использовать триммер.

Типы бензиновых газонокосилок

Перед тем, как выбрать газонокосилку бензиновую, рассмотрим две основные разновидности данной техники. В нашем рейтинге вы найдете модели, относящиеся к обеим категориям.

Самоходные

Оснащены приводом между бензиновым двигателем и колесами (у разных моделей он подведен либо к передней, либо к задней паре). Соответственно, за счет мотора не только осуществляется работа ножей, но и движение агрегата. Это позволяет значительно экономить силы оператора, ведь ему остается только переключаться между передачами и задавать необходимую траекторию движения.

Самоходным механизмом оснащены, как правило, достаточно мощные модели, предназначенные для обслуживания крупных участков. За счет него продолжительная работа становится ощутимо менее утомительной. К тому же, он помогает компенсировать большую массу данных агрегатов.

Несамоходные

Менее мощные аналоги лишены колесного привода, поэтому их приходится не только направлять, но и толкать своими силами. С одной стороны, это делает работу более трудоемкой. С другой, стоимость таких моделей ощутимо дешевле, и приобретаются они для значительно менее регулярной и долгой эксплуатации.

На что обратить внимание при выборе

Чтобы понять, как лучше всего выбрать газонокосилку бензиновую несамоходную или самоходную, мы советуем разобраться в ключевых технических характеристиках данной садовой техники. В параметрах оборудования, размещенных в каждом интернет-магазине, указано много полезной информации. Благодаря ней вы поймете, какая модель подходит вам больше всего.





Мы расскажем о самых важных характеристиках. Они будут полезны вне зависимости от того, какую бензиновую газонокосилку вы планируете выбрать – самоходную или несамоходную.

Ножи

Режущий элемент устанавливается в нижней части устройства, параллельно земле. После включения двигателя он начинает вращаться, в результате чего и осуществляется скашивание травы.

Наиболее популярные материалы, из которых изготавливают ножи:

Сталь.

Алюминий.

Периодически встречаются и другие сплавы. Наш совет – выбрать закаленную сталь: она длительное время не затупляется и выдерживает механические столкновения с твердыми препятствиями (впрочем, их в любом случае лучше избегать, иначе срок службы резко сократится).

Даже нож из закаленной стали не вечен. Регулярно требуются заточка и замена. Затачивать рекомендуется у специализированных мастеров. Они учитывают центр тяжести оснастки. Если им пренебречь, повредится и ваша косилка.

Коробка передач

Чтобы выбрать правильно самоходную газонокосилку, учитывайте количество ступеней коробки передач. Переключение между ними приведет к изменению скорости движется. Соответственно, чем больше передач заложено производителем, тем более плавно вы сможете настраивать интенсивность работы.

Травосборники (мешки и направление выброса)

Как мы уже разобрались, срезается трава с помощью специального вращающегося ножа. Но что случается с ней далее? Существует три варианта – в зависимости от модели. Некоторые косилки оснащаются несколькими способами утилизации растительности: работник выбирает, какой подходит больше в данный момент.

Выброс травы. Самый дешевый и простой способ. Срезанная зелень просто отбрасывается в сторону. В дальнейшем ее можно собрать и использовать в качестве удобрения. Существуют два направления выброса: заднее и боковое. Заднее неудобно тем, что скошенная трава летит под ноги оператору. Боковое более предпочтительно, ведь оно лишено этой проблемы. Мульчирование. Современные модели оснащены блоком вторничной переработки растительности в мульчу. Она выполняет функцию удобрения участка, поддерживая почву в здоровом состоянии. Наличие мульчирования опционально, но оно решает две проблемы сразу: не нужно удобрять газон и думать, куда деть скошенную зелень. Сбор в контейнер. Растительность оседает в специальной емкости – травосборнике. Когда он заполняется, или вы заканчиваете работу, контейнер опустошается и устанавливается обратно.





Каждая из разновидностей травосборников имеет свои сильные стороны. Рассмотрим их подробнее:

Жесткие. Ящик из плотного жесткого пластика. Тяжелый, но надежный. Не повредится при столкновении и не порвется. Жесткие травосборники легко опустошаются. Мягкие. Мешок из ткани. Характерен малым весом и высокой эластичностью. Главный минус: при неаккуратной эксплуатации можно порвать, в результате чего собранная трава рассыплется, а травосборник потребует ремонта или замены. Комбинированные. Верхняя и нижняя часть выполнены из прочного пластика, стенки тканевые. Выбрать самоходную косилку с комбинированным травосборником – компромиссное решение. Этот тип контейнера совмещает основные плюсы двух предыдущих: а именно, надежность и малый вес.

Корпус и колеса газонокосилок

При подборе обращаем внимание не только на внутренние характеристики, но и на внешний вид: он также говорит достаточно о рабочих свойствах косилки. В первую очередь, смотрим на материал, из которого изготовлен корпус:

Пластик. Нормальный вариант, если подбираете агрегат для дачи. Пластик дешевый и легкий, поэтому работа будет достаточно комфортной. Впрочем, с такой техникой стоит обращаться осторожно, иначе есть шанс повредить корпус. Металл. Распространен среди достаточно дорогих моделей самоходного типа. Ощутимо прибавляет к цене и массе, но делает технику куда более устойчивой к повреждениям.

Колеса влияют на легкость перемещения устройства по участку. Если ландшафт ровный, то на них можно не акцентироваться. Для рельефного участка выбираем крупные колеса, причем диаметр задних должен быть больше.

Ширина полосы и высота скоса

В данном пункте рассмотрим три характеристики, которые указываются в техническом паспорте каждой косилки:

Ширина скашивания. Параметр зависит от размера деки и длины ножа. Чем он больше, тем крупнее участок техника обработает за один проход. Большая ширина скашивания эффективнее справляется с крупными территориями. Малая же подойдет для дворов, в которых есть труднодоступные места, узкие участки. Минимальная высота скашивания. Дает понять, на какое минимальное положение получится опустить ножи. Максимальная высота скашивания. Указывает, насколько высоко оператор может поднять режущий элемент.





В пределах минимальной и максимальной высоты скашивания можно настраивать положение ножа. Согласно своим предпочтениям, пользователь решает, какую выбрать высоту газона.

Лучшие производители бензиновых газонокосилок

Далее мы уделим внимание торговым маркам, косилки которых пользуются наибольшим спросом в России. Перечисленные ниже бренды ответственны за лучшие модели садовой техники, представленные в нашем рейтинге:

Stiga. Европейская фирма, выпускающая оборудование бытового сегмента. Производит широкий спектр аккумуляторной, электрической и бензиновой техники для сада. Husqvarna. Бренд из Швеции, разрабатывающий технику для полупрофессионального и профессионального сегментов. Оборудование Хускварна дорогое, но эксперты отмечают, что качество оправдывает цену. Patriot. Российская торговая марка. Производство позиционируется в Китае. В ассортименте: электроинструмент для ремонта, строительное оборудование, садовая техника. Косилки от Патриот оптимально подойдут для дачного участка. Caiman. Производитель фермерской, садовой и коммунальной техники из Франции. В основном продукция направлена на промышленный сегмент, но за счет размера товарной линейки косилок получится подобрать модель и для дачи. Makita. Японский бренд, товары которого вы встретите в любом садовом и строительном магазине России. Считается, что техника Макита нашла идеальный баланс в соотношении цены и качества. Стоимость техники при этом весьма демократичная. Al-Ko. Торговая марка родом из Германии, имеющая почти 100-летнюю историю. Садовое оборудование бытового сегмента – то, в чем компания видит для себя перспективы. В каталоге есть электрические, аккумуляторные и бензиновые модели.

Лучшие самоходные бензиновые газонокосилки

Изучив вводную информацию, необходимую для взвешенного выбора садовой техники, перейдем к рейтингу косилок. Отдельно будут рассмотрены самоходные и несамоходные модели. Надеемся, вы решили, какая категория подходит вам больше.

Чтобы наш ответ на вопрос, какую самоходную газонокосилку для дачи выбрать, был максимально подробным, мы расскажем о плюсах и минусах каждой модели, приведем ряд технических характеристик, а также поделимся отзывами.

Бензиновая газонокосилка STIGA Combi 48SQ

Самая дешевая из представленных в рейтинге самоходных косилок. Отлично подходит для обслуживания малых и средних территорий.





Технические характеристики

Газонокосилка бензиновая оснащена двигателем внутреннего сгорания объемом 139 см 3 .

. Контейнер для сбора растительности вмещает до 60 литров.

Положение ножа регулируется 6-ступенчатым переключателем.

Максимальная скорость передвижения – 3.7 км/ч.

Привод косилки – задний.

Преимущества

Пользователь может переключаться между четырьмя способами утилизации растительности: боковым и задним выбросом, сбором в травосборник и мульчированием.

Низкая цена по сравнению с другими самоходными моделями.

Стальная дека, защищенная от механических повреждений при столкновениях.

Крупные задние колеса обеспечивают хорошую проходимость на рельефном ландшафте.

Низкий уровень шума.

Легкий запуск.

Недостатки

Малая вместительность топливного бака.

Неудобная замена масла.

Не подходит для высокой растительности: травосборник быстро забивается.

Нельзя регулировать скорость движения.

Отзывы





Видеообзор

Бензиновая газонокосилка STIGA Combi 50 SQ

Нужно выбрать самоходную косилку с возможностью регулировать скорость движения? Обратите внимание на усовершенствованную версию STIGA Combi 48SQ. Она имеет практически идентичные технические характеристики, но отличается наличием ступенчатого механизма сцепления.





Технические характеристики

DSC – динамический контроль скорости, позволяющий устанавливать оптимальную интенсивность работ.

Максимальная скорость при движении вперед – 3.6 км/ч.

Пять положений регулировки высоты режущего элемента.

Ширина скошенной за один проход области – 48 см.

Корпус изготовлен из стали.

Комбинированный травосборник с окошком для отслеживания уровня заполненности.

Преимущества

Блок мульчирования, который поможет поддерживать грунт приусадебного участка в хорошем состоянии.

Регулировка положения ножа находится на боковой части корпуса. До рычага удобно дотягиваться даже в процессе стрижки газона.

Основная рукоятка складывается, что облегчает транспортировку и хранение косилки.

Малошумность.

Простота управления.

Недостатки

Плохо справляется с высокой и густой растительностью.

Отзывы





Бензиновая газонокосилка HUSQVARNA LC 253S 9670693-01

Хорошим решением вопроса, какую самоходную бензиновая газонокосилку для приусадебного участка выбрать, станет техника Хускварна. Но только при условии, что вы готовы основательно вкладываться в садовое оборудование.





Технические характеристики

Два режима работы: сбор травы в мягкий мешок и выброс назад. Травосборник вмещает 60 литров.

Бензиновый движок производства Briggs&Stratton с объемом цилиндра 163 см 3 .

. Шесть положений настройки высоты скашивания.

Дека косилки от Хускварна выполнена из композитного материала.

Преимущества

Простота эксплуатации.

Маневренность.

Удобная регулировка высоты ножа.

Легко заводится.

Мощный четырехтактный двигатель.

Вместительный травосборник.

Колеса косилки не оставляют на газоне следов.

Эластичные накладки на рабочих рукоятях обеспечивают комфортную продолжительную работу.

Рукоятка складная, что обеспечивает компактность при хранении.

Колеса оснащены протектором, предназначенным для улучшения качества сцепления с поверхностью.

Недостатки

Высокая цена.

Малопригодна для обслуживания рельефных участков.

Высокий уровень вибрации.

Отзывы





Бензиновая газонокосилка HUSQVARNA LC 347V B&S 650EXI 9670689-01

Покупателей, которые хотят выбрать самоходную косилку для бытовой эксплуатации, техника Хускварна привлекает высокой мощностью и простотой эксплуатации. Впрочем, для профессиональных работ она малопригодна: сказываются плохая проходимость по неровному ландшафту и пластиковый корпус. Последний, хоть и облегчает конструкцию, отличается невысокой прочностью.





Технические характеристики

Дека выполнена из ударопрочного композитного пластика.

Мотор от Briggs&Stratton с функцией ReadyStart. Последняя направлена на упрощение запуска.

Высота скашивания осуществляется в диапазоне 20—75 мм, регулируется при помощи рычага.

Преимущества

Легкий корпус.

Рабочая рукоятка складывается для упрощенной транспортировки.

Двигатель автоматически подстраивается под необходимую интенсивность работ.

Корпус устроен таким образом, что подобраться к воздушному фильтру получится без использования дополнительных инструментов.

Скорость передвижения настраивается.

Недостатки

Низкая прочность деки.

Не подходит для холмистого ландшафта.

Плохо работает с мокрой растительностью.

Отзывы





Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 53 LSE 512109028

Самоходная газонокосилка от российской компании может похвастаться самым простым запуском. Этому способствует электрический стартер, работающий от аккумулятора. Благодаря нему для начала работы нужно нажать всего одну кнопку.





Технические характеристики

Косилка собирает растительность в пластиковый контейнер, отбрасывает вбок, мульчирует.

Задний привод.

Ширина скашивания составляет 51 см.

Двигатель мощностью 6 л.с. собственного производства Patriot, рассчитанный на обслуживание участков площадью 2000 м2.

Преимущества

Газонокосилка бензиновая обладает достаточно высокой мощностью.

Электростартер, делающий запуск двигателя проще.

Доступная цена.

Рабочую рукоять можно регулировать по высоте, чтобы найти оптимальное положение под разный рост.

Крупные задние колеса обеспечивает хорошую проходимость на холмистой территории.

Недостатки

Недостаточная вместительность травосборника.

Не подходит для продолжительной непрерывной работы: каждые 15 минут рекомендуется делать перерывы, чтобы не перегреть двигатель.

Возникают трудности с тем, чтобы достать сменные запчасти.

Отзывы









Бензиновая газонокосилка HUSQVARNA LC 353 V 9670694-01

Причины, по которым мы советуем выбрать самоходную косилку Хускварна: простота использования, надежность и долговечность. Модель разработана таким образом, что она будет удобна новичкам и профессионалам. Мотор Briggs&Stratton обеспечит высокую производительность и длительный период эксплуатации.





Технические характеристики

Ширина кошения составляет 53 см.

Есть возможность установить блок мульчирования (приобретается отдельно).

Комбинированный травосборник вместительностью 60 литров.

Скорость передвижения регулируемая, от 2.8 до 5 км/ч.

Преимущества

Косилка оснащена глушителем Super Lo-Tone, который предназначен для минимизации шумности мотора. Мощность движка при этом не уменьшается.

Двигатель не нуждается в полноценной замене масла. Для стабильной работы требуется только поддерживать его уровень, периодически доливая.

Доступ к воздушному фильтру в корпусе можно получить без инструментов.

Технология ReadyStart гарантирует, что для запуска мотора потребуется не больше двух рывков стартера.

Недостатки

Неудачным решением можно назвать то, что режущий элемент зафиксирован непосредственно на коленчатом валу. Если что-то твердое попадет на механизм, двигатель выйдет из строя.

Плохо справляется с мокрой, густой и высокой растительностью.

Травосборник быстро забивается.

Отзывы





Видеообзор

Бензиновая газонокосилка CAIMAN FERRO 52CV

Производитель позиционирует самоходную газонокосилку как профессиональную: она справится с обслуживанием территории площадью до 3000 м2, выдержит продолжительную непрерывную эксплуатацию, рассчитана на кошение открытых пространств.





Технические характеристики

Двигатель с объемом цилиндра 160 см 3 .

. Режущий элемент регулируется по высоте от 20 до 70 мм.

Контейнер для растительности вмещает до 60 литров.

Ширина скашивания составляет 50 см.

Максимальная скорость движения вперед – 3,6 км/ч.

Способы кошения: боковой и задний выброс, травосборник, мульчирование.

Ориентирована на участки размером 30 соток.

Семь ступеней переключения скоростного режима.

Преимущества

Металлическая дека, способная защитить внутренние узлы косилки от механических повреждений.

Регулировка скорости движения.

Двигатель собственного производства Caiman.

Недостатки

Ручка включения движения плотно прилегает к корпусу.

В самых нижних положениях нож упирается в землю.

Отзывы





Видеообзор

Лучшие несамоходные модели

Далее будут рассмотрены газонокосилки бензиновые без самоходного механизма. Несмотря на значительно меньшую цену, приведенные модели характерны высокой надежностью, поэтому прослужат вам не один сезон.

Бензиновая газонокосилка HUSQVARNA LC 140 9676367-01

Сравнительно недорогая шведская косилка подойдет для обслуживания небольших частных газонов. Техника компактна, легка в управлении и производительна.





Технические характеристики

Вместительность травосборника составляет 50 литров.

Высота положения режущего элемента настраивается от 25 до 75 мм. Чтобы подобрать лучшую позицию, есть 10 ступеней регулировки.

Ширина скашивания – 40 см.

Преимущества

Большой диаметр задних колес обеспечит проходимость на сложном ландшафте.

Комбинированный травосборник, в котором объединяются прочность и малый вес.

Режущая дека стальная, что предотвращает поломки при столкновении с твердыми препятствиями.

Легкий запуск двигателя.

Мотор Briggs&Stratton обеспечивает высокую мощность.

Низкий уровень шума.

Недостатки

Не хватает штуцера для подключения шланга.

Травосборник моментально забивается при кошении высокой растительности.

Неудобно складывается.

Отзывы





Газонокосилка бензиновая Makita PLM 4626N

Когда требуется газонокосилку выбрать, достаточно прочную, простую в обращении и недорогую, мы советуем технику Макита. Она имеет доступную цену, и в ней нет лишнего функционала – что еще нужно для работы на даче?





Технические характеристики

7 ступеней регулировки высоты режущего элемента.

Комбинированный травосборник вмещает до 60 литров растительности.

Ширина скашивания – 46 см.

Высота кошения настраивается от 25 до 75 мм.

Преимущества

Малошумная.

Малый вес.

Корпус выполнен из стали, обеспечивая надежность и долговечность.

Низкое содержание вредного выхлопа.

Легко достать детали для ремонта.

Много сервисных центров Макита.

Недостатки

Вместительности травосборника недостает.

Отзывы





Видеообзор

Газонокосилка AL-KO Classic 4.66 P-A Edition 119765

Не можете решить, как выбрать сравнительно бюджетную бензиновую газонокосилку для дачи? Советуем технику немецкой компании Al-Ko. Эта модель для небольших участков дешевле, чем все остальные косилки из нашего рейтинга. Характеристик вполне достаточно для бытовых нужд.





Технические характеристики

Ширина кошения составляет 46 см.

Модель рассчитана на участок площадью до 1100 м 2 .

. Вместительность контейнера для травы – 65 литров.

Преимущества

На емкости для травы есть окошко, позволяющее работнику отслеживать уровень заполненности.

Колеса на подшипниках повышают маневренность.

Основная рукоять складная, что положительно влияет на мобильности косилки.

Низкая цена.

Недостатки

Не подходит для обработки крупных открытых участков.

Отзывы





Видеообзор

Сравнительная таблица лучших бензиновых газонокосилок

Резюмируя рейтинг, мы составили сводную таблицу. В ней приведены все модели из нашего ТОП-10, наиболее важные технические характеристики и стоимость, актуальная на момент написания статьи. Эти сведения должны ответить на вопрос, как выбрать бензиновую косилку для работ дома.

Вывод

Мы разобрались в основных критериях, которые стоит учитывать при выборе садового оборудования. Вне зависимости от того, самоходная или несамоходная газонокосилка вас интересует, рассмотрели лучших производителей данной техники и составили рейтинг самых популярных моделей.

Все представленные в ТОПе устройства качественные и при правильной эксплуатации способны прослужить долго. Мы предлагали к рассмотрению технику разного уровня цен, но помните: выбирать газонокосилку нужно не по финансам. Она должна отвечать потребностям.