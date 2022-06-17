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Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
    Арт. О00000013046
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0

      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013046
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилки Huter GLM-4.0 используется для скашивания травы на небольших газонах. Для более комфортной работы все органы управления расположены на рукоятке. Вместимость травосборника в  шестьдесят литров увеличивает время работы до полного заполнения. Складная ручка упрощает транспортировку и экономит место во время хранения инструмента.

        Преимущества

        • Регулировка высоты кошения в пяти положениях - центральная
        • Простое и понятное управление
        • Травосборник легко снимается
        • Прочный стальной корпус