Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0

Преимущества

Регулировка высоты кошения в пяти положениях - центральная

Простое и понятное управление

Травосборник легко снимается

Прочный стальной корпус

Бензиновая газонокосилки Huter GLM-4.0 используется для скашивания травы на небольших газонах. Для более комфортной работы все органы управления расположены на рукоятке. Вместимость травосборника в шестьдесят литров увеличивает время работы до полного заполнения. Складная ручка упрощает транспортировку и экономит место во время хранения инструмента.