Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0
Арт. О00000013046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилки Huter GLM-4.0 используется для скашивания травы на небольших газонах. Для более комфортной работы все органы управления расположены на рукоятке. Вместимость травосборника в шестьдесят литров увеличивает время работы до полного заполнения. Складная ручка упрощает транспортировку и экономит место во время хранения инструмента.
Преимущества
- Регулировка высоты кошения в пяти положениях - центральная
- Простое и понятное управление
- Травосборник легко снимается
- Прочный стальной корпус