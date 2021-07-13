Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS

Газонокосилка бензиновая Champion LM5347BS – модель с большим захватом для окашивания больших площадей газона. На косилке установлен американский четырехтактный двигатель повышенной мощности Briggs&Stratton. Двигатель развивает 6.5 лошадиных сил и имеет отличные показатели надежности и долговечности. Двигатель производится по верхнеклапанной схеме, потребляет небольшое количество топлива, обеспечивает пониженный уровень шума при работе. Мощности мотора с большим запасом хватает не только на вращение ножа, но и на привод задних колес увеличенного диаметра. Колеса большого диаметра позволяют разворачивать косилку на месте за счет смещенного на заднюю ось центра тяжести, и легко передвигаться по высокой траве и пересечённой местности.

Газонокосилка Champion LM5347BS благодаря заднему приводу может работать на склонах до 15 градусов. У модели центральная регулировка высоты скашивания, при которой переключение производится одним рычагом в любую из восьми фиксированных позиций. Косилка комплектуется большим комбинированным бункером для сбора травы и садового мусора, а так же мульчирующим комплектом и патрубком бокового выброса.

Данная модель может осуществлять работу в любом режиме, а переключение между различными функциями производится без применения инструмента. Ручки газонокосилки выполнены из стальных полых трубок, соединенных между собой специальными быстрозажимными ручками. При помощи таких зажимов сложить или разложить ручку можно менее чем за минуту. Так же при помощи этих зажимов можно выставить необходимый уровень ручки под любой рост оператора. Газонокосилка Champion LM5347BS подходит для окашивания газонов на общей площади до 20-25 соток.

Преимущества