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Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
    Арт. X186129242
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
    Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
    Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
    Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
    Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
    Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
    Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
      Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
      Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
      Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
      Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
      Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
      Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS
      Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS

      Бензиновая газонокосилка Champion LM5347BS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129242
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Газонокосилка бензиновая Champion LM5347BS – модель с большим захватом для окашивания больших площадей газона. На косилке установлен американский четырехтактный двигатель повышенной мощности Briggs&Stratton. Двигатель развивает 6.5 лошадиных сил и имеет отличные показатели надежности и долговечности. Двигатель производится по верхнеклапанной схеме, потребляет небольшое количество топлива, обеспечивает пониженный уровень шума при работе. Мощности мотора с большим запасом хватает не только на вращение ножа, но и на привод задних колес увеличенного диаметра. Колеса большого диаметра позволяют разворачивать косилку на месте за счет смещенного на заднюю ось центра тяжести, и легко передвигаться по высокой траве и пересечённой местности.

        Газонокосилка Champion LM5347BS благодаря заднему приводу может работать на склонах до 15 градусов. У модели центральная регулировка высоты скашивания, при которой переключение производится одним рычагом в любую из восьми фиксированных позиций. Косилка комплектуется большим комбинированным бункером для сбора травы и садового мусора, а так же мульчирующим комплектом и патрубком бокового выброса.

        Данная модель может осуществлять работу в любом режиме, а переключение между различными функциями производится без применения инструмента. Ручки газонокосилки выполнены из стальных полых трубок, соединенных между собой специальными быстрозажимными ручками. При помощи таких зажимов сложить или разложить ручку можно менее чем за минуту. Так же при помощи этих зажимов можно выставить необходимый уровень ручки под любой рост оператора. Газонокосилка Champion LM5347BS подходит для окашивания газонов на общей площади до 20-25 соток.

        Преимущества

        • Система облегченного пуска
        • Большие задние колеса
        • Американский двигатель Briggs&Stratton
        • Самоходная
        • Задний привод
        • Автоматическая регулировка оборотов двигателя
        • Огромная мощность (6,5 л.с)
        • Большой захват
        • Большой комбинированный травосборник
        • Индикатор наполнения бункера
        • Стальной корпус
        • Боковой выброс
        • Мульчирование
        • Режим садового пылесоса
        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Складывающаяся рукоятка
        • Сбалансированный центр тяжести
        • Специальный протектор колес