Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP
    Арт. mir-instrumenta_45168
    5.0
    1
    Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP
    Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP
      Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP
      Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP

      Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_45168
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-520SP 58804 применяется на приусадебных участках. Имеет мощный и экономичный двигатель Denzel, который создает высокую частоту вращения режущего инструмента. Выполняет боковой выброс, мульчирование, сбор травы с контейнер. Высота подреза травы регулируется на 7 уровнях от 25 до 75 мм.

        Преимущества

        • Надежная трансмиссия
        • Режимы: сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс
        • Складная рукоятка 
        • Удобная регулировка высоты скашивания
        • Виброгасящее покрытие рукоятки
        • Свеча зажигания Bosch
        • Комбинированный травосборник
        • Закаленный стальной нож
        • Быстрозажимные эксцентриковые фиксаторы
        • Функция быстрой очистки Quick Clean