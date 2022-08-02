Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP

Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-520SP 58804 применяется на приусадебных участках. Имеет мощный и экономичный двигатель Denzel, который создает высокую частоту вращения режущего инструмента. Выполняет боковой выброс, мульчирование, сбор травы с контейнер. Высота подреза травы регулируется на 7 уровнях от 25 до 75 мм.