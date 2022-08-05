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Бензиновая газонокосилка Caiman IXO55CV
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Caiman IXO55CV
    Арт. О00000017203
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Caiman IXO55CV

      Бензиновая газонокосилка Caiman IXO55CV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000017203
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Родина бренда
      		Франция
      Мощность, л.с.
      		6
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Автозапуск
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Caiman IXO55CV предназначена для интенсивных работ по уходу за газонами больших площадей. Все элементы конструкции косилки произведены из качественных материалов и имеют высокий запас прочности для работы при повышенных нагрузках. Ширина полосы, которую может обработать газонокосилка за 1 проход, позволяет окашивать открытые пространства за небольшое количество времени. Модели могут работать в режиме мульчирования, выбрасывать траву, собирать ее в травосборник. Объемный бак для бензина в совокупности с низким потреблением топлива обеспечивает длительную непрерывную работу. Эргономика рукоятки находится на самом высоком уровне, она складывается и регулируется под рост пользователя.

        Преимущества

        • Ударопрочное молотковое покрытие деки
        • Профессиональная система стрижки 3 в 1
        • Центральная регулировка высоты стрижки
        • Профессиональная рукоятка
        • Профессиональные двойные подшипники