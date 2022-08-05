Преимущества

Ударопрочное молотковое покрытие деки

Профессиональная система стрижки 3 в 1

Центральная регулировка высоты стрижки

Профессиональная рукоятка

Профессиональные двойные подшипники

Бензиновая газонокосилка Caiman IXO55CV предназначена для интенсивных работ по уходу за газонами больших площадей. Все элементы конструкции косилки произведены из качественных материалов и имеют высокий запас прочности для работы при повышенных нагрузках. Ширина полосы, которую может обработать газонокосилка за 1 проход, позволяет окашивать открытые пространства за небольшое количество времени. Модели могут работать в режиме мульчирования, выбрасывать траву, собирать ее в травосборник. Объемный бак для бензина в совокупности с низким потреблением топлива обеспечивает длительную непрерывную работу. Эргономика рукоятки находится на самом высоком уровне, она складывается и регулируется под рост пользователя.