Бензиновая газонокосилка Caiman IXO55CV
Арт. О00000017203
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Франция
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Мощность, л.с.
|6
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Автозапуск
|Нет
- Бензиновая газонокосилка Caiman IXO55CV предназначена для интенсивных работ по уходу за газонами больших площадей. Все элементы конструкции косилки произведены из качественных материалов и имеют высокий запас прочности для работы при повышенных нагрузках. Ширина полосы, которую может обработать газонокосилка за 1 проход, позволяет окашивать открытые пространства за небольшое количество времени. Модели могут работать в режиме мульчирования, выбрасывать траву, собирать ее в травосборник. Объемный бак для бензина в совокупности с низким потреблением топлива обеспечивает длительную непрерывную работу. Эргономика рукоятки находится на самом высоком уровне, она складывается и регулируется под рост пользователя.
Преимущества
- Ударопрочное молотковое покрытие деки
- Профессиональная система стрижки 3 в 1
- Центральная регулировка высоты стрижки
- Профессиональная рукоятка
- Профессиональные двойные подшипники