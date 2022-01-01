Газонокосилка робот Ambrogio L250 Deluxe (7.5 Aч)

Преимущества

Материнская плата нового поколения. На газонокосилке-роботе Caiman L250 Deluxe установлена материнская плата последнего поколения AM 4000, разработанная и произведенная в Италии. Благодаря этому увеличилась скорость оперативной обработки больших массивов данных при минимальном энергопотреблении, а также способность управлять большим количеством дополнительных модулей

Литий-ионная батарея 25В 7,5 Ач. Газонокосилка-робот Caiman L250 Deluxe оснащена литий-ионной батареей 25В - 7,5 Ач. Li-Ion-аккумулятор отличается большим количеством циклов «заряд-разряд», обеспечивает длительное время автономной работы робота, не имеет памяти на заряд – такую батарею не нужно разряжать полностью, чтобы избежать потери емкости

Бесщеточные электродвигатели. В отличие от щеточных бесщеточные электродвигатели имеют существенно больший ресурс эксплуатации, низкий уровень шума и не нуждаются в частом и сложном техническом обслуживании

Передние колеса на независимых подвижных рычагах. Передние колеса газонокосилки-робота Caiman L250 Deluxe имеют независимые подвижные рычаги, что обеспечивает эффективную работу на неподготовленных газонов

Пневматические резиновые колеса с нулевым давлением. В отличие от пластиковых резиновые колеса имеют более продолжительный срок службы. Они обеспечивают уверенное сцепление с любой поверхностью, минимальное давление сводит на нет появление колейности на газоне

Мульчирующий нож Diamond Blade. Газонокосилка-робот Caiman L250 Deluxe в стандартной комплектации оснащена двусторонним ножом из нержавеющей стали. Лазерная заточка обеспечивает стойкость и длительный срок службы, полноценное кошение и эффективное мульчирование. Специальная защита препятствует попаданию под нож посторонних предметов и выпрямляет траву перед срезом, что существенно улучшает качество стрижки

Интерактивный дисплей Touch Screen. Интерактивный сенсорный дисплей Touch Screen позволяет легким прикосновением пальцев моментальной взаимодействовать с графическим интерфейсом системы, вследствие чего все операции производятся быстро и без задержек по времени

Ручка для переноски робота. Caiman L250 Deluxe оснащен удобной ручкой для переноски газонокосилки-робота

Датчики дождя Rain Sensor. Робот оборудован датчиками, позволяющими работать в 3 режимах: при активации датчика «Вкл.» во время осадков робот отключает нож и возвращается на зарядку; «Выкл.» - робот продолжает стричь газон при любых погодных условиях; в режиме «Задержка» при наступлении осадков робот отключает нож, возвращается на зарядку и остается там указанное в настройках время до тех пор, пока газон не подсохнет и проветриться

Кнопка экстренной остановки. Кнопка «STOP» позволяет прекратить работу газонокосилки-робота Caiman L250 Deluxe: нож и колеса останавливаются практически моментально. Рекомендуется использовать кнопку экстренной остановки при обслуживании и проведении чистки робота

Газонокосилка-робот Caiman Ambrogio L250 Deluxe представляет собой современную бытовую технику, способную выполнять свои функции в автономном режиме. Достаточно задать такой машине параметры и время работы через сенсорную панель, и она качественно выкосит газон на участке около дома, на детской площадке или садовых дорожках. Скачав специальное приложение на смартфон или планшет можно управлять роботом из любой точки и следить за его работой.