Газонокосилка робот Caiman Tech X4 Basic Light

Преимущества

Умная батарея 25,9V-2,9 Ач в стандартной комплектации. Литий-ионный аккумулятор способен обмениваться информацией с материнской платой при помощи технологии Bluetooth. Это позволяет оптимизировать зарядку и расход энергии, контролировать состояние батареи. Способ зарядки – контактный. Вы сможете провести апгрейд своего робота, подобрав аккумулятор большей емкости ( 5,8 Ач или 8,7 Ач) для увеличения производительности машины

Высокоэффективные бесщеточные моторы. Бесщеточные двигатели, приводящие в движение колеса и нож, обладают длительным сроком службы и меньше нуждаются в обслуживании в отличие от щеточных. Кроме того, у них ниже уровень шума и расход электроэнергии

Сочлененная рама. Передняя и задняя оси могут менять свое положение в горизонтальной плоскости, благодаря этому машина способна четко следовать контурам поверхности, оставляя аккуратно подстриженный газон даже в случае наличия неровностей

Самоочистка. Новый дизайн предполагает большую автономию: перфорированный корпус и нож обеспечивают быстрое и безопасное удаление частиц травы из-под корпуса

Резиновые колеса большого диаметра. Обеспечивают отличное сцепление с поверхностью, не повреждая дерн, не образуют колею благодаря минимальному давлению на газон

Процессоры нового поколения NEXT. Работают быстро, способны моментально обрабатывать большой объем данных, с минимальными затратами энергии

Bluetooth. Беспроводной способ ближней связи позволяет обновлять программное обеспечение и управлять роботом, находясь неподалеку от него

Сенсорная панель управления c LED. Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять роботом легко и просто, без сложных манипуляций

Большая кнопка STOP на корпусе машины. В любой момент вы можете экстренно остановить робота и прекратить вращение ножа

Мягкий амортизирующий бампер. Обеспечивает мягкий контакт с любыми препятствиями, не нанося повреждений им или самой машине

Уникальный нож Diamond Blade с 4 лезвиями. Режущий нож в форме 4-конечной звезды изготовлен из нержавеющей стали со специальной лазерной заточкой для выполнения ровного и быстрого среза на любом типе газона в течение длительного времени. Не требует заточки и балансировки. Рекомендуемая периодичность замены ножа - примерно 1 раз в год

Самовыравнивание. Независимое перемещение колесных осей относительно друг друга позволяет выполнять аккуратную стрижку даже на неровной поверхности

Алгоритм спиральной стрижки. Если машина работает в зоне с высокой и/или густой травой, она активирует алгоритм спиральной стрижки для максимально быстрого результата

Экономичный режим работы. Машина распознает уже подстриженные участки, что сокращает рабочее время робота и дает возможность переходить на следующую зону газона. Работа без лишней необходимости продлевает срок службы робота-газонокосилки

Уход за 4 различными рабочими зонами. Зоны участка должны быть соединены между собой узкими проходами. Машина переходит из одной зоны в другую и программирует свою работу самостоятельно, исходя из заданных условий

PIN-код. Чтобы исключить несанкционированный пуск или программирование машины, имеется защита четырехзначным PIN-кодом, а также оповещение владельца в случае, если робот покинул пределы участка

Датчик дождя (отключаемый). Модель оснащена сенсором, который в случае дождя дает газонокосилке команду прекратить кошение и вернуться на зарядную станцию на какое-то время. Датчик можно отключить и дать возможность машине работать в дождь (это делать не рекомендуется в связи с возможностью последующего образования проплешин на газоне)

Модуляция ножа. На высокой траве нож ускоряется, а на низкой – замедляется. Таким образом, увеличивается срок службы аккумулятора и мотора

Великолепный результат без лишних трат. При ежедневном использовании робот срезает всего лишь несколько сантиметров травы, превращает ее в мульчу, которая выполняет функцию естественного удобрения. Оно способствует сопротивляемости травы болезням, засухе или вредителям, позволяет получить более зеленый и пышный газон. При этом уход очень экономичен, так как не потребуются лишние затраты на удобрения, масло и бензин, дорогостоящее техобслуживание, а потребляемая на зарядку аккумулятора энергия в разы ниже, чем у обычных электрических газонокосилок

Датчик подъема. Сенсор безопасности отключает нож, если робот перевернулся или его приподняли над землей

Датчик удара, интергированный в мягкий бампер. Когда робот сталкивается с деревом, кустом или бордюром, чувствительные сенсоры улавливают и передают этот импульс материнской плате. Подается команда на выполнение заднего хода, поворота и продолжение работы по другой траектории

Удобная транспортировочная рукоятка. Рукоятка позволяет облегчить переноску робота, при этом она обладает складной конструкцией, поэтому не портит внешний вид и не мешает в работе (не цепляется за растения)

Надежность и долговечность. Робот-газонокосилка Caiman-Ambrogio – это долгосрочная инвестиция. Каждый компонент машины создан с таким расчетом, чтобы она проработала как можно дольше

Итальянский дизайн

Газонокосилка робот Caiman Tech X4 Basic Light - это модель, ставшая продолжением линейки модульных роботов с сочлененной рамой серии NEXT. В зависимости от аккумулятора, установленного на машине, вы можете использовать ее для ухода за газонами различных размеров. В данном оснащении робот способен стричь траву на площадях до 800 кв.м. Модульная конструкция На базе одной модели можно создать такую, которая наилучшим образом будет соответствовать размеру вашего сада. Это особенно будет актуальным, если вы решите в перспективе увеличить площадь газона.