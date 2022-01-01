Газонокосилка робот Caiman Ambrogio L60 Elite

Преимущества

Высокоэффективные бесщеточные моторы. Бесщеточные двигатели, приводящие в движение колеса и нож, в отличие от щеточных обладают длительным сроком службы и меньше нуждаются в обслуживании. Кроме того, у них ниже уровень шума и расход электроэнергии

Литий-ионные аккумуляторы емкостью 5,0Ач - 25,9V. Две батареи по 2,5Ач каждая – мощные, компактные и легкие, обладающие длительным сроком службы и низким саморазрядом. Они быстро заряжаются, не имеют памяти на заряд (аккумулятор не требует полной разрядки для предотвращения потери емкости)

Уникальный нож Diamond Blade с 4 лезвиями. Обеспечивает максимальный захват при кошении, равный по ширине колесной базе. Не требует заточки и балансировки

Датчик распознавания травы – ZGS сенсор. Постоянно контролирует нахождение машины на траве, а в случае отсутствия травы останавливает вращение ножа. Роботу достаточно участка без травы шириной всего 25 см., чтобы развернуться и начать движение в другом направлении. Это избавляет от необходимости протягивать провод периметра

Датчик края газона. 4 небольших ведомых колеса постоянно контролируют перепады высот во время кошения. В случае резкого проседания одного из колес, робот моментально останавливается и меняет траекторию своего перемещения

Экономичный режим работы. Робот способен распознавать уже подстриженный газон и уменьшать свое рабочее время, чтобы не работать без необходимости и снизить темпы износа движущихся частей

Сенсор подъема. Сенсор безопасности отключает нож, если робот перевернулся или его приподняли над землей

Большая кнопка пуска/останова на корпусе машины. Вы в любой момент можете экстренно остановить робота и прекратить вращение ножа

Bluetooth - ресивер. Используя свой смартфон или планшет при помощи приложения Ambrogio Remote, работающего под управлением IOS или Android, можно обновить программное обеспечение робота

Функциональные кнопки FUNCTION 1 и FUNCTION 2. Через мобильное приложение Ambrogio Remote можно задать два различных временных промежутка работы газонокосилки-робота. Эти интервалы активируются при помощи функциональных кнопок 1 и 2. Есть возможность активации как одного из временных промежутков, так и двух

Работа на склонах до 50%. Привод всех 4 колес, симметричная конструкция, - позволяют сохранять сцепление с поверхностью на участках с высокими склонами

Простота управления. Газонокосилка абсолютно не сложна в обращении и имеет всего несколько кнопок управления

Усиленные бамперы с датчиками удара. Бамперы защищают машину при ударах о посторонние объекты. В случае, если датчики зафиксировали столкновение с препятствием, робот меняет траекторию движения

Газонокосилка-робот Caiman Ambrogio L60 Elite - компактная и простая в обращении модель, предназначенная для небольших газонов (площадью до 200 кв.м.). Благодаря ручному способу подзарядки и датчику распознавания травы робот не требует прокладывания по участку провода периметра, поэтому вы можете сразу начинать работу. Кроме того, газонокосилку можно переносить в разные участки или сады.