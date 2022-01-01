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Газонокосилка робот Caiman Ambrogio L60 Elite
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Роботы-газонокосилки
    Газонокосилка робот Caiman Ambrogio L60 Elite
    Арт. 1128805
    Газонокосилка робот Caiman Ambrogio L60 Elite
    Газонокосилка робот Caiman Ambrogio L60 Elite
      Газонокосилка робот Caiman Ambrogio L60 Elite
      Газонокосилка робот Caiman Ambrogio L60 Elite

      Газонокосилка робот Caiman Ambrogio L60 Elite

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128805

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Франция
      Напряжение аккумулятора, В
      		25.9
      Габариты, мм
      		440х360х200
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка-робот Caiman Ambrogio L60 Elite - компактная и простая в обращении модель, предназначенная для небольших газонов (площадью до 200 кв.м.). Благодаря ручному способу подзарядки и датчику распознавания травы робот не требует прокладывания по участку провода периметра, поэтому вы можете сразу начинать работу. Кроме того, газонокосилку можно переносить в разные участки или сады.

        Преимущества

        • Высокоэффективные бесщеточные моторы. Бесщеточные двигатели, приводящие в движение колеса и нож, в отличие от щеточных обладают длительным сроком службы и меньше нуждаются в обслуживании. Кроме того, у них ниже уровень шума и расход электроэнергии
        • Литий-ионные аккумуляторы емкостью 5,0Ач - 25,9V. Две батареи по 2,5Ач каждая – мощные, компактные и легкие, обладающие длительным сроком службы и низким саморазрядом. Они быстро заряжаются, не имеют памяти на заряд (аккумулятор не требует полной разрядки для предотвращения потери емкости)
        • Уникальный нож Diamond Blade с 4 лезвиями. Обеспечивает максимальный захват при кошении, равный по ширине колесной базе. Не требует заточки и балансировки
        • Датчик распознавания травы – ZGS сенсор. Постоянно контролирует нахождение машины на траве, а в случае отсутствия травы останавливает вращение ножа. Роботу достаточно участка без травы шириной всего 25 см., чтобы развернуться и начать движение в другом направлении. Это избавляет от необходимости протягивать провод периметра
        • Датчик края газона. 4 небольших ведомых колеса постоянно контролируют перепады высот во время кошения. В случае резкого проседания одного из колес, робот моментально останавливается и меняет траекторию своего перемещения
        • Экономичный режим работы. Робот способен распознавать уже подстриженный газон и уменьшать свое рабочее время, чтобы не работать без необходимости и снизить темпы износа движущихся частей
        • Сенсор подъема. Сенсор безопасности отключает нож, если робот перевернулся или его приподняли над землей
        • Большая кнопка пуска/останова на корпусе машины. Вы в любой момент можете экстренно остановить робота и прекратить вращение ножа
        • Bluetooth - ресивер. Используя свой смартфон или планшет при помощи приложения Ambrogio Remote, работающего под управлением IOS или Android, можно обновить программное обеспечение робота
        • Функциональные кнопки FUNCTION 1 и FUNCTION 2. Через мобильное приложение Ambrogio Remote можно задать два различных временных промежутка работы газонокосилки-робота. Эти интервалы активируются при помощи функциональных кнопок 1 и 2. Есть возможность активации как одного из временных промежутков, так и двух
        • Работа на склонах до 50%. Привод всех 4 колес, симметричная конструкция, - позволяют сохранять сцепление с поверхностью на участках с высокими склонами
        • Простота управления. Газонокосилка абсолютно не сложна в обращении и имеет всего несколько кнопок управления
        • Усиленные бамперы с датчиками удара. Бамперы защищают машину при ударах о посторонние объекты. В случае, если датчики зафиксировали столкновение с препятствием, робот меняет траекторию движения