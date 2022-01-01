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Бензиновая газонокосилка робот Caiman Commando GPS, 4х-тактный двиг
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Роботы-газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка робот Caiman Commando GPS, 4х-тактный двиг
    Арт. 1128522
    Бензиновая газонокосилка робот Caiman Commando GPS, 4х-тактный двиг

      Бензиновая газонокосилка робот Caiman Commando GPS, 4х-тактный двиг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128522

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Самоходная
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиоуправляемая косилка-мульчер Caiman Commando – это уникальная машина, которая обладает впечатляющими возможностями! Высокая мощность, уникальная проходимость, работа на крутых склонах и способность срезать практически любую растительность - это только некоторые из преимуществ робота. При этом вы находитесь в полной безопасности, на расстоянии от машины, управляя ей при помощи пульта.  Для косилки не является проблемой большой объем высокой и плотной травы, кустарник, заросли борщевика, даже деревья, пни или ветви небольших диаметров. Эта машина является одной из немногих на рынке, способных перемещаться по крутым склонам до 100% (45 градусов)! Она может работать на откосах вдоль дорог, территориях со сложными ландшафтами и неровностями. Также при помощи робота можно решить проблему с борщевиком, выкашивая заросли этого ядовитого растения без опасений контакта с его соком.

        Преимущества

        • Японский двигатель премиум-класса Kawasaki
        • Низкий центр тяжести для работы на склонах до 45°
        • Инновационная косильная дека
        • Электропривод гусеничных траков
        • Профессиональная японская трансмиссия
        • Система дистанционного управления