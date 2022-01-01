Бензиновая газонокосилка робот Caiman Commando GPS, 4х-тактный двиг
Арт. 1128522
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Самоходная
|Да
- Радиоуправляемая косилка-мульчер Caiman Commando – это уникальная машина, которая обладает впечатляющими возможностями! Высокая мощность, уникальная проходимость, работа на крутых склонах и способность срезать практически любую растительность - это только некоторые из преимуществ робота. При этом вы находитесь в полной безопасности, на расстоянии от машины, управляя ей при помощи пульта. Для косилки не является проблемой большой объем высокой и плотной травы, кустарник, заросли борщевика, даже деревья, пни или ветви небольших диаметров. Эта машина является одной из немногих на рынке, способных перемещаться по крутым склонам до 100% (45 градусов)! Она может работать на откосах вдоль дорог, территориях со сложными ландшафтами и неровностями. Также при помощи робота можно решить проблему с борщевиком, выкашивая заросли этого ядовитого растения без опасений контакта с его соком.
Преимущества
- Японский двигатель премиум-класса Kawasaki
- Низкий центр тяжести для работы на склонах до 45°
- Инновационная косильная дека
- Электропривод гусеничных траков
- Профессиональная японская трансмиссия
- Система дистанционного управления