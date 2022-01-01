Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газонокосилка робот Caiman Tech X4 Elite Premium
Найти аналог
Роботы-газонокосилки
    Газонокосилка робот Caiman Tech X4 Elite Premium
    Арт. 1128798
    Газонокосилка робот Caiman Tech X4 Elite Premium

      Газонокосилка робот Caiman Tech X4 Elite Premium

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128798

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Франция
      Частота вращения шпинделя, об/мин
      		3000
      Емкость аккумулятора, Ач
      		8.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка робот Caiman Tech X4 Elite Premium - модель для газонов площадью до 3200 кв.м. Конструкция у этой серии роботов модульная, что позволяет при необходимости использовать аккумуляторы любой емкости, чтобы адаптировать газонокосилку к любому участку. Машина оснащается спутниковой навигацией, позволяющей эффективно работать на участке и окашивать его за минимальное время. Функция Geofence предупредит вас, если робот окажется вне пределов сада.

        Преимущества

        • Умная батарея 25,9V-8,7 Ач в стандартной комплектации. Литий-ионный аккумулятор способен обмениваться информацией с материнской платой при помощи технологии Bluetooth. Это позволяет оптимизировать зарядку и расход энергии, контролировать состояние батареи. Способ зарядки – контактный. Вы сможете провести апгрейд своего робота, подобрав аккумулятор большей емкости (8,7 Ач) для увеличения производительности
        • Высокоэффективные бесщеточные электродвигатели. Бесщеточные моторы, приводящие в движение колеса и нож, обладают длительным сроком службы и меньше нуждаются в обслуживании по сравнению со щеточными. Кроме того, они имеют ниже уровень шума и расход электроэнергии
        • Сочлененная рама. Передняя и задняя оси могут менять свое положение в горизонтальной плоскости, благодаря этому машина способна четко следовать контурам поверхности, оставляя аккуратно подстриженный газон даже в случае наличия неровностей
        • Система ZCS Connect. Позволяет подключаться к роботу и влиять на его работу в любое время и из любой точки, с вашего планшета или смартфона, имеющего доступ в Интернет, с помощью установленного приложения Ambrogio Remote. С его помощью можно настроить график работы, определить местоположение (геолокация), изолировать различные участки сада, определить рабочие зоны, уточнить статус, дать команду вернуться на зарядную станцию или работать, быть в курсе, если газонокосилка оказалась за пределами сада, и т.д.
        • Самоочистка. Новый дизайн предполагает большую автономию: перфорированный корпус и нож обеспечивают быстрое и безопасное удаление частиц травы из-под корпуса
        • Двойные резиновые колеса большого диаметра. Обеспечивают отличное сцепление с поверхностью, не повреждая дерн, и позволяют избежать образования колеи за счет минимального давления на газон
        • Процессоры нового поколения NEXT. Работают быстро, способны моментально обрабатывать большой объем данных, с минимальными затратами энергии
        • Bluetooth и GPRS. Беспроводной способ связи позволяет обновлять программное обеспечение и управлять роботом
        • Сенсорный экран управления с защитной шторкой. Интуитивно понятный интерфейс и сенсорный экран позволяют быстро и удобно выполнять все настройки робота
        • Режущий диск с 6 лезвиями. Позволяет эффективно и аккуратно срезать траву, не требует заточки и балансировки
        • Моторизация ножа. Регулировка высоты стрижки производится при помощи электронного механизма. Этот процесс теперь выполняется легко и просто прямо с сенсорного экрана
        • SDM (Sat.Dynamic Memory). Новая спутниковая навигационная система, основанная на передовых алгоритмах, позволяет роботу распознавать только что скошенные зоны и создавать виртуальные карты - это экономит время и повышает эффективность
        • Большая кнопка STOP на корпусе машины. В любой момент вы можете экстренно остановить робота и прекратить вращение ножа
        • Мягкий амортизирующий бампер. Обеспечивает мягкий контакт с любыми препятствиями, не нанося повреждений им или самой машине
        • Самовыравнивание. Независимое перемещение колесных осей относительно друг друга позволяет выполнять аккуратную стрижку даже на неровной поверхности
        • Алгоритм спиральной стрижки. Если машина работает в зоне с высокой и/или густой травой, она активирует алгоритм спиральной стрижки для максимально быстрого результата
        • Экономичный режим работы. Робот распознает уже подстриженные участки газона и переходит на другую зону, что сокращает его рабочее время. Машина не работает без необходимости, это продлевает срок службы
        • Уход за 8 различными рабочими зонами. Зоны участка должны быть соединены между собой узкими проходами. Машина переходит из одной зоны в другую и программирует свою работу самостоятельно, исходя из заданных условий
        • Geofence. Геолокация предупредит владельца, если робот покинет пределы сада
        • PIN-код. Чтобы исключить несанкционированный пуск или программирование машины, имеется защита четырехзначным PIN-кодом, а также оповещение владельца в случае, если машина покинула пределы участка
        • Датчик дождя (отключаемый). Модель оснащена сенсором, который в случае дождя дает газонокосилке команду прекратить кошение и вернуться на зарядную станцию на какое-то время. Датчик можно отключить и дать возможность машине работать в дождь (это делать не рекомендуется в связи с возможностью последующего образования проплешин на газоне)
        • Модуляция ножа. На высокой траве нож ускоряется, а на низкой – замедляется. Таким образом, увеличивается срок службы аккумулятора и мотора
        • Великолепный результат без лишних трат. При ежедневном использовании робот срезает всего лишь несколько сантиметров травы, превращает ее в мульчу, которая выполняет функцию естественного удобрения. Оно способствует сопротивляемости травы болезням, засухе или вредителям, позволяет получить более зеленый и пышный газон. При этом уход очень экономичен, так как не потребуются лишние затраты на удобрения, масло и бензин, дорогостоящее техобслуживание, а потребляемая на зарядку аккумулятора энергия в разы ниже, чем у обычных электрических газонокосилок
        • Датчик подъема. Сенсор безопасности отключает нож, если робот перевернулся или его приподняли над землей
        • Датчик удара, интегрированный в мягкий бампер. Когда робот сталкивается с деревом, кустом или бордюром, чувствительные сенсоры улавливают и передают этот импульс материнской плате. Подается команда на выполнение заднего хода, поворота и продолжение работы по другой траектории
        • Удобная транспортировочная рукоятка. Рукоятка делает переноску робота легкой и удобной, а ее складывающаяся конструкция не мешает в работе (не цепляется за растения), не портит внешний вид машины
        • Надежность и долговечность. Робот-газонокосилка Caiman-Ambrogio – это долгосрочная инвестиция. Каждый компонент машины создан с таким расчетом, чтобы она проработала как можно дольше