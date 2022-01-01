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Садовая газонокосилка робот для участка Ambrogio L30 Elite V18, 18В
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Роботы-газонокосилки
    Садовая газонокосилка робот для участка Ambrogio L30 Elite V18, 18В
    Арт. 1128789
    Садовая газонокосилка робот для участка Ambrogio L30 Elite V18, 18В

      Садовая газонокосилка робот для участка Ambrogio L30 Elite V18, 18В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128789

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость аккумулятора, Ач
      		5
      Напряжение аккумулятора, В
      		25.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Робот-газонокосилка Caiman AMBROGIO L30 ELITE V18 (5.0AH) разработан для территорий площадью до 1100 кв.м. и склонов до 45%. Треугольная конструкция позволяет косить траву на сложных газонах, которые имеют труднодоступные места и узкие участки. Робот может работать на 4 отдельных зонах участка, связанных между собой. Инновационная автоматическая газонокосилка способна выполнять работу ежедневно или по заданному графику, без вашего участия. Самостоятельно двигаясь по участку, машина определяет препятствия с помощью датчиков удара, контролирует состояние аккумулятора и своевременно заряжает его. Робот 100% экологически чистый вид техники – электродвигатели и вся конструкция, не нуждающаяся в ГСМ, не загрязняет окружающую среду.

        Преимущества

        • Мульчирующий нож Diamond Blade. Робот Caiman Ambrogio L30 Elite в стандартной комплектации оснащен стальным мульчирующим 4-лопастным ножом Diamond Blade диаметром 250 мм. Нож обеспечивает максимальный захват при кошении, равный по ширине колесной базе. Благодаря специальной технологии изготовления ему не требуется заточка и балансировка
        • Эффективная система безопасности. Система безопасности робота предусматривает остановку ножа в случае переворачивания машины, ее подъема над землей или при нажатии на кнопку защитного отключения. Робот Caiman Ambrogio L30 Elite оборудован эластичным бампером, надежно защищающим корпус машины в случае наезда на различные препятствия
        • Система безопасности Double Alarm. Робот оснащен специальной сигнализацией с двумя уровнями безопасности: пароль для начала работы и звуковой сигнал, срабатывающий в случае несанкционированных действий
        • 2 литий-ионные батареи 25.9 В 5 Ач. Это батарея нового поколения, имеющая небольшой вес и размеры, обладающая низким саморазрядом, быстро заряжается (в течение 2 часов), не имеет памяти на заряд – такой аккумулятор не нужно разряжать полностью, чтобы избежать потери емкости