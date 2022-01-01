Садовая газонокосилка робот для участка Ambrogio L30 Elite V18, 18В

Преимущества

Мульчирующий нож Diamond Blade. Робот Caiman Ambrogio L30 Elite в стандартной комплектации оснащен стальным мульчирующим 4-лопастным ножом Diamond Blade диаметром 250 мм. Нож обеспечивает максимальный захват при кошении, равный по ширине колесной базе. Благодаря специальной технологии изготовления ему не требуется заточка и балансировка

Эффективная система безопасности. Система безопасности робота предусматривает остановку ножа в случае переворачивания машины, ее подъема над землей или при нажатии на кнопку защитного отключения. Робот Caiman Ambrogio L30 Elite оборудован эластичным бампером, надежно защищающим корпус машины в случае наезда на различные препятствия

Система безопасности Double Alarm. Робот оснащен специальной сигнализацией с двумя уровнями безопасности: пароль для начала работы и звуковой сигнал, срабатывающий в случае несанкционированных действий

2 литий-ионные батареи 25.9 В 5 Ач. Это батарея нового поколения, имеющая небольшой вес и размеры, обладающая низким саморазрядом, быстро заряжается (в течение 2 часов), не имеет памяти на заряд – такой аккумулятор не нужно разряжать полностью, чтобы избежать потери емкости

Робот-газонокосилка Caiman AMBROGIO L30 ELITE V18 (5.0AH) разработан для территорий площадью до 1100 кв.м. и склонов до 45%. Треугольная конструкция позволяет косить траву на сложных газонах, которые имеют труднодоступные места и узкие участки. Робот может работать на 4 отдельных зонах участка, связанных между собой. Инновационная автоматическая газонокосилка способна выполнять работу ежедневно или по заданному графику, без вашего участия. Самостоятельно двигаясь по участку, машина определяет препятствия с помощью датчиков удара, контролирует состояние аккумулятора и своевременно заряжает его. Робот 100% экологически чистый вид техники – электродвигатели и вся конструкция, не нуждающаяся в ГСМ, не загрязняет окружающую среду.