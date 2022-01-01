Газонокосилка робот Ambrogio L350I Elite (15 Aч)

Преимущества

Литий-ионный аккумулятор 25,9V-15,0Ач. Мощная батарея имеет срок службы в 2-3 раза больше, чем стандартные Ni-Cd и Ni-Mh, при этом она меньше и легче. Обладает низким саморазрядом, быстро заряжается, не имеет памяти на заряд – такой аккумулятор не нужно разряжать полностью, чтобы избежать потери емкости

Высокоэффективные бесщеточные моторы. Бесщеточные двигатели, приводящие в движение колеса и нож, обладают длительным сроком службы и меньше нуждаются в обслуживании в отличие от щеточных. Кроме того, они имеют ниже уровень шума и расход электроэнергии

Сенсорный дисплей. Интерактивный сенсорный экран с графическим интуитивно понятным интерфейсом позволяет управлять роботом прямо с дисплея.

Система ZCS Connect. Позволяет подключаться к роботу с вашего планшета или смартфона и влиять на его работу в любое время и из любой точки мира, где есть выход в Интернет. Это делается при помощи приложения Ambrogio Remote. С его помощью можно настроить график работы, определить местоположение (геолокация), изолировать различные участки сада, определить рабочие зоны, уточнить статус, дать команду вернуться на зарядную станцию или работать, быть в курсе, если газонокосилка оказалась за пределами сада

Материнская плата последнего поколения. Процессоры работают быстрее, они способны обрабатывать больший объем данных за меньшее время, с меньшими затратами энергии.

Система стрижки Smart Partition. Робот создает и хранит виртуальные карты рабочих зон территории, которую нужно окашивать, запоминает рабочее время, которое требуется для каждой зоны. Если машина работает там, где некоторое время не подстригалась трава, она активирует алгоритм спиральной стрижки в сочетании с произвольным перемещением

Bluetooth и GSM. Коммуникационные технологии позволяют обновлять программное обеспечение, управлять роботом и программировать его

Экономичный режим работы. Робот распознает уже подстриженные участки газона и переходит на следующую зону, что позволяет сократить рабочее время и избежать ненужной нагрузки. Это продлевает срок службы машины

Приводные резиновые колеса большого диаметра. Обеспечивают отличное сцепление с поверхностью, не повреждают дерн, не образуют колею за счет минимального давления на газон

Система Compass. Позволяет машине точно контролировать направление движения

Уход за 8 различными рабочими зонами. Зоны участка должны быть соединены между собой узкими проходами. Машина переходит из одной зоны в другую и программирует свою работу самостоятельно, исходя из заданных условий

Уникальный нож Diamond Blade с 4 лезвиями. Режущий нож в форме 4-конечной звезды изготовлен из нержавеющей стали со специальной лазерной заточкой для выполнения ровного и быстрого среза на любом типе газона, в течение длительного времени. Нож не требует заточки и балансировки, его рекомендуется менять примерно раз в год

Большая кнопка STOP на корпусе машины. Вы можете в любой момент экстренно остановить робота и прекратить вращение ножа

Автоматический способ подзарядки. Если роботу-газонокосилке требуется больше энергии для завершения кошения газона, чем осталось в его распоряжении, он сам находит дорогу к зарядной станции (входит в комплект), выбирая кратчайший путь при помощи кабеля периметра (приобретается отдельно). После восполнения заряда машина продолжает свою работу

Датчик дождя (отключаемый). Модель оснащена сенсором, который в случае дождя дает газонокосилке команду прекратить стрижку травы и вернуться на зарядную станцию на какое-то время. Датчик можно отключить и позволить машине работать в дождь, однако этого делать не рекомендуется в связи с возможностью образования проплешин на газоне

Датчик подъема. Сенсор безопасности отключает нож, если робот перевернулся или его приподняли над землей

Датчик удара. Когда робот сталкивается с деревом, кустом или бордюром, чувствительные сенсоры улавливают и передают этот импульс материнской плате. Подается команда на выполнение заднего хода, поворота и продолжение работы по другой траектории

PIN-код и Geofence. Чтобы исключить несанкционированный пуск или программирование машины, имеется защита четырехзначным PIN-кодом, а также оповещение владельца в случае, если машина покинула пределы участка

Надежность и долговечность. Робот-газонокосилка Caiman-Ambrogio – это долгосрочная инвестиция. Каждый компонент машины создан с таким расчетом, чтобы она проработала как можно дольше. Срок службы 10 лет, гарантия 5+

Итальянский дизайн. Оригинальный внешний вид напоминает черты ретро-автомобиля

Газонокосилка-робот Caiman AMBROGIO L350i ELITE - это инновационная высокотехнологичная модель с сенсорным дисплеем, усовершенствованной системой навигации и коммуникации, делающей работу машины более эффективной. Максимальная площадь газона - 7000 кв.м.