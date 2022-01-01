Садовая газонокосилка робот Ambrogio L35I Deluxe Caiman

Преимущества

Система ZCS Connect. Позволяет подключаться к роботу с вашего планшета или смартфона и влиять на его работу в любое время и из любой точки мира, где есть выход в Интернет. Это делается при помощи приложения Ambrogio Remote. С его помощью можно настроить график работы, определить местоположение (геолокация), изолировать различные участки сада, определить рабочие зоны, уточнить статус, дать команду вернуться на зарядную станцию или работать, быть в курсе, если газонокосилка оказалась за пределами сада

Материнская плата последнего поколения. Процессоры работают быстрее, они способны обрабатывать больший объем данных за меньшее время, с меньшими затратами энергии

Система стрижки Smart Partition. Робот создает и хранит виртуальные карты рабочих зон территории, которую нужно окашивать, запоминает рабочее время, которое требуется для каждой зоны. Если машина работает там, где некоторое время не подстригалась трава, она активирует алгоритм спиральной стрижки в сочетании с произвольным перемещением

SDM (Sat.Dynamic Memory). Новая спутниковая навигационная система, основанная на передовых алгоритмах, позволяет роботу распознавать только что скошенные зоны и запоминать место, на котором робот остановил кошение перед очередной зарядкой, чтобы после зарядки продолжить кошение именно с этого места

Bluetooth и GSM. Коммуникационные технологии позволяют обновлять программное обеспечение, управлять роботом и программировать его, как в непосредственной близости (Bluetooth-модуль), так и из любой точки мира, имеющей выход в интернет (GSM-модуль). На мобильное устройство владельца будут приходить уведомления о любой нештатной ситуации, а так же в любое время можно в приложении узнать, в каком статусе работы (кошение, зарядка и т.п.) и в какой зоне участка находится робот

Высокоэффективные бесщеточные моторы. Бесщеточные двигатели, приводящие в движение колеса и нож, в отличие от щеточных, обладают более длительным сроком службы и меньше нуждаются в обслуживании. Кроме того, у них ниже уровень шума и расход электроэнергии

Приводные резиновые колеса с нулевым давлением. Колеса обеспечивают отличное сцепление с поверхностью, не повреждают дерн и не образуют колею, благодаря минимальному давлению на газон

"Свободный газон" 12 часов. Робот успевает выкосить весь газон всего за два подхода в день – ранним утром и поздним вечером, чтобы на протяжении светового дня (12 часов нон-стоп) владельцы газона могли свободно использовать его по своему усмотрению

Экономичный режим работы. Машина распознает уже подстриженные участки, что сокращает рабочее время робота и дает возможность переходить на следующую зону газона. Работа без лишней необходимости продлевает срок службы робота-газонокосилки

Уход за 8 различными рабочими зонами. Зоны участка должны быть соединены между собой узкими проходами. Машина переходит из одной зоны в другую и программирует свою работу самостоятельно, исходя из заданных условий

Уникальный нож Diamond Blade с 4 лезвиями. Режущий нож в форме 4-конечной звезды изготовлен из нержавеющей стали со специальной лазерной заточкой для выполнения ровного и быстрого среза на любом типе газона в течение длительного времени. Не требует заточки и балансировки. Рекомендуемая периодичность замены ножа - примерно 1 раз в год

Автоматический способ подзарядки. Если роботу-газонокосилке требуется больше энергии для завершения кошения газона, чем осталось в ее распоряжении, она сама находит дорогу к зарядной станции (входит в комплект), выбирая кратчайший путь по кабелю периметра (кабель нужной длины приобретается отдельно). После восполнения заряда машина продолжает свою работу

Литий-ионные аккумуляторы 5,0 Ач 25,9V. Две мощные батареи по 2,5 Ач каждая имеют срок службы в 2-3 раза больше, чем стандартные Ni-Cd и Ni-Mh, при этом они меньше и легче. Обладают низким саморазрядом, быстро заряжаются, не имеют памяти на заряд – такой аккумулятор не нужно разряжать полностью, чтобы избежать потери емкости

Стрижка по спирали. При кошении высокой и/или плотной травы робот автоматически активирует режим стрижки по спирали, чтобы обеспечить максимально быстрое покрытие рабочей зоны

Большая кнопка STOP на корпусе машины. Вы в любой момент можете экстренно остановить робота и прекратить вращение ножа

Великолепный результат без лишних трат. При ежедневном использовании робот срезает всего лишь несколько сантиметров травы, превращает ее в мульчу, которая выполняет функцию естественного удобрения. Оно способствует сопротивляемости травы болезням, засухе или вредителям, позволяет получить более зеленый и пышный газон. При этом уход очень экономичен, так как не потребуются лишние затраты на удобрения, масло и бензин, дорогостоящее техобслуживание, а потребляемая на зарядку аккумулятора энергия в разы ниже, чем у обычных электрических газонокосилок

Датчик подъема. Сенсор безопасности отключает нож, если робот перевернулся или его приподняли над землей

Датчик дождя (отключаемый, с функцией задержки). Машина оснащена сенсором, который в случае дождя дает газонокосилке команду прекратить кошение и вернуться на зарядную станцию на какое-то время. Датчик можно отключить и дать возможность машине работать в дождь (это делать не рекомендуется в связи с риском последующего образования проплешин на газоне). Для достижения максимальной эффективности результата датчик дождя можно установить в режим задержки – в этом случае робот продолжит кошение не сразу по окончании дождя, а через заданный промежуток времени. Благодаря этому газон сможет просохнуть и проветриться после дождя

Датчик удара встроенный в мягкий бампер. Когда робот сталкивается с деревом, кустом или бордюром, сенсоры столкновения, встроенные в бампер, улавливают и передают этот импульс материнской плате. Подается команда на выполнение заднего хода, поворота и продолжение работы по другой траектории

Надежность и долговечность. Робот-газонокосилка Caiman-Ambrogio – это долгосрочная инвестиция. Каждый компонент машины создан с таким расчетом, чтобы она проработала как можно дольше. Срок службы 10 лет, гарантия 5+

PIN-код и Geo Fence. Чтобы исключить несанкционированный пуск или программирование машины, имеется защита четырехзначным PIN-кодом, а также оповещение владельца в случае, если машина покинула пределы участка

Газонокосилка-робот Caiman AMBROGIO L35i Deluxe - новинка сезона 2020 года. Материнская плата и процессор последнего поколения позволили увеличить скорость обработки данных и снизить потребление энергии. Инновационная технология ZCS Connect обеспечивает подключение и взаимодействие вашего смартфона или планшета с роботом в любое время и в любом месте. При помощи мобильного приложения вы можете установить и проверить профили настроек робота, определить его местоположение, установить запрет на доступ в определенные участки газона (функция Go Away). Кроме того, в случае выхода машины из заданной зоны кошения, хозяин будет немедленно об этом проинформирован (расширенная противоугонная система Geo Fence). Треугольная конструкция позволяет роботу косить траву на сложных газонах, которые имеют труднодоступные места и узкие участки. Устройство может работать на 8 отдельных зонах участка, связанных между собой.