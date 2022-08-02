Триммер бензиновый Oleo-Mac BCH 25 T
Арт. О00000016679
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6.4
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Мощность, л.с.
|1.2
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Ширина скашивания леской, см
|41
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- Бензокоса Oleo-Mac BCH 25 T 6146-9001E1 - это легкая и компактная модель, предназначенная для ухода за небольшими участками. Благодаря металлической опоре двигателя прослужит долгие годы. В комплект входит нож, который с легкостью справится с лопухами, тростником и жесткой травой. Бензокосу сможет завести любой взрослый пользователь, благодаря системе легкого запуска EasyOn
Преимущества
- Компактная модель Oleo-Mac BCH 25 T 6146-9001E1
- Система AlwaysOn
- Поршень с двумя кольцами, кованые шатун и коленчатый вал
- Система легкого запуска EasyOn
- Металлическая опора двигателя EMAK - снижает риск повреждений
- Качественное профессиональное сцепление
- Внутренний вал 8 мм
- Фильтр автомобильного типа
- Опора вала с амортизатором и двумя шарикоподшипниками
- Алюминиевый вал не подвержен коррозии
- Крепление рукоятки на амортизаторе
- Защита топливного бака
- Нож и леска в комплекте