Триммер бензиновый Oleo-Mac BCH 25 T

Преимущества

Компактная модель Oleo-Mac BCH 25 T 6146-9001E1

Система AlwaysOn

Поршень с двумя кольцами, кованые шатун и коленчатый вал

Система легкого запуска EasyOn

Металлическая опора двигателя EMAK - снижает риск повреждений

Качественное профессиональное сцепление

Внутренний вал 8 мм

Фильтр автомобильного типа

Опора вала с амортизатором и двумя шарикоподшипниками

Алюминиевый вал не подвержен коррозии

Крепление рукоятки на амортизаторе

Защита топливного бака

Нож и леска в комплекте





Бензокоса Oleo-Mac BCH 25 T 6146-9001E1 - это легкая и компактная модель, предназначенная для ухода за небольшими участками. Благодаря металлической опоре двигателя прослужит долгие годы. В комплект входит нож, который с легкостью справится с лопухами, тростником и жесткой травой. Бензокосу сможет завести любой взрослый пользователь, благодаря системе легкого запуска EasyOn