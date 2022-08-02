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Триммер бензиновый Oleo-Mac BCH 25 T
5.0
1
21 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый Oleo-Mac BCH 25 T
    Арт. О00000016679
    5.0
    1
    Триммер бензиновый Oleo-Mac BCH 25 T

      Триммер бензиновый Oleo-Mac BCH 25 T

      21 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000016679
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6.4
      Мощность, л.с.
      		1.2
      Ширина скашивания леской, см
      		41
      Все характеристики
      21 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензокоса Oleo-Mac BCH 25 T 6146-9001E1 - это легкая и компактная модель, предназначенная для ухода за небольшими участками. Благодаря металлической опоре двигателя прослужит долгие годы. В комплект входит нож, который с легкостью справится с лопухами, тростником и жесткой травой. Бензокосу сможет завести любой взрослый пользователь, благодаря системе легкого запуска EasyOn

        Преимущества

        • Компактная модель Oleo-Mac BCH 25 T 6146-9001E1
        • Система AlwaysOn
        • Поршень с двумя кольцами, кованые шатун и коленчатый вал
        • Система легкого запуска EasyOn
        • Металлическая опора двигателя EMAK - снижает риск повреждений
        • Качественное профессиональное сцепление
        • Внутренний вал 8 мм
        • Фильтр автомобильного типа
        • Опора вала с амортизатором и двумя шарикоподшипниками
        • Алюминиевый вал не подвержен коррозии
        • Крепление рукоятки на амортизаторе
        • Защита топливного бака
        • Нож и леска в комплекте